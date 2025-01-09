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Edna ОСК ранее mfms

Edna - ОСК - ранее mfms

edna —  поставщик решений и сервисов в области цифровых коммуникаций. На рынке с 2005 года. В портфеле компании представлены решения для организации диалога с клиентом в цифровых каналах (SMS, push, мессенджеры, социальные сети, чаты, e-mail), продукты для контактных центров, аутентификации пользователей и обеспечения безопасного доступа.


09.01.2025 Каждому четвертому пользователю не хватает разнообразия контента на отечественных видеосервисах 1
10.12.2024 Верификация пользователей через Telegram сократит расходы бизнеса на массовые рассылки 1
29.11.2024 Для 40% россиян решающим фактором при выборе онлайн-школы является удобная коммуникация 1
27.11.2024 Edna: треть россиян высказывается за более жесткие меры при продаже SIM-карт 1
21.11.2024 Beeline Cloud усилил защиту от DDoS-атак для компании edna 1
27.09.2024 Почти половина россиян использует авторизацию через ID-сервисы для получения всех услуг 1
17.09.2024 Как HoReCa не потерять клиентов в горячий сезон: что не так с обратной связью 1
22.08.2024 13% потребителей мечтают об автоподборе рассылок по своим потребностям 1
15.08.2024 Разработчики SaluteBot открыли возможность прямой публикации ботов в Telegram без чат-платформ 1
14.05.2024 Компания edna внедрила чат-центр для поддержки клиентов в «Сбер Еаптеке» 1
26.04.2024 Почти половина пользователей предпочитают рассылки от компаний в мессенджерах 1
09.06.2023 «Кредит Европа банк» запустил обновленный чат-бот 1
14.03.2023 SberDevices и edna предложат крупным заказчикам решение для омниканальных коммуникаций с клиентами 1
06.12.2022 Цифровизация колл-центра: перевод телефонных обращений клиентов в чат WhatsApp 1
16.11.2022 ИТ-компания edna подключилась к сервису КЭДО HRlink 1
20.06.2022 Edna запускает доступные push-уведомления 1
16.05.2022 Интеграция чат-центра edna с МИС «Инфоклиника» позволила сократить время ожидания ответа операторов контакт-центра 1
14.02.2022 Завершена интеграция платформы edna с «Битрикс24» 1
13.07.2021 Facebook объявил об изменениях в функционале WhatsApp Business API 1
28.04.2021 Edna представила цифровые продукты для медицинских клиник 1
18.02.2021 CRM-система банка «Ренессанс кредит» интегрирована с чат-платформой edna 1
09.11.2020 Edna представила платформу для омниканальной коммуникации 1
28.10.2020 Mfms теперь edna: ИТ-компания c 15-летней историей меняет имя и позиционирование 2
10.09.2020 mfms представила отправку push-уведомлений на смартфоны Huawei и Honor через облако Huawei 1
10.08.2020 Jivo теперь можно подключить WhatsApp 1
15.06.2018 mfms оптимизировала документооборот при помощи docs on bpm’online 1
09.12.2002 Контроль конечных пользователей России не грозит 1

Публикаций - 27, упоминаний - 28

Edna и организации, системы, технологии, персоны:

Telegram Group 1983 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 3
Huawei 3933 2
Dell EMC 5027 2
Apple Inc 12100 2
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 314 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 2
Terrasoft - Террасофт 200 1
Google LLC 11775 1
Meta Platforms - Facebook 4438 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 810 1
Microsoft Corporation 24625 1
Sophos - SophosLabs 414 1
ISS - Intelligent Security Systems - Интеллектуальные системы безопасности 195 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 698 1
Huawei Mobile Services 72 1
Программные технологии 86 1
Новые цифровые решения - Диджитал для бизнеса 51 1
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 131 1
Twilio 9 1
i-Free Just AI 31 1
МегаФон 8805 1
Yandex - Яндекс 7339 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12552 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 253 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 2
NanduQ - Qiwi 996 1
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - сеть клиник 21 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 1
Европейский медицинский центр - European Medical Center, EMC 46 1
Кредит Европа банк 66 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 1
Сбер - Еаптека 33 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 315 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 256 1
АТОР - Ассоциация туроператоров России 7 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 20
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6932 17
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4095 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 12
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8457 10
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 1938 9
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 8
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4022 8
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1044 8
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11122 7
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1940 6
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5029 6
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10495 6
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10961 6
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12738 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24114 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 5
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2878 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24120 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24451 4
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3837 4
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2468 4
Push-уведомления - Web Push Notifications - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 714 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 3
Оповещение и уведомление - Notification 4605 3
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1453 2
NPS - Net Promoter Score - Индекс потребительской лояльности 215 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12510 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20598 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4975 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27845 2
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3906 1
WhatsApp Messenger 1081 7
Rakuten Viber 627 5
WhatsApp Business 21 4
СалютДевайсы - SaluteBot - Автоматизация взаимодействия с пользователями 13 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 2
Google Mobile Services - GMS 68 1
Jivo - мессенджер 10 1
Apple Business Chat 3 1
Кибербезопасность - PGP - Pretty Good Privacy - Прикладная криптосистема - PGP-шифрование 101 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 477 1
Huawei Mate - серия смартфонов 352 1
Google Android 13994 1
Минцифры РФ - Госключ 136 1
Terrasoft Creatio - bpm’online 97 1
Google Cloud Services 218 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4434 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Smart Delta Systems - Инфоклиника МИС 26 1
Google Firebase Cloud Messaging (FCM) - Google Cloud Messaging (GCM) - служба обмена сообщениями 12 1
i-Free Just AI - JAICP 3 1
Edna chat center - Edna чат-центр 3 1
C/C++ - Язык программирования 755 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1789 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2030 1
СалютДевайсы - GigaChat 190 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 435 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 322 1
Google YouTube - Видеохостинг 2747 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 634 1
VK Видео - Mail.Ru Видео 158 1
Теплякова Анна 4 4
Дубровин Александр 5 4
Ванд Николай 4 2
Рубанов Владимир 75 1
Кочев Антон 1 1
Беляков Александр 7 1
Зарубин Алексей 3 1
Федин Александр 6 1
Сафрыгин Егор 37 1
Кулешов Сергей 36 1
Чернышева Евгения 3 1
Савельев Николай 8 1
Орлов Алексей 20 1
Махлин Дмитрий 95 1
Рассадин Александр 2 1
Буйницкий Егор 3 1
Тедеева Элина 1 1
Коченко Дмитрий 1 1
Абрамов Вадим 1 1
Закордонец Александр 2 1
Бушуев Максим 1 1
Дырмовский Дмитрий 129 1
Россия - РФ - Российская федерация 144197 18
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 2
Европа 21767 2
Ближний Восток 2943 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 1
Америка Латинская 1812 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1116 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Атлантический океан - Атлантика 283 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 8
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 3
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1187 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6153 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5411 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2727 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6937 2
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Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51003 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4811 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2801 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4654 1
CRM - Клиентоориентированность - Клиентоориентированный сервис - Клиентоцентричность 312 1
Quality of Life - Качество жизни 32 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 359 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 813 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6698 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8635 1
Права человека - Правозащитное движение - Human rights 348 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 275 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6912 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 1
Аудит - аудиторский услуги 2657 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4360 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 850 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 1
Blacklist - Чёрный список 617 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6959 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2304 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2925 1
Forbes - Форбс 817 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 3
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 136 2
IDC - International Data Corporation 4910 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
VK Skillbox - Скилбокс 109 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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