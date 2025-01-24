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СТУ Business Studio

СТУ Business Studio


24.01.2025 «К2Тех» использует систему бизнес-моделирования Business Studio в комплексных проектах автоматизации 1
19.02.2024 Станет ли BPM основой цифровой трансформации организаций 1
07.07.2020 TAD Development внедряет оптовый интернет-магазин в «Рустеке» 1
21.02.2018 Как организовать процесс цифровой трансформации бизнеса 1
15.09.2014 Вышла новая версия СЭД «Тезис» 1
30.10.2013 ELMA = бизнес-процессы + эффективность 1
31.05.2011 ЕСМ обретает человечность 1
10.05.2011 Directum показала инструменты для создания «Умного предприятия» 1
24.03.2011 «Business Studio + Directum»: интегрированное решение для управления бизнес-процессами 1
26.10.2010 ГНИВЦ ФНС России приступил к использованию системы бизнес-моделирования Business Studio 1
04.08.2009 ВРМ: Как выбрать систему бизнес-моделирования в России 1
27.07.2009 ECM-система Directum обновлена до версии 4.6 1
25.06.2008 АМО ЗИЛ реформирует систему управления с помощью Business Studio 1
26.06.2007 «ОГК-3» строит СМК с помощью Business Studio 1
20.04.2007 Business Studio 2.0: новые возможности бизнес-моделирования 1
24.10.2005 Совершенствование бизнес-процессов с помощью Microsoft Office Visio 2003 1

Публикаций - 16, упоминаний - 16

СТУ Business Studio и организации, системы, технологии, персоны:

СТУ - Современные технологии управления ГК 19 6
Directum - Директум 1092 4
Microsoft Corporation 24631 3
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 220 3
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Haulmont - Хоулмонт 109 1
TerraLink - ТерраЛинк 282 1
Docsvision - ДоксВижн 1008 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 288 1
Software AG 198 1
КСК Технологии 43 1
Ростех - Азимут 65 1
Advanta - Адванта Консалтинг 14 1
TAD Development 4 1
K2 - К2РУ - SourceCode 86 1
ЦМД-Софт 42 1
Протон-Электротекс - Proton-Electrotex 4 1
Инталев - Intalev 273 1
Компьютер НПО 73 1
Software AG & IDS Scheer 199 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 1
ОМК ИТ - ОМК Информационные технологии 8 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1634 1
Инфарс - Инфарс-проект 6 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12581 1
Yandex - Яндекс 7349 1
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X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии 71 1
SimbirSoft - СимбирСофт 75 1
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Первая Форма - 1Форма 47 1
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Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7312 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 201 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 170 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 275 1
ЗИЛ АМО - Завод имени И. А. Лихачёва 38 1
Веста 51 1
МК Рустек 3 1
Росатом - Атомэнергомаш - машиностроительный дивизион Росатома 25 1
Интер РАО - Костромская ГРЭС - ОГК-3 - Третья генерирующая компания оптового рынка электроэнергии 20 1
ТОР Холдинг - ПКРВ НПО - Научно-производственного объединение программных комплексов реального времени 2 1
БИГ - Бизнес Инжиниринг Групп 1 1
ВкусВилл - Избёнка 157 1
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Мосинжпроект 14 1
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Магнит - Тандер - сеть магазинов 852 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 1
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