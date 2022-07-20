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Спорт автомобильный Автоспорт Мотоспорт Автомотоспорт Motorsport

Спорт автомобильный - Автоспорт - Мотоспорт - Автомотоспорт - Motorsport

«Овладевайте техническими видами спорта» Плакат, прививающий любовь к спорту. Кузгинов К., 1964 год. «Овладевайте техническими видами спорта» Плакат, прививающий любовь к спорту. Кузгинов К., 1964 год.
«Овладевайте техническими видами спорта» Плакат, прививающий любовь к спорту. Кузгинов К., 1964 год.


20.07.2022 «Транстелеком» обеспечил интернетом и защитой от DDoS финальный этап ралли «Шелковый путь» 1

10.03.2022 «Касперского» изгнали из спонсоров команды Ferrari в Formula 1 1

12.02.2018 Acronis запускает портал о технологиях в автоспорте 1

17.07.2017 «Лаборатория Касперского» стала спонсором гоночной команды чемпионата Формулы E 1

10.10.2014 В почтовое обращение выходит марка, посвященная чемпионату мира «Формула-1» Гран-при России 1

24.03.2014 Обзор сумки-трансформера MIXBAG: для тех, кто все время в движении 1

25.02.2010 "Советский автоспорт Racing Show" скоро в продаже 1

04.03.2008 CNews приглашает на работу 1

03.03.2008 CNews приглашает на работу 1

29.02.2008 CNews приглашает на работу 1

28.02.2008 CNews приглашает на работу 1

27.02.2008 CNews приглашает на работу 1

26.02.2008 CNews приглашает на работу 1

22.02.2008 CNews приглашает на работу 1

21.02.2008 CNews приглашает на работу 1

20.02.2008 CNews приглашает на работу 1

18.02.2008 CNews приглашает на работу 1

15.02.2008 CNews приглашает на работу 1

14.02.2008 CNews приглашает на работу 1

13.02.2008 CNews приглашает на работу 1

12.02.2008 CNews приглашает на работу 1

11.02.2008 CNews приглашает на работу 1

08.02.2008 CNews приглашает на работу 1

07.02.2008 CNews приглашает на работу 1

06.02.2008 CNews приглашает на работу 1

05.02.2008 CNews приглашает на работу 1

04.02.2008 CNews приглашает на работу 1

01.02.2008 CNews приглашает на работу 1

31.01.2008 CNews приглашает на работу 1

30.01.2008 CNews приглашает на работу 1

29.01.2008 CNews приглашает на работу 1

28.01.2008 CNews приглашает на работу 1

25.01.2008 CNews приглашает на работу 1

24.01.2008 CNews приглашает на работу 1

23.01.2008 CNews приглашает на работу 1

22.01.2008 CNews приглашает на работу 1

21.01.2008 CNews приглашает на работу 1

18.01.2008 CNews приглашает на работу 1

17.01.2008 CNews приглашает на работу 1

16.01.2008 CNews приглашает на работу 1


Публикаций - 139, упоминаний - 139

Спорт автомобильный упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 4278 2
Acronis - Акронис 438 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1915 1
Zoom Int - Zoom Video Communications 1369 1
Virgin Group 142 1
SWsoft - Standard & Western Software 47 1
Новый диск 954 1
Никита Мобайл 8 1
ГлавМоторСофт 1 1
Samsung Electronics 9874 1
AMD Graphics Product Group - ATI 926 1
Акелла 840 1
PowerColor 11 1
Defender 1 1
Лента - Сеть розничной торговли 1745 126
Уралхим - Уралкалий ПАО 90 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 376 1
Renault Groupe 152 1
Red Bull GmbH - Red Bull Racing - Red Bull Air Race - Red Bull Jump&Freeze - Red Bull Media House 15 1
Ferrari NV 154 1
Toro Rosso - команда Формула-1 2 1
Scuderia Ferrari Formula 1 16 1
КамАЗ Мастер 12 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 97 1
Президент Российской Федерации 3373 1
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1121 1
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США 115 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 1286 132
Умный дом - Smart home - Домашняя автоматизация - Home automation - система автоматизации личного жилья 373 131
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 1406 131
PC game - Shooter - Стрелялки - Шутер - жанр компьютерных игр 818 131
NextGen - Next Generation - консоли - игровые приставки 148 131
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 21797 131
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры 6 131
Консоль 2173 131
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1274 131
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 3752 131
Cloud Games MMORPG - Massively multiplayer online role-playing game - Массовая многопользовательская ролевая онлайн-игра - ММОРПГ 781 131
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1 131
Фоторедактор - Photo Editor 205 131
Аксессуары 3294 126
Collaboration - Совместная работа - Командная работа 123 125
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 10243 74
Беспроводные технологии - Wireless technologies 4628 8
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10546 8
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 136 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 1870 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 4087 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот 870 1
Netbook - нетбук 0 1
Ultrabook - Ультрабук - тонкий и лёгкий ноутбук - ультракомпактный ноутбук - мининоутбук 495 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-dri 1910 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 5204 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 2108 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 7418 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 2076 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 11527 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 15528 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 1356 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1460 131
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 1820 131
Adobe Photoshop 433 131
Microsoft Office Excel 720 131
Nintendo Wii - игровая консоль 0 131
Sony Playstation Portable - Sony PSP 412 131
Nintendo DS - игровая консоль 328 131
Acronis Backup - Acronis Backup & Recovery 61 1
Microsoft Notepad (Блокнот) 149 1
Stellantis PSA - Peugeot Citroën - DS Automobiles 3 1
Microsoft Windows Defender Antivirus - Защитник Windows - Microsoft Windows AntiSpyware - антивирусная программа 118 1
Касперский Евгений 311 2
Мазепин Никита 2 2
Prost Alain - Ален Прост 1 1
Нифонтова Анастасия 2 1
Каргинов Андрей 1 1
Шибалов Антон 1 1
Лопрайс Алеш 1 1
Николаев Эдуард 1 1
Вязович Сергей 1 1
Соколов Виктор 2 1
Мазепин Дмитрий 2 1
Протасов Станислав 36 1
Путин Владимир 2834 1
Магдануров Гайдар 23 1
Карякин Сергей 6 1
Сотников Дмитрий 4 1
Васильев Владимир 34 1
Коровин Алексей 13 1
Branson Richard - Брэнсон Ричард 37 1
Моисеев Александр 22 1
Зубарев Илья 24 1
Белоусов Сергей 236 1
Россия - РФ - Российская федерация 127081 137
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39437 135
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 8576 2
Турция - Турецкая республика 799 1
Монако Княжество 101 1
Австрия - Австрийская Республика 1016 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1152 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1324 1
Франция - Французская Республика 5484 1
США - Нью-Йорк - Бруклин 12 1
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 366 1
ДНР - Донецкая Народная Республика 120 1
ЛНР - Луганская Народная Республика 96 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 367 1
Украина 6786 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13412 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 863 1
Бразилия - Федеративная Республика 1965 1
Италия - Итальянская Республика 3006 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1471 1
США - Нью-Йорк 2790 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2097 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 829 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12790 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 2376 136
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Английский язык 3945 131
Спорт - Хоккей 182 131
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 7414 131
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 128 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 6588 3
Филателия - коллекционирование и изучения знаков почтовой оплаты, филателистических материалов 19 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 2612 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 881 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 492 1
Стихийные бедствия - Молния - электрический искровой разряд в атмосфере - шаровые молнии - молниезащита - заземление 5 1
Шелковый Путь 13 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 1211 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 792 1
Туризм - Туристический сектор экономики - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 652 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры 1467 1
Ergonomics - Эргономика 591 1
Кредитование - Сrediting - Заём 1695 1
Атомная энергетика - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction 803 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 3113 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 152 1
CNews Журнал 166 110
CNews - ZOOM.CNews 1466 1
Acronis Motorsport 1 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2892 131
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 693 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 110 4
ABB FIA Formula E World Championship - Формула E - Класс автогонок электромобилей 8 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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