Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166239
ИКТ 12984
Организации 10188
Ведомства 1440
Ассоциации 967
Технологии 3379
Системы 24915
Персоны 70411
География 2713
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 841

Alpine множественное значение



17.12.2024 Создан суперлегкий Linux с поддержкой секретных китайских процессоров, которые запрещено продавать даже в Россию 1
10.09.2024 Создан крошечный российский Linux весом 26 МБ. Его разработчик – автор легендарного «тамагочи для хакеров» 1
18.06.2024 Древние ПК получили новую жизнь благодаря сверхлегкому универсальному Linux. Его можно поставить «почти на все» компьютеры 1
15.08.2023 Вышли обновления российского Веб-сервера Angie PRO 1
15.11.2022 Смартфоны с самой высокой защитой по стандарту IP69К/MIL-STD-810G уже в продаже в России 1
07.11.2022 Лучше Tesla? Автомобили на водородных двигателях — новый тренд 1
24.09.2021 BellSoft выпускает новый релиз Liberica JDK 17 с долгосрочной поддержкой до 2030 г. 1
17.09.2021 Как установить акустику в машине для лучшего звука: советы ZOOM 1
10.08.2021 Выбираем акустику в машину: лучшие аудиосистемы до 25 000 рублей 1
28.04.2021 Bellsoft выпустила универсальный компилятор Liberica Native Image Kit 1
27.01.2021 Среда исполнения Java Liberica JDK получила нативную поддержку ARM-процессора Apple M1 1
22.12.2020 «М.видео» и «Эльдорадо» перешли на российскую Java 1
15.09.2020 «Ситилинк» представила итоги продаж автомобильной электроники за лето 2020 года 1
14.01.2019 Dell и Alienware представили новые игровые решения. Цены 1
07.02.2018 QNAP начала поставки 4-дискового NAS TS-431XeU с портом SFP+ 10GbE 1
10.02.2016 Alpine начала продажи нового CD-ресивера в России 1
17.04.2015 Автомобильная система Apple CarPlay начала работать в России 1
15.10.2014 Tesla Model S разломали, чтобы посмотреть, что у нее внутри 1
01.07.2014 CarPlay появится в автомобилях Audi, Alfa Romeo, Fiat, Jeep, Mazda и других марок 1
15.04.2014 Японцы создают бортовую систему, которая подключит iPhone к любому автомобилю 1
25.01.2013 Боевой тренажер для пилота: от реальности не отличить 1
30.01.2012 Аналитическое ПО IBM помогает полицейскому управлению города Рочестер в штате Миннесота бороться с преступностью 1
25.01.2012 Радио-элита 1
08.02.2011 EMC выпустила бесплатную версию Greenplum СУБД, библиотеки аналитических алгоритмов MADlib и инструментария Alpine Miner 1
04.03.2010 Nokia приходит в автонавигаторы 1
09.11.2009 Появился первый червь для iPhone 1
28.08.2008 Анонсирован выход почтового клиента Alpine 2.00 1
20.02.2008 Microsoft хочет за руль 1
07.06.2007 Лучшие автомобильные DVD-плееры 1
07.06.2007 Тачку – на прокачку! 1
13.02.2007 Беспилотный вертолет придет на помощь альпинистам 1
27.01.2005 Gartner: не спешите развертывать гигабитный Ethernet 1
27.01.2005 Gartner: не спешите развертывать гигабитный Ethernet 1
04.06.2002 Alpine выпустила навигационную систему с жестким диском 1
08.02.2001 Компания спутникового радиовещания XM Radio понесла годовой убыток в $201 млн. 1
30.01.2001 Panasonic будет производить спутниковые радиоприемники 1
16.09.1999 Скоро будут запущены два радиовещательных спутника 1
04.06.1999 Intel инвестирует в разработчика ПО Sente 1

Публикаций - 38, упоминаний - 38

Alpine и организации, системы, технологии, персоны:

