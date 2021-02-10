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Этлас-Софт


10.02.2021 Подтверждена совместимость СЭД «Этлас» с ОС семейства «Альт» 1
21.08.2020 Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Таймырский колледж» начал работать в СЭД «ЭТЛАС» 2
13.05.2020 На Ленском ПТЭС внедрен электронный архив на платформе «Этлас» 1
27.12.2019 Чукотская ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» внедрила СЭД «Этлас» 1
03.06.2019 «Дом фармации» внедрил электронный архив «Этлас» 1
20.03.2019 «ЭСВО» перевела электронный архив документов на платформу «Этлас» 1
04.03.2019 СЭД «Этлас» внедрена в министерстве энергетики и водных ресурсов Таджикистана 1
28.12.2018 «Аист Девелопмент» создала архив первичной и проектно-сметной документации на платформе «Этлас-Софт» 1
03.12.2018 ЧАМЗ начал использование электронного архива «Этлас» 1
19.09.2018 СЭД «Этлас» внедрена в Санкт-Петербургском медико-социальном институте 1
05.03.2018 Компания «Базис» внедрила систему совместной разработки конструкторских проектов на платформе «Этлас» 1
15.02.2018 «Кодеример» перешла на использование электронного архива «Этлас» 1
19.12.2017 «Этлас-Софт» внедрила электронный архив «Этлас» в «РБ Групп» 1
17.11.2017 «АКС Финанс» внедрила электронный архив финансовых документов на платформе «Этлас» 2
23.05.2017 Издательство «Известия» подключило новых сотрудников к работе в СЭД «Этлас» 1
27.04.2017 Администрация Качканарского городского округа внедрила СЭД «Этлас» 1
17.04.2017 «Гагарин-Инжиниринг» внедрила электронный архив документов «Этлас» 1
03.04.2017 «Александро-Невская мануфактура» ведет учет договоров в электронном архиве «Этлас» 2
28.02.2017 «Ависофтика» внедрила электронный архив документов от «Этлас-софт» 3
10.02.2017 СЭД «Этлас» внедрена в московском представительстве CS Construction Solutions 1
29.12.2016 «Первая семейная клиника Петербурга» сформировала электронный архив договоров на базе платформы «Этлас» 2
19.12.2016 «Биотехимпэкс» перешла на новую версию СЭД «Этлас» 1
09.12.2016 Центр финансовых технологий МГУ им. Ломоносова расширил масштабы использования электронного архива «Этлас» 1
10.10.2016 «Поликон» организовал электронный архив документов на базе платформы «Этлас» 2
22.08.2016 Платформа «Этлас» получит поддержку СУБД Oracle и PostgreSQL 1
05.08.2016 Инженерный центр «Гиперзвук» начал работу в электронном архиве «Этлас» 1
20.07.2016 «Татнефть — АЗС Центр» расширяет использование электронного архива «Этлас» 1
28.06.2016 СЭД «Этлас» внедрена в НПК «Эталон» 1
02.06.2016 «Апрель-Девелопмент» внедрила систему электронного архива документов «Этлас» 1
12.05.2016 НИИМА «Прогресс» создал электронный архив документов на платформе «Этлас» 2
14.04.2016 СЭД и электронный архив документов от «Этлас-Софт» включены в Единый реестр отечественного ПО 2
28.03.2016 «Этлас-Софт» создала модуль интеграции платформы «Этлас» со СМЭВ 1
17.02.2016 «Рахат» внедрил систему электронного архива документов с помощью «Этлас-Софт» 2
10.11.2015 СЭД «Этлаc» внедрена в «Союзинжстрое» 1
02.11.2015 «Татнефть-АЗС Центр» внедрила систему электронного архива «Этлас» 1
02.10.2015 Рускобанк оптимизировал работу с документами с внедрением СЭД «Этлас» 2
15.09.2015 «Минитех» перешла на на СЭД «Этлас» 5 2
21.08.2015 «Сигма Телеком» начала работу в электронном архиве «Этлас» 2
23.03.2015 Камский филиал Российского Речного Регистра внедрил электронный архив «Этлас» 1
23.01.2015 «Этлас-Софт» приступила к внедрению СЭД Этлас в SkyGroup 3

Публикаций - 78, упоминаний - 109

Этлас-Софт упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 2
АйТи 752 1
Google LLC 7158 1
Алроса АК 81 1
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 1
МиГ РСК - Российская авиастроительная компания 25 1
ЭСВО 1 1
Дом фармации НПО 1 1
Александро-Невская мануфактура 1 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 201 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1593 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2896 3
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1256 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
Этлас ЭДО 96 9
Linux OS 4265 2
Autodesk AutoCAD 177 2
Логика Бизнеса - ECM-Платформа 36 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
ЭОС Дело СЭД 622 1
OpenText Documentum 191 1
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 345 1
Microsoft AKS - Microsoft Azure Kubernetes Service 16 1
Сухой - Су - серия многоцелевых истребителей 8 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 7
Казахстан - Республика 2637 3
Россия - СФО - Ленинградская область 1120 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 2
Таджикистан - Республика 437 1
Россия - ЧАО - Чукотский автономный округ - Чукотка 209 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1060 1
Россия - Курская область 339 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2471 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2066 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 1
Россия - ПФО - Самара 1291 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
ЖК РФ - Жилищный кодекс Российской Федерации 21 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764312, в очереди разбора - 667999.
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