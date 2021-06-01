Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Pidgin
Мессенджер
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 38, упоминаний - 46
Pidgin упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|VK - Mail.ru Group 2490 5
|Yandex - Яндекс 4106 2
|Rambler Group - Рамблер ГК 491 2
|НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 2
|Крипто-ПРО 200 2
|Nvidia Corp 2047 2
|Roundred - Раунд ред 1 1
|SEC Consult Services 931 1
|ALT Linux Team 14 1
|Edelweiss - Эдельвейс 29 1
|1С 3799 1
|Google LLC 7198 1
|Comodo 25 1
|ALT Linux - Альт Линукс 138 1
|Webmoney 335 1
|Aquarius - Аквариус 209 1
|Baikal Electronics - Байкал Электроникс 210 1
|Базальт СПО 206 1
|AMD - Advanced Micro Devices 1690 1
|Intel Corporation 4221 1
|Huawei 2736 1
|Qiwi 783 1
|RPI - Rothschild Patent Imaging 8 1
|Финам ИК - Инвестиционный холдинг 628 1
|Скайсофт Виктори 2 1
|Галушкин Олег 168 1
|Новодворский Алексей 95 1
|ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770554, в очереди разбора - 674236.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770554, в очереди разбора - 674236.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru