Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
VDSL
VDSL2
Very high (speed) data rate Digital Subscriber Line
Сверхвысокоскоростная цифровая абонентская линия
Публикаций - 36, упоминаний - 84
VDSL упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|D-Link 209 2
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6951 2
|ECI Telecom 27 2
|ZTE Corporation 558 1
|ZyXEL Communications 187 1
|Xiaomi 904 1
|Siemens AG - Сименс Россия 745 1
|Ericsson Россия - Эрикссон Корпорация 67 1
|Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1710 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5903 1
|Калугин Сергей 163 2
|Никифоров Николай 1126 1
|Тяпаев Денис 9 1
|СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1264 2
|ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4190 1
|Analysys Mason 26 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 805445, в очереди разбора - 709116.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 805445, в очереди разбора - 709116.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru