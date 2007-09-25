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Belinea
Belinea упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Федеральное казначейство России УФК - Управления Федерального казначейства 47 6
|ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1073 1
|Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 823 1
|Минкультуры РФ - Министерство культуры 95 1
|VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 158 3
|NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2459 1
|Чубайс Анатолий 127 1
|Сизоненко Григорий 27 1
|Заржецкий Александр 31 1
|Бобылев Сергей 7 1
|PC Magazine - PCMag 70 1
|The Inquirer 354 1
|СК Пресс 15 1
Ключевых фраз выявлено - 1083046, в очереди разбора - 982514.
Создано именных указателей - 48308.
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