Pioneer Corporation 423 9
Apple Inc 12101 7
Intel Corporation 12197 5
Alpine Electronics 10 4
Bellsoft - БеллСофт 52 4
Sony 6544 3
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 3
Nvidia Corp 3487 3
JVC Kenwood 416 3
Aspen - AspenTech - Aspen Technology - Аспен Технолоджи 61 2
HP Inc. 5685 2
Extreme Networks 100 2
Samsung - Harman - JBL 216 2
Red Hat 1305 2
SAP SE 5279 2
Oracle Corporation 6688 2
IBM - International Business Machines Corp 9441 2
Dell EMC 5027 2
Google LLC 11775 2
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 231 2
Sirius XM Holdings - Sirius XM Radio - Sirius Satellite Radio - XM Satellite Radio Holdings 73 2
Nakamichi 16 2
Microsoft Corporation 24625 1
STMicroelectronics - STMicro - СТМикроэлектроникс 307 1
Qualcomm Technologies 1822 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 1
Meta Platforms - Facebook 4438 1
Sophos - SophosLabs 414 1
Sharp Corporation 1041 1
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 324 1
TI - Texas Instruments Incorporated 816 1
Altera 95 1
NXP Semiconductors - Freescale Semiconductor 150 1
Prology 71 1
Toshiba Corporation 2927 1
Dell Technologies - Dell Computer 2135 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 1
Broadcom - VMware 2359 1
QNAP Systems - Quality Network Appliance Provider 67 1
8213 1
BMW Group 446 3
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 120 3
Renault Groupe 158 2
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 244 2
Ford 411 2
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 275 2
Volkswagen Audi Group 207 2
Mazda Motor Corporation 71 2
Tata Motors - Jaguar Cars 123 2
Honda Motor Company 234 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 467 2
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Россия - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 269 1
Boeing 1009 1
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 121 1
Hyundai Motor Company 383 1
Tesla Motors 396 1
Volvo Cars 253 1
Volkswagen Group - VW 280 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 521 1
Tata Motors - Jaguar Land Rover 91 1
Skoda - Škoda Auto 50 1
Hyndai 16 1
Ferrari NV 157 1
Subaru - Субару Мотор 51 1
Lockheed Martin 756 1
Меркури - Mercury 213 1
Stellantis PSA - Peugeot Citroën - Пежо Ситрое - ПСМА Рус - Пежо Ситроен Рус 89 1
Chevrolet 39 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 460 1
Dell Alienware Training Facility 2 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
НСПК - Национальная система платежных карт 813 1
Hertz Corporation 14 1
Россети Ленэнерго 1700 1
BMW - Rolls-Royce Motor Cars 73 1
Assist - Ассист 209 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - AFRL - Air Force Research Laboratory - Научно-исследовательская лаборатория ВВС США 45 1
Suzuki Motor - Сузуки Мотор 41 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 927 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 8
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 8
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24118 7
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20792 7
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 7
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12483 6
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9275 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50409 5
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6044 5
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 3851 5
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9982 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 4
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8556 4
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6968 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 4
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2105 4
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7298 3
Электроника - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6395 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14386 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 3
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1035 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21136 3
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды 1527 3
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5665 3
Акустические устройства - Аудиоустройства - Audio devices - Акустика 1888 3
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3756 3
Транспорт - Автомобилестроение - кроссовер 80 3
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3640 2
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5576 2
Сетевое оборудование - Fast Ethernet - 10BASE-T - 100BASE-X - Base-TX Ethernet - 1000BaseSX - стандарт передачи данных в компьютерных сетях по технологии Ethernet со скоростью до 100 Мбит/с 798 2
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4247 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19286 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 2
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 1961 2
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3009 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4671 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27846 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27363 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24454 2
Linux OS 9937 8
Apple iPhone - серия смартфонов 7083 6
Apple iPhone 5 772 4
Oracle Java Development Kit - JDK 152 4
Oracle Java - язык программирования 3075 4
BellSoft - Liberica JDK - Среда разработки и запуска Java-программ 38 4
Linux Alpine 12 4
Apple iOS 7809 3
