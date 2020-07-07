TAD Development внедряет оптовый интернет-магазин в «Рустеке»

ИТ-компания TAD Development начала проект по цифровизации бизнеса и внедрению оптового интернет-магазина для российского дистрибутора медицинского оборудования «Рустек». В рамках первого этапа аналитики TAD Development описали бизнес-процессы заказчика и предложили стратегию внедрения изменений. Ожидается, что новый b2b-портал «Рустека» охватит весь цикл оптовых продаж: от сбора заявок до доставки клиентам.

Компания «Рустек» занимается дистрибуцией медицинского оборудования и расходных материалов, производимых по всей России и в странах СНГ. В каталоге компании – более 200 товарных групп, а количество клиентов – свыше 300.

Ранее вся работа с заказчиками происходила в компании в ручном режиме. Менеджеры обрабатывали заявки по телефону, уточняли остатки в ERP-системе и согласовывали заказы по почте. Чтобы обеспечить новый уровень ведения бизнеса – цифровой канал продаж, автоматизацию процессов обработки заказов и персонализированный подход к заказчикам – компания «Рустек» решила внедрить оптовый интернет-магазин. В качестве ИТ-консультанта на проект была приглашена компания TAD Development.

Чтобы выстроить новую логику бизнес-процессов, аналитики TAD Development описали текущую работу по ключевым направлениям «Рустека»: управление маркетингом, продажами и закупками, работу с тендерами, транспортную и складскую логистику. После классификации и анализа полученной информации эксперты создали модели будущих бизнес-процессов – подготовили рекомендации по дальнейшей оптимизации и алгоритм управления изменениями. Описание и моделирование процессов было выполнено в системе Business Studio – с помощью веб-портала сотрудники «Рустека» могут просматривать схемы и описание бизнес-процессов, что делает работу компании прозрачной и понятной.

Кроме того, TAD Development внедрила традиционный для ИТ-компаний инструмент – систему тасктрекинга JIRA. Это позволит «Рустеку» лучше планировать загрузку, эффективнее контролировать исполнения задач по внедрению b2b-портала и цифровизации компании.

«Внедрение принятых в ИТ подходов и лучших практик позволит “Рустеку” сравнительно быстро перейти к цифровому способу организации работы. В первую очередь речь идет о дискретной работе в рамках проектного офиса вместо привычного непрерывного выполнения должностных обязанностей. Во-вторых, бизнес получит визуализацию и наглядность результатов деятельности и ключевых операционных метрик. Наличие документированных описаний бизнес-процессов в общепринятом стандарте позволит эффективно управлять изменениями и поддерживать эти описания в актуальном состоянии», – сказал Тарас Федоров, генеральный директор TAD Development.

Специалисты TAD Development сформировали функциональные требования к будущей платформе, развернули прототип оптового интернет-магазина и интегрировали его с учетной системой. Это позволило сотрудникам «Рустека» протестировать работу b2b-портала и ознакомиться с новыми возможностями. TAD Development помогла «Рустеку» с выбором решения, на базе которого будет работать платформа, и планированием проекта по ее внедрению.

Новая e-commerce платформа должна автоматизировать полный цикл оптовых продаж медицинского оборудования и материалов. С помощью b2b-портала посетители смогут просматривать весь каталог продукции, сразу видеть товарные остатки и самостоятельно составлять заявку на нужный объем через личный кабинет на сайте. Клиенты «Рустека» получат возможность в любой момент посмотреть историю расчетов, размер кредитного лимита и актуальные статусы своего заказа.

Для самой компании оптовый интернет-магазин обеспечит выход на новый уровень ведения бизнеса в борьбе за клиента. Онлайн-площадка поможет наладить бесперебойную работу с заказчиками и привлекать новых покупателей индивидуальными скидками. ИТ-инструмент легко масштабируется под растущие потребности и новые цели медицинского дистрибутора.

«В планах компании – увеличение товарного ассортимента, расширение клиентской базы и открытие новых направлений. Безусловно, внедрение цифровой модели бизнеса поможет нам осуществить планы по развитию, ведь изменения коснутся не только взаимоотношений с заказчиками, но и внутренних процессов. Документированное описание процессов обеспечит возможность масштабирования и повысит эффективность сотрудников компании», – отметил Акоп Минасян, директор по маркетингу и продажам компании «Рустек».