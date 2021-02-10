Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Этлас-Софт
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Публикаций - 78, упоминаний - 109
Этлас-Софт упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 2
|АйТи 752 1
|Google LLC 7158 1
|Алроса АК 81 1
|Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 1
|МиГ РСК - Российская авиастроительная компания 25 1
|ЭСВО 1 1
|Дом фармации НПО 1 1
|Александро-Невская мануфактура 1 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764312, в очереди разбора - 667999.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 764312, в очереди разбора - 667999.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru