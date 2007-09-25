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Belinea



25.09.2007 Maxdata представила новую концепцию бренда Belinea 1
10.08.2007 Морская академия им. Макарова закупает компьютеры 1
02.03.2007 Новый 19-дюймовый ЖК-монитор от Belinea 1
19.01.2007 ИВК выполнила госконтракт для Минкультуры 1
30.11.2006 Выбираем широкоформатный монитор. Часть 2 2
17.11.2006 Монитор Belinea 1705 рекомендован для детей и подростков 2
16.11.2006 ИВК займется поставкой компьютерной техники для Министерства культуры 1
03.11.2006 Maxdata выпустила первый 22-дюймовый широкоформатный LCD-монитор 1
18.08.2006 Maxdata представила в России 20-дюймовые мониторы Belinea 1
16.08.2006 Новые мониторы Belinea появились в России 1
30.06.2006 Maxdata выпустила два бюджетных монитора 1
19.05.2006 Belinea вывела на российский рынок новые мониторы 1
28.03.2006 Maxdata расширила линейку ЖК-мониторов 1
18.01.2006 102035W: первый широкоформатный монитор Belinea 1
01.12.2005 Belinea 101715: 17-дюймовый ЖК-монитор 2
17.10.2005 Поставки мониторов Belinea в России оказались выше в 4 раза 1
28.09.2005 Maxdata представила ЖК-мониторы серии Belinea 1
02.08.2004 Москвичам предложат компьютерный cash&carry 1
08.12.2003 Maxdata расширила линейку ЖК-мониторов 4
21.11.2003 ЖК-мониторы Belinea совершенствуются 3
24.10.2003 Три новых ЖК-монитора Belinea пришли в Россию 1
23.10.2003 Мониторы Belinea становятся безопасней 3
06.08.2003 DVM-Group: продажи ЖК-мониторов Philips растут вдвое быстрее, чем продажи CRT-мониторов 1
01.08.2003 Maxdata планирует выпустить LCD-монитор с диагональю более 21 дюйма 1
30.06.2003 ИВК и Maxdata стали партнерами 1
24.06.2003 Maxdata представляет новую модель Belinea 101725 1
14.05.2003 Belinea 103051 – монитор, сертифицированный по ТСО 2003 1
14.02.2003 Belinea 101555 становится быстрее 2
07.02.2003 Maxdata представила новый изящный ЖК-монитор 2
16.01.2003 Maxdata представила первую модель ЖК-монитора 2003 года 2
13.11.2002 Монитор Belinea 101741 украсит интерьер 1
25.10.2002 Очередная новинка Belinea вышла на российский рынок 1
24.10.2002 Новые ЖК-мониторы Belinea уже в России 1
30.08.2002 Новые LCD-мониторы BELINEA: эксклюзивно и представительно 3
25.07.2002 Erimex начал поставки ЖК-монитора Belinea 101910 1
27.06.2002 Erimex объявил о начале поставок ЖК-монитора Belinea 101820 1
24.05.2002 Erimex начала поставки нового ЖК-монитора Belinea 3
16.05.2002 Летом в России появится новый ЖК-монитор компании Belinea 3
24.04.2002 Erimex начала поставки 17-дюймового монитора Belinea 101720 на российский рынок 1
11.04.2002 Erimex начала поставки 17-дюймового монитора Belinea 103025 2

Публикаций - 76, упоминаний - 142

Belinea упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Эримекс - Erimex 95 42
Seiko Epson Corporation 754 11
Canon 1149 10
HP Inc. 4843 10
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2259 10
Philips 1572 9
Samsung Electronics 8405 9
Intel Corporation 10381 9
Cisco Systems 4542 8
Xerox 1000 8
HP - Hewlett-Packard 3333 8
HP 3Com 642 8
Toshiba Corporation 2554 8
Adaptec 106 7
Seagate Technology 615 7
NEC 1570 7
IBM 8247 6
МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM 346 6
HP Compaq 1791 5
Sony 5126 4
Viewsonic 277 3
Hitachi 1209 3
APC by Schneider Electric - American Power Conversion 364 3
FSC - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 720 3
ИВК - Информационная внедренческая компания 137 3
ASUS - AsusTek Computer Inc 1654 3
Acer Group 2082 3
LG Electronics 2885 3
Nokia Corporation 5012 3
Fujitsu 1525 2
Lexmark 271 2
Microsoft Corporation 20288 2
R-Style - Эр-Стайл ГК 285 2
Quanta Computer 196 1
Rolsen Electronics 73 1
Cactus 9 1
Digital Vision 4 1
OLDI - ОЛДИ 9 1
HP - palmOne - Handspring 277 1
Формоза - Formoza 108 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4643 6
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 322 6
МДМ Банк 161 6
Северсталь ПАО 251 5
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 313 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1493 1
Hyundai Motor 247 1
Техносила 218 1
Yamaha 73 1
Федеральное казначейство России УФК - Управления Федерального казначейства 47 6
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1073 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 823 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры 95 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 158 3
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2459 1
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 572 18
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 3257 6
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1462 6
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 8366 6
Energy Star - Международный стандарт энергоэффективности потребительских товаров 134 3
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1298 2
sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 193 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-aided design - Цифровое проектирование 97 1
ExpressCard - NewCard - PCCard - PCMCIA - Personal Computer Memory Card International Association - Интерфейс подключения к ноутбуку периферийных устройств 468 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 2944 1
IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 476 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 946 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 709 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 11633 1
SVGA - Super VGA - разрешение экрана 800x600 112 1
Телевизор - Телевизионный приёмник 836 1
XGA - Extended Graphics Array - Стандарт мониторов и видеоадаптеров, введённый IBM в 1990 году: 1024x768, 256 цветов 242 1
PIM - Product Information Management - Управление информацией об изделии 59 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1526 1
DDR - Double data rate 1954 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 910 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1331 1
PDP - Proof of Data Possession - Доказательство владения данными 67 1
Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор - Gateway 498 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1941 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 609 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3185 1
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 4323 1
PnP - Plug&Play 156 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 5603 1
Nokia Alcatel-Lucent SA 1174 7
Microsoft Windows Media Player 500 1
Intel XScale - микропроцессорное ядро 149 1
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти 467 1
AMD Radeon Graphics - Серия видеокарт 494 1
NEC Display Solutions MultiSync - серия мониторов 25 1
Microsoft Pivot 6 1
Intel Pentium III 624 1
Стрелка - Транспортная карта 120 1
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash 476 1
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1206 1
Intel Celeron - Серия процессоров 879 1
Microsoft Edge - браузер 1748 1
Microsoft Windows 1312 1
HP - palmOne Treo 82 1
Microsoft Skype - Microsoft Windows Live Messenger - MSN Messenger 236 1
ACCESS PalmSource - Palm OS 427 1
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 2011 1
Чубайс Анатолий 127 1
Сизоненко Григорий 27 1
Заржецкий Александр 31 1
Бобылев Сергей 7 1
Россия - Российская федерация - РФ 76278 34
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 10550 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 25112 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11017 7
Россия - СФО - Ленинградская область 1713 6
Германия - Федеративная Республика 6766 4
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1042 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 958 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1355 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11693 2
Китай - Тайвань 1382 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 809 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1105 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2058 2
Россия - СФО - Новосибирск 2783 2
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 450 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 28291 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2798 2
Финляндия - Финляндская Республика 1396 2
Япония 6703 2
Азия - Азиатский регион 2863 2
Южная Корея - Республика 2839 2
Европа 6447 2
Франция - Французская Республика 4069 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1523 2
США - Калифорния 2306 1
Франция - Канны 105 1
Германия - Нижняя Саксония - Ганновер 232 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область - Тамбов 251 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1684 1
Европа Западная 1190 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 8092 1
Япония - Токио 764 1
Румыния 483 1
Болгария - Республика 485 1
Северная Америка 2350 1
Европа Восточная 2685 1
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1113 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1212 1
Венгрия 549 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 366 17
PC Magazine - PCMag 70 1
The Inquirer 354 1
СК Пресс 15 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 596 1
NPD DisplaySearch 278 1
CeBIT 379 2
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1083046, в очереди разбора - 982514.
Создано именных указателей - 48308.
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