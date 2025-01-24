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Dr. Reddy’s Laboratories Реддис Лабораторис

Dr. Reddy’s Laboratories - Реддис Лабораторис

Dr. Reddy's Laboratories Ltd. (BSE: 500124, NSE: DRREDDY, NYSE: RDY, NSEIFSC: DRREDDY) —– международная фармацевтическая компания. Компания ведет бизнес в трех направлениях: фармацевтические услуги и субстанции, международные дженерики и патентованные препараты, которые вместе представляют портфель услуг и продуктов, включающий фармацевтические субстанции, дженерики, биологические препараты, разнообразные лекарственные формы и новые химические соединения. В своей деятельности компания фокусируется на таких терапевтических областях, как гастроэнтерология, аллергология, онкология, лечение боли и педиатрия. Основными рынками для компании являются Индия, США, Европа, Россия и СНГ


24.01.2025 Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2025» состоится 25 февраля 1
22.03.2024 Что можно доверить ИИ в здравоохранении 1
15.02.2024 Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2024» состоится 29 февраля 1
15.12.2023 Dr. Reddy’s успешно внедрила решение на основе искусственного интеллекта компании Rubbles для управления омниканальными коммуникациями 1
01.11.2021 Digital Health: будущее в медицине может наступить уже сегодня 1
07.09.2021 Стартовал прием заявок на трек Digital Health программы «Московский акселератор» 1
29.03.2021 Эксперты Positive Technologies зафиксировали резкий рост числа атак на торговые предприятия 1
28.02.2020 В Orange Business Services в России и СНГ назначен HR-директор 1
04.04.2016 Конференция CNews. «ИТ в здравоохранении: в ожидании прорыва» 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Dr. Reddy’s Laboratories и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12587 2
Ростелеком - РТ МИС - РТ Медицинские информационные системы 51 2
Генериум 13 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1181 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom 1511 1
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 605 1
GE - General Electric - Дженерал электрик 452 1
REvil - Хакерская группировка 48 1
8219 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 298 1
СП.АРМ 47 1
Rubbles - Раблз 33 1
Т8 НТЦ 83 1
Ингосстрах СПАО 421 2
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 197 2
Русский стандарт Банк 442 2
Нанолек - биофармацевтическая компания 13 2
Уралсиб Страхование - Уралсиб Жизнь СК - НИКойл Страхование - страховая компания 32 2
Капитал Лайф Страхование Жизни 10 2
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 233 2
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - сеть клиник 22 2
Русский Стандарт Страхование 9 2
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 86 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1155 2
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 125 1
Beth Israel Medical Center - Бет-Изрейел Медицинский Центр 7 1
Cargill 12 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 161 1
РЖД - Российские железные дороги 1904 1
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 137 1
МЕДСТРАХ МСК 1 1
ВТБ Страхование - ВТБ МС - ВТБ Медицинское страхование - Росно-МС 14 1
АльфаСтрахование СГ 320 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
GSK - GlaxoSmithKline - Глаксосмитклайн 29 1
Валента Фарм - Valenta Pharm 16 1
РЖД Медицина ЦКБ - ЧУЗ Центральная клиническая больница - Дорожная клиническая больница им. Н.А.Семашко 21 1
Gedeon Richter - Гедеон Рихтер-Рус - Фармацевтический завод 12 1
ФораФарм 1 1
Микроген НПО 11 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - ГКБ им С. П. Боткина - Городская клиническая больница имени С. П. Боткина - Боткинская больница 17 1
AGA - Линде Газ Рус - Linde Gas Rus - Балашихинский кислородный завод 3 1
СГМУ ФГБОУ ВО - Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского - НИИТОН СГМУ - СарНИИТО - НИИ травматологии и ортопедии 1 1
Минздрав РФ - НЦЭСМП ФГБУ МЗРФ - Научный центр экспертизы средств медицинского применения 12 1
Скопинфарм 7 1
Ингосстрах СПАО - Будь Здоров - Клиника ЛМС 29 1
ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова - Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова 25 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 152 2
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 158 2
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 97 2
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 187 2
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 271 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2504 1
МИК - Московский инновационный кластер 146 1
МИД РФ - ФГУП ГлавУпДК при МИД России - Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России 24 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4515 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4965 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1376 1
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 112 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 342 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 173 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - Поликлиники ФГБУ - Клинические больницы ФГБУ - Медицинский центр 12 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 151 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1903 1
АФТ - Ассоциация Финтех 164 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50485 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13402 5
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1457 5
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MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1202 3
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 524 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21147 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6564 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11620 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24157 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7571 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7100 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5005 2
Речевые технологии - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 831 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5300 2
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2939 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2190 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4406 1
Кибербезопасность - NTA - Network traffic analysis - Системы анализа трафика - Мониторинг трафика - Брокер сетевых пакетов - Network packet broker 245 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1417 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12614 1
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2058 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11953 1
Видеоигры - Video game - видеоигровая индустрия 489 1
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1135 1
Симулятор - Simulator - имитатор - имитация 970 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12751 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24474 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12527 1
Здравоохранение - ФАП - Фельдшерско-акушерский пункт 130 1
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - Continuous (Automated) Penetration Testing 617 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19324 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24141 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12525 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6225 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7998 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10178 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2949 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4023 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 526 3
МИК - Московский акселератор 36 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 437 2
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 2
МТС Мобильные сотрудники 111 2
Orange Business Services Engage 2025 2 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1099 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Цифровой Татарстан - Электронный Татарстан - Единый реестр информационных систем Республики Татарстан - Электронное Правительство Республики Татарстан - Госуслуги Татарстана 113 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 304 1
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 249 1
1С:ERP Управление предприятием 551 1
Ростелеком - РТ МИС - ЕЦП.МИС - медицинская информационная система 28 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 235 1
МТС Линк - Линк Rooms - Линк Встречи 11 1
Правительство Москвы - Моя Москва - мобильное приложение 79 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4974 1
ЕМИАС РФ - ЕРИС - Единый радиологический информационный сервис 22 1
Мураховский Эдуард 38 2
Корнилов Денис 5 2
Зайцев Илья 4 2
Муратов Элзар 2 2
Потишний Роман 11 2
Крупко Петр 6 2
Сапожникова Алла 5 2
Richard van Wageningen - Ричард ван Вагенинген 37 1
Комарова Наталья 15 1
Фурсин Алексей 157 1
Борбачева Ксения 5 1
Юракова Яна 8 1
Лазаренко Наталья 1 1
Кошечкин Константин 11 1
Пастушенко Владимир 4 1
Даутбаев Алмас 1 1
Ким Сергей 5 1
Самоваров Дмитрий 1 1
Марченков Сергей 2 1
Дьяченко Павел 1 1
Игнатьев Александр 7 1
Якушкин Дмитрий 3 1
Бранц Андрей 1 1
Дробот Андрей 3 1
Вирченко Андрей 3 1
Смирнов Михаил 67 1
Сафронов Юрий 67 1
Афанасьев Юрий 3 1
Шифрин Михаил 8 1
Владзимирский Антон 9 1
Захаров Павел 60 1
Майоров Александр 2 1
Анисимов Алексей 13 1
Петухов Максим 12 1
Когай Евгений 9 1
Гилев Сергей 14 1
Борщевская Наталья 3 1
Дегтерева Мария 28 1
Нечепоренко Юрий 27 1
Киляков Александр 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 144361 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43192 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1868 1
США - Нью-Йорк 3098 1
Африка - Африканский регион 3479 1
Ближний Восток 2944 1
Франция - Французская Республика 7849 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14116 1
Южная Корея - Республика 6651 1
Россия - СФО - Иркутская область 1094 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 807 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2900 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1378 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 699 1
Индия - Bharat 5447 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 935 1
Индия - Хайдарабад - Хайдерабад 49 1
Москва - СВАО - Северо-Восточный административный округ 58 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9805 6
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8658 5
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4365 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51053 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5762 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5074 2
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 504 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5832 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10958 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6973 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29055 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2919 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3656 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 276 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2292 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48030 1
Здравоохранение - Вакцинация - Vaccination - Прививки 301 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1896 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5658 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 849 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24099 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 869 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1063 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье 1253 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13510 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3947 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2583 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 1980 1
Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 790 1
Здравоохранение - Хирургия - хирургические методы 299 1
Здравоохранение - Биотехнология - Biotechnology - Биоинженерия - Bioengineering - Биологическая инженерия - Biological Engineering - Биоинформатика - Bioinformatics 477 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 499 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 260 1
Здравоохранение - Донорство - Переливание крови - Программы развития добровольного донорства крови 280 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1190 1
Здравоохранение - Аллергия - Allergy - Аллергология - Allergology - Аллергологическое тестирование - Allergological testing 201 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2757 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1876 1
Цифровой регион - Федеральный проект 94 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8133 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 161 3
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Институт цифровой медицины 22 2
МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского ГБУЗ МО - Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М. Ф. Владимирского» 14 1
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 1
НМИЦ ФГАУ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко 32 1
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - ИБМХ - Научно-исследовательский институт биомедицинской химии имени В.Н. Ореховича 2 1
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова 37 1
РАМН НЦН ФГБУ - Научный центр неврологии ГУ 10 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2007 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1336354, в очереди разбора - 772336.
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