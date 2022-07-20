Индексная книга CNews*
Спорт автомобильный Автоспорт Мотоспорт Автомотоспорт Motorsport
«Овладевайте техническими видами спорта» Плакат, прививающий любовь к спорту. Кузгинов К., 1964 год.
«Овладевайте техническими видами спорта» Плакат, прививающий любовь к спорту. Кузгинов К., 1964 год.
Публикаций - 139, упоминаний - 139
Спорт автомобильный упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Kaspersky - Лаборатория Касперского 4278 2
|Acronis - Акронис 438 2
|ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1915 1
|Zoom Int - Zoom Video Communications 1369 1
|Virgin Group 142 1
|SWsoft - Standard & Western Software 47 1
|Новый диск 954 1
|Никита Мобайл 8 1
|ГлавМоторСофт 1 1
|Samsung Electronics 9874 1
|AMD Graphics Product Group - ATI 926 1
|Акелла 840 1
|PowerColor 11 1
|Defender 1 1
|Касперский Евгений 311 2
|Мазепин Никита 2 2
|Prost Alain - Ален Прост 1 1
|Нифонтова Анастасия 2 1
|Каргинов Андрей 1 1
|Шибалов Антон 1 1
|Лопрайс Алеш 1 1
|Николаев Эдуард 1 1
|Вязович Сергей 1 1
|Соколов Виктор 2 1
|Мазепин Дмитрий 2 1
|Протасов Станислав 36 1
|Путин Владимир 2834 1
|Магдануров Гайдар 23 1
|Карякин Сергей 6 1
|Сотников Дмитрий 4 1
|Васильев Владимир 34 1
|Коровин Алексей 13 1
|Branson Richard - Брэнсон Ричард 37 1
|Моисеев Александр 22 1
|Зубарев Илья 24 1
|Белоусов Сергей 236 1
|CNews Журнал 166 110
|CNews - ZOOM.CNews 1466 1
|Acronis Motorsport 1 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1250530, в очереди разбора - 832852.
Создано именных указателей - 128417.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1250530, в очереди разбора - 832852.
Создано именных указателей - 128417.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.