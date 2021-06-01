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Pidgin
Мессенджер


01.06.2021 Русскоязычный вредонос раздается с поддельных сайтов Microsoft Store и Spotify 1
26.05.2021 «Базальт СПО» выпустила новую версию бесплатной ОС Simply Linux 1
08.04.2020 Россияне выпустили «легкий» Linux с поддержкой «Эльбрусов» и «Байкалов» 1
27.12.2019 Минтруд развернул по всей стране российский Linux, заставив передраться поставщиков 1
10.06.2019 НТЦ ИТ «Роса» представил новую платформу для ROSA Enterprise Desktop 1
23.01.2018 Хакеры научились подменять адреса Bitcoin-кошельков при копипасте 1
30.10.2015 Разработчики Tor выпустили мессенджер для секретной переписки 1
02.12.2013 Шпионское ПО подслушивает пользователей и крадет переписку 1
02.12.2013 Новая программа-шпион нападает на пользователей Skype и ICQ 1
22.08.2012 Обнаружен первый троянец для Linux и Mac OS X, похищающий пароли 1
30.09.2011 Программу-конструктор ботов можно приобрести в Сети всего за 5 евро 1
24.05.2011 ICQ отправилась покорять Linux 1
11.04.2011 «Аська» объяснила, с кого возьмет деньги, а кому простит 1
11.04.2011 Mail.Ru Group легализовала альтернативные ICQ-клиенты 1
11.02.2011 ICQ готова открыть кислород альтернативным «аськам» 3
28.12.2010 ALT Linux выпустил новую версию ОС Simply Linux 1
16.09.2010 «Яндекс» и ICQ прекратили сотрудничество 1
14.07.2010 «ВКонтакте» готовит собственный мессенджер и внедряется в чужие 1
14.07.2010 «В Контакте» добавила поддержку протокола Jabber 1
20.05.2010 Вышел в свет «Simply Linux. Выпуск 2» 1
17.05.2010 Вышел новый Pidgin 2.7 3
28.04.2010 Русские купили «Аську» 1
30.03.2010 Участники Google Summer of Code 2010 получат $5000 1
25.03.2010 Nokia N900: опыт использования, часть 2 1
05.03.2010 «1С» и ALT Linux представили «Свободный офис. Выпуск 7» для Linux и Windows 1
15.02.2010 Maemo: лучшая платформа для мобильных разработчиков? 1
16.02.2009 Вышел Debian 5.0 (Lenny) 1
03.02.2009 ICQ снова отключилась. Атака на Россию продолжается 1
09.12.2008 ICQ версии 5.1 перестала работать 1
09.12.2008 Вышла шестая версия «Свободного офиса» 1
03.10.2008 ICQ упала во всем мире 2
18.07.2008 Анонсирован выход CentOS 5.2 LiveCD 1
20.06.2008 Владельцев ICQ напугал лже-троян 1
19.05.2008 Pidgin 2.4.2: мультиплатформенный IM-клиент 2
13.05.2008 Свободное ПО для дома: выбираем софт 1
12.05.2008 Sun анонсировала выход OpenSolaris 1
03.03.2008 Анонсирован новый свободный IM-клиент Pidgin 3
21.01.2008 ASUS Eee PC 4G - на заре новой эры ноутбуков 1

Публикаций - 38, упоминаний - 46

Pidgin упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

VK - Mail.ru Group 2490 5
Yandex - Яндекс 4106 2
Rambler Group - Рамблер ГК 491 2
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 2
Крипто-ПРО 200 2
Nvidia Corp 2047 2
Roundred - Раунд ред 1 1
SEC Consult Services 931 1
ALT Linux Team 14 1
Edelweiss - Эдельвейс 29 1
3799 1
Google LLC 7198 1
Comodo 25 1
ALT Linux - Альт Линукс 138 1
Webmoney 335 1
Aquarius - Аквариус 209 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 210 1
Базальт СПО 206 1
AMD - Advanced Micro Devices 1690 1
Intel Corporation 4221 1
Huawei 2736 1
Qiwi 783 1
RPI - Rothschild Patent Imaging 8 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 628 1
Скайсофт Виктори 2 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5808 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1706 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7370 5
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 386 2
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 192 2
Microsoft Windows приложения 106 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 178 2
WINE - Wine Is Not an Emulator - Альтернативная реализация Windows API 45 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3755 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5449 2
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 68 1
Одноплатный компьютер - Одноплатник - Мини компьютеры - МиниПК - MiniPC - MicroPC - Компактный ПК - Микрокомпьютер 36 1
HFU - HiFive Unleashed - плата для разработки на базе RISC-V 2 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1156 1
FreeIPA - Free Identity, Policy and Audit - открытый проект создания централизованной системы управления идентификацией пользователей, задания политик доступа и аудита для сетей на базе Linux и Unix 14 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 932 1
Вредоносное ПО - Зловред - malware 495 1
ARM64 - Архитектура процессора 1021 1
Linux Btrfs - Файловая система 32 1
ARMv8 - Архитектура процессора 60 1
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 304 1
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 550 1
Microsoft Windows API 68 1
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 326 1
Microsoft Windows 10 6691 6
Linux OS 4288 5
GIMP - Графический редактор 35 3
TDF LibreOffice - Пакет офисных программ 153 3
Inkscape 14 3
Mozilla Thunderbird - почтовая программа 89 3
Nvidia GeForce GTX 2090 2
Audacious Media Player - свободный аудиопроигрыватель для POSIX-совместимых операционных систем 4 2
Intel x86 - Архитектура процессора 995 2
VLC - VideoLan - медиаплеер 46 2
Java - Язык программирования 1185 2
Google Chrome - браузер 1119 2
Nokia N - серия 245 2
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Desktop - RELD 27 2
Symbian OS 782 2
VK - Mail.ru Амиго (Amigo) - браузер 17 1
Huawei Mate - серия смартфонов 183 1
Apple macOS X 909 1
Microsoft Store 229 1
VK - Mail.ru Одноклассники 862 1
FileZilla - FTP-клиент 15 1
Google Android 10752 1
Apple macOS 935 1
JavaScript - Язык программирования 637 1
Raspberry Pi OS 10 1
Nokia Ovi Store 51 1
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 259 1
Zstd - Zstandard - алгоритм сжатия данных без потерь 3 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 683 1
Orbitum - Браузер 3 1
Torch - Браузер 15 1
Fastwel МК150 - Модульный компьютер с интерфейсом FBUS 2 1
Linux Systemd - Подсистема инициализации и управления службами 6 1
ASUS Eee PC - серия нетбуков 112 1
Базальт СПО - BaseALT - Simply Linux - Симпли Линукс 31 1
Mozilla Corporation - Firefox - Браузер 1184 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 1
Red Hat Ansible 57 1
Linux KDE Plasma 116 1
Huawei Kunpeng ARM-процессор 48 1
Галушкин Олег 168 1
Новодворский Алексей 95 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 10
Германия - Федеративная Республика 3693 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3994 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5789 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5697 1
Индия - Республика 2184 1
Восточная Европа 1698 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
MalwareHunterTeam 7 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770554, в очереди разбора - 674236.
Создано именных указателей - 46354.
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