Apple CarPlay - Apple Siri Eyes Free 56 3
Intel x86 - архитектура процессора 1856 3
Apple Mac - Apple Macintosh 2978 3
Docker - Платформа распределённых приложений 333 3
OpenJDK - Open Java Development Kit 100 3
Microsoft Windows 15657 3
Apple Siri - Голосовой помощник 395 2
Apple iPhone 6 4862 2
Apple Lighting 86 2
Nvidia Tegra - серия процессоров 443 2
Apple macOS 2059 2
Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 939 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 917 2
Apple M - ARM-процессор - чипсет на кристалле ARM-архитектуры 60 2
BellSoft - Liberica NIK - BellSoft Liberica Native Image Kit 3 2
Linux KDE Plasma 225 2
Apple iPad 3860 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1634 1
Samsung Galaxy 955 1
Apple iPod Touch 745 1
Google Maps - Карты Google - GMaps 663 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 498 1
Apple iTunes Store 1068 1
Ростех - ОАК - Сухой - Су - серия многоцелевых истребителей 131 1
Tesla Model S 72 1
Apple Beats Music 12 1
General Dynamics - F-16 Fighting Falcon - многоцелевой истребитель 202 1
Lockheed Martin - F-35 Raptor, Lightning, Joint Strike Fighter (JSF), STOVL - истребитель-бомбардировщик 236 1
Lockheed Martin - F-22 Raptor - многоцелевой истребитель 144 1
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 284 1
Python - высокоуровневый язык программирования 929 1
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 364 1
Белокрылов Александр 27 3
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 911 1
Яковлева Елена 11 1
Azor Frank - Эзор Фрэнк 4 1
Ширшов Павел 76 1
Абасмирзоев Заур 16 1
Панин Егор 3 1
Жовнер Павел 7 1
Rassweiler Andrew - Рэссвейлер Эндрю 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 144219 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 7
Япония 13282 3
Европа 21768 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 2
Германия - Федеративная Республика 12682 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 2
Бразилия - Федеративная Республика 2362 1
Индия - Bharat 5446 1
Турция - Турецкая республика 2351 1
Таиланд - Королевство 816 1
Италия - Рим 206 1
Италия - Итальянская Республика 4352 1
Нидерланды 3517 1
США - Колумбия - Вашингтон 1389 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 1
Франция - Французская Республика 7846 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3526 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3333 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес 804 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 359 1
США - Иллинойс 332 1
США - Миннесота 194 1
Новая Зеландия 719 1
Гималаи - Джомолунгма - Эверест - Mount Everest - высочайшая вершина Земли 22 1
Нидерланды - Утрехт 15 1
США - Рочестер 18 1
Канада 4881 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5095 12
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18459 7
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8372 3
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2581 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5747 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24084 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14320 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2334 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51009 2
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 1979 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4950 2
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1080 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2925 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
Здравоохранение - ВИЧ - Вирус иммунодефицита человека - СПИД - Синдром приобретённого иммунного дефицита - AIDS - Acquired Immune Deficiency Syndrome 281 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9927 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5654 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29019 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4813 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9787 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1733 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 1
Античность - Древняя Греция 95 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1369 1
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 449 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4006 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5735 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 1
Водородная энергетика - Hydrogen energy 158 1
Водород - Hydrogenium - химический элемент 984 1
Бензин - Gasoline - горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей) 412 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8636 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 1
Аэрогазодинамика - Звуковой барьер - Гиперзвук - Гиперзвуковая скорость - ГПВРД - гиперзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель 127 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 1
Computer Weekly 375 2
The Register - The Register Hardware 1551 2
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 519 1
AppleInsider 395 1
HPC.ru 117 1
Newsbytes News Network 379 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2705 1
New Scientist 1448 1
Liliputing 59 1
Gartner - Гартнер 3556 2
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 259 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 562 1
NA LCS - North American League Championship Series 1 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335654, в очереди разбора - 773242.
Создано именных указателей - 166239.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще