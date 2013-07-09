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Tele2 БВК
Байкалвестком

Tele2 БВК - Байкалвестком


09.07.2013 «АйТи» защитила персональные данные абонентов иркутской «дочки» «Ростелекома»
05.04.2012 «Белтел» модернизировал контакт-центр «Байкалвесткома»
02.12.2010 «Сибирьтелеком» завершил объединение сотовых активов за Байкалом
23.10.2009 Решение CBOSS позволит «Байкалвесткому» обслуживать свыше 2,2 млн абонентов
18.07.2008 «Трафиклэнд» и «Байкалвестком» запустили OTA-платформу WiTS
26.06.2008 «Байкалвестком» увеличил скорость передачи данных в сетях GSM и CDMA
29.11.2007 CBOSS успешно реализовал проект по CRM-консалтингу в «Байкалвестком»
01.11.2007 "Байкалвестком" привлек кредит у "Сосьете Женераль Восток" на 700 млн руб.
05.06.2007 Nortel поможет модернизировать сеть "Байкалвестком"
31.05.2007 В сети "Байкалвестком" подключен 1,5-миллионный абонент
02.04.2007 Чистая прибыль "Байкалвесткома" в 2006 г. выросла на 31,5%
24.05.2006 "Байкалвестком" привлечет кредит на $20 млн. на закупку оборудования Nortel
29.12.2005 "Байкалвестком" и Nortel ускорят передачу данных в Восточной Сибири
27.12.2005 "Байкалвестком" автоматизирует учет оборудования
13.05.2005 "Байкалвестком" подписал крупнейший контракт с Nortel о расширении сети GSM
28.03.2005 "Байкалвестком" запускает сеть CDMA-2000
13.10.2004 "Байкалвестком" и Nortel Networks модернизируют беспроводные сети в Иркутской области
29.03.2004 Абонентская база "Байкалвесткома" и "Енисейтелекома" превысила 0,5 млн.
28.11.2003 "Байкалвестком" прекращает эксплуатацию сотовой сети NMT-450i в Усть-Илимске
09.06.2003 Nortel Networks расширит сеть "Байкалвесткома"
05.06.2003 "Байкалвестком" с начала года увеличил число абонентов на 58%

Публикаций - 105, упоминаний - 156

Tele2 БВК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком Сибирьтелеком - Wellcom 705 43
Ростелеком ЕТК - Енисейтелеком 87 42
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8534 35
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7512 33
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2234 29
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6232 29
Tele2 НСС - Нижегородская сотовая связь 68 24
Ростелеком Уралсвязьинформ 609 23
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7821 20
СМАРТС Компания 500 20
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1243 18
Ростелеком - Связьинвест 1657 16
Мотив - Екатеринбург-2000 129 14
АКОС 60 13
Ростелеком НСС 75 10
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 646 8
Ростелеком Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 459 7
СМАРТС Волгоград-GSM 15 6
Nortel Networks 1286 6
CBOSS - Fujitsu Services Oy 114 4
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком 503 4
Ростелеком ВолгаТелеком 509 4
Сумма Телеком - Sumtel 131 3
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 186 3
Yota - Скартел 703 3
АФК Система ПАО 1622 3
Вестелком - ВЕСтелком групп - Westelcom 17 2
Ростелеком ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 428 2
Электросвязь 188 2
Huawei 2996 2
Beltel - Белтел 131 2
KT Corporation - Korea Telecom 112 2
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - МТУ-Информ - Комстар - Телмос 1232 2
Таттелеком 147 2
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет - ArtCommunications - АртКоммуникейшн 117 2
Tele2 - Теле2 Россия - Дельта Телеком 140 2
5030 2
Huawei Technologies 388 2
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 880 2
Webmoney 476 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4846 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1911 3
Dixis - Диксис 343 2
Евросеть Техмаркет 76 2
РЖД - Российские железные дороги 1328 1
Газпром ПАО 751 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 833 1
Северсталь ПАО 273 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 335 1
Транснефть 207 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 66 1
Россети ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 228 1
Росгосстрах 219 1
Ростелеком - РТК Лизинг - РосТелекомЛизинг - RosTeleComLeasing AG 67 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор 1990 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1735 3
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 135 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7361 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2761 2
Россвязь - Федеральное агентство связи 706 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 556 1
Федеральное казначейство России 867 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1810 15
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 236 1
TIA - Telecommunications Industry Association 66 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3074 14
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5140 10
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4208 5
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 722 5
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1135 5
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 238 5
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 263 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12131 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10103 3
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 469 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4015 2
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 651 2
NMT - Nordic Mobile Telephony - стандарт сотовой связи 1G первый в истории c автоматическим роумингом 160 2
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк - Автоплатеж 101 2
WLAN - Wireless LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 487 2
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1048 1
LTE-смартфон 139 1
QWERTY-клавиатура 631 1
USIM-карта - Universal Subscriber Identity Module - Universal Subscriber Identification Module - универсальный модуль идентификации абонента - расширенный стандарт SIM-карты 49 1
ЦОВ - Центр обработки вызовов 127 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 143 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3173 1
SPI - Serial Peripheral Interface - SPI bus - Последовательный периферийный интерфейс 52 1
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - Мобильное рабство 156 1
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 667 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 987 1
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - MVNE - Mobile Virtual Network Enabler - Оператор мобильной виртуальной сети связи 218 1
IVR - Interactive Voice Response - Интерактивное голосовое меню 349 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД 822 1
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IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1212 1
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ВымпелКом - Билайн WiFi - Beeline WiFi 31 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170557, в очереди разбора - 1033291.
Создано именных указателей - 60199.
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