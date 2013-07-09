Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Tele2 БВК
Байкалвестком
Публикаций - 105, упоминаний - 156
Tele2 БВК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Мордашов Алексей 33 3
|Дадыкин Иван 30 3
|Домбровский Юрий 59 2
|Швайбович Владислав 18 2
|Провоторов Александр 153 2
|Астафьева Ирина 35 2
|Носков Михаил 23 2
|Беленький Валерий 32 2
|Цветков Александр 13 2
|Зайцев Павел 45 2
|Остроухова Юлия 27 1
|Погребинский Антон 45 1
|Бескоровайный Андрей 47 1
|Нефедов Павел 44 1
|Белашева Марина 36 1
|Боярсков Борис 34 1
|Клягин Максим 27 1
|Левин Дмитрий 35 1
|Рябов Игорь 26 1
|Хасьянова Гюльнара 16 1
|Шенкер Олег 17 1
|Ромский Георгий 18 1
|Терентьев Юрий 13 1
|Рыбаков Николай 6 1
|Мотлях Константин 6 1
|Ситников Сергей 75 1
|Носков Константин 205 1
|Иванов Олег 128 1
|Эмдин Сергей 67 1
|Костин Андрей 51 1
|Калугин Сергей 168 1
|Белевцев Андрей 9 1
|Кочетков Владислав 247 1
|Прянишников Николай 285 1
|Соловьев Юрий 31 1
|Савватин Максим 60 1
|Granryd Mats - Гранрид Матс 7 1
|Умаров Михаил 55 1
|Ковальчук Юрий 33 1
|Левин Леонид 88 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10327 16
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 522 3
|ComNews - Медиа-бизнес 87 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 873 19
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2660 3
|AC&M Consulting - ACM-Consulting 242 2
|AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media 50 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170557, в очереди разбора - 1033291.
Создано именных указателей - 60199.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1170557, в очереди разбора - 1033291.
Создано именных указателей - 60199.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru