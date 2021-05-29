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VDSL
VDSL2
Very high (speed) data rate Digital Subscriber Line
Сверхвысокоскоростная цифровая абонентская линия



29.05.2021 Доступные 4G роутеры для дачи: выбор ZOOM 1
29.07.2019 D-Link представила новые беспроводные маршрутизаторы AC1200 для операторов связи 5
24.06.2019 D-link представила гибридный маршрутизатор DRW-980 для сегмента SMB/SOHO 4
13.02.2018 Zyxel представила универсальные VPN маршрутизаторы для малого бизнеса 1
06.02.2018 ZTE представила модемы CPE с профилем 35b 2
07.03.2017 TP-Link представил три новых флагманских Wi-Fi новинки 2
15.02.2017 Asus представила новый двухдиапазонный беспроводной маршрутизатор класса AC3100 2
06.10.2016 «Университет Nokia» открыл свои двери студентам университетов связи Москвы и Санкт-Петербурга 1
12.11.2015 Цифровое неравенство в России уничтожат с помощью старых телефонных линий 2
29.10.2015 Alcatel-Lucent представила новое многопортовое устройство G.fast Distribution Point Unit с поддержкой технологии векторизации 2.0 1
26.10.2015 Alcatel-Lucent ускорила трафик по медным линиям до 300 Мбит/с 1
26.10.2015 Alcatel-Lucent представила продукты Vplus, заполняющие пробел между системами G.fast и VDSL2 с векторизацией 8
22.10.2015 Alcatel-Lucent представила новые решения в области передачи данных по медным и оптическим линиям 1
25.09.2015 ZyXEL анонсировала аппаратные модули расширения для интернет-центров Keenetic 2
17.02.2015 Россиянам предлагают устранить «цифровое неравенство» своими руками 1
21.12.2011 RAD Data Communications представила в России универсальное демаркационное устройство Carrier Ethernet ETX-203AX 1
01.02.2011 Netgear анонсировала новые продукты для сервис-провайдеров 1
29.03.2010 Deutsche Telekom планирует увеличить инвестиции в развитие FTTH 1
01.03.2010 «Эрикссон» модернизирует сеть фиксированного ШПД для TeliaSonera 5
27.11.2009 Huawei модернизирует сеть испанского оператора Jazztel 1
11.09.2009 RAD представила новое демаркационное устройство Ethernet - LA-210 1
18.08.2009 ZyXEL предлагает универсальное решение для сетей DSL-доступа 2
17.07.2009 ZyXEL начал поставки интернет-центров для сетей VDSL2 2
05.02.2009 Allied Telesis на CSTB-2009: решения для создания мультисервисной сети 1
30.04.2008 Huawei представил первое в индустрии решение смешанного доступа Xpert LAS 1
25.04.2008 Huawei поставит оборудование для Telecom Italia 1
22.02.2008 Ericsson обновил оборудование IP MSAN 4
12.10.2007 Iskratel представил решения широкополосного доступа 2
11.10.2007 ZyXEL выиграл свой самый крупный тендер 3
28.08.2007 Iskratel представила плату доступа VDSL2 8
17.05.2007 ZyXEL выпустил оборудование для сетей VDSL2 7
28.04.2007 ZyXEL выпустил на рынок новый IP DSL-коммутатор 2
11.04.2007 ECI Telecom: широкополосный доступ атакует регионы 3
27.03.2007 MRV сертифицировала решение EoV на соответствие европейской директиве RoHS 1
20.03.2007 CeBIT: Iskratel представил новое семейство продуктов SI3000 1
07.02.2007 ECI Telecom возглавит DSM-консорциум по разработке DSL-технологий 2

Публикаций - 36, упоминаний - 84

VDSL упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

D-Link 209 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6951 2
ECI Telecom 27 2
ZTE Corporation 558 1
ZyXEL Communications 187 1
Xiaomi 904 1
Siemens AG - Сименс Россия 745 1
Ericsson Россия - Эрикссон Корпорация 67 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1710 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5903 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 210 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7592 8
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1794 8
G.Fast - Стандарт протокола цифровой абонентской линии 12 4
FXS - Foreign Exchange Station (Subscriber) - Голосовой интерфейс (порт), эмулирующий расширение интерфейса АТС 25 4
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5653 4
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 575 4
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 799 3
Vplus - широкополосная технология 4 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1137 3
3G - Стандарт мобильной связи 3897 3
Gigabit Ethernet 398 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3981 3
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 92 3
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1221 2
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 324 2
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 472 2
ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 91 2
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 429 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1418 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 204 2
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 145 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2513 2
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1692 2
DLNA - Digital Living Network Alliance 374 2
L2TP - Layer 2 Tunneling Protocol - Протокол туннелирования уровня 2 (канального уровня) 41 2
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 630 2
IPSec VPN - IP Security - Протокол защиты сетевого трафика на IP-уровне - IKE - Internet Key Exchange 129 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 735 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1216 1
Роутер - Маршрутизатор - Router - Модем 265 1
IGMP Proxy - Internet Group Management Protocol 6 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 150 1
PPTP - Point-to-Point tunneling protocol 35 1
FTTH - Fiber To The Home 103 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3906 1
DDR - Double data rate 1103 1
Beamforming - динамичное изменение покрытия от сотовой антенны 35 1
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 181 1
MPLS - Multiprotocol label switching - Многопротокольная коммутация по меткам 179 1
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения 357 1
Google Android 10755 2
Apple iOS 5747 2
D-Link DSL - Серия маршрутизаторов 3 2
Яндекс.DNS 16 2
D-Link Assistant 7 2
Apple Mac 1511 1
MediaTek MT - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 55 1
DWR - Java библиотека 2 1
ZTE ZXHN - серия модемов 1 1
Zyxel SBG - серия маршрутизаторов 1 1
ZyXEL Keenetic 17 1
D-Link DWR - серия маршрутизаторов 1 1
Калугин Сергей 163 2
Никифоров Николай 1126 1
Тяпаев Денис 9 1
Россия - Российская федерация - РФ 60538 7
Россия - ЦФО - Костромская область 236 2
Испания - Королевство 1344 2
Беларусь - Белоруссия 2205 1
Европа Северная - Скандинавия 284 1
Россия - СФО - Новосибирск 2099 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1390 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7978 1
Европа 4032 1
Украина 3679 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8494 1
Германия - Федеративная Республика 3936 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 18559 1
Казахстан - Республика 2794 1
Греция - Греческая Республика 352 1
Нидерланды 1025 1
Франция - Французская Республика 2283 1
Польша - Республика 885 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 6115 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1264 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4190 1
Analysys Mason 26 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 805445, в очереди разбора - 709116.
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