Dr. Reddy’s Laboratories Реддис Лабораторис
Dr. Reddy's Laboratories Ltd. (BSE: 500124, NSE: DRREDDY, NYSE: RDY, NSEIFSC: DRREDDY) —– международная фармацевтическая компания. Компания ведет бизнес в трех направлениях: фармацевтические услуги и субстанции, международные дженерики и патентованные препараты, которые вместе представляют портфель услуг и продуктов, включающий фармацевтические субстанции, дженерики, биологические препараты, разнообразные лекарственные формы и новые химические соединения. В своей деятельности компания фокусируется на таких терапевтических областях, как гастроэнтерология, аллергология, онкология, лечение боли и педиатрия. Основными рынками для компании являются Индия, США, Европа, Россия и СНГ.
Dr. Reddy’s Laboratories и организации, системы, технологии, персоны:
|Мураховский Эдуард 38 2
|Корнилов Денис 5 2
|Зайцев Илья 4 2
|Муратов Элзар 2 2
|Потишний Роман 11 2
|Крупко Петр 6 2
|Сапожникова Алла 5 2
|Richard van Wageningen - Ричард ван Вагенинген 37 1
|Комарова Наталья 15 1
|Фурсин Алексей 157 1
|Борбачева Ксения 5 1
|Юракова Яна 8 1
|Лазаренко Наталья 1 1
|Кошечкин Константин 11 1
|Пастушенко Владимир 4 1
|Даутбаев Алмас 1 1
|Ким Сергей 5 1
|Самоваров Дмитрий 1 1
|Марченков Сергей 2 1
|Дьяченко Павел 1 1
|Игнатьев Александр 7 1
|Якушкин Дмитрий 3 1
|Бранц Андрей 1 1
|Дробот Андрей 3 1
|Вирченко Андрей 3 1
|Смирнов Михаил 67 1
|Сафронов Юрий 67 1
|Афанасьев Юрий 3 1
|Шифрин Михаил 8 1
|Владзимирский Антон 9 1
|Захаров Павел 60 1
|Майоров Александр 2 1
|Анисимов Алексей 13 1
|Петухов Максим 12 1
|Когай Евгений 9 1
|Гилев Сергей 14 1
|Борщевская Наталья 3 1
|Дегтерева Мария 28 1
|Нечепоренко Юрий 27 1
|Киляков Александр 5 1
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