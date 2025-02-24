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Cactus



24.02.2025 «М.Видео-Эльдорадо» фиксирует рост продаж товаров российских брендов бытовой техники и электроники до 164% на рынке России в 2024 году 1
05.11.2024 У знаменитого поставщика электрооборудования для ЦОДов взломана ИТ-платформа разработки, потеряны 40 ГБ данных 1
01.11.2024 Домашняя печать в условиях санкций: какие принтеры и расходные материалы купить в 2024 году 1
22.02.2024 Взломан знаменитый поставщик электрооборудования для ЦОДов Schneider Electric. Хакеры требуют выкуп за конфиденциальные данные 1
14.02.2024 Treolan стала официальным дистрибьютором торговой марки Cactus 1
28.09.2023 Россияне обманули санкции. Найдена хитрая замена онлайн- и офлайн-кинотеатрам 1
25.09.2023 Обзор ультракороткофокусного DLP-проектора Cactus CS-PRU.03B.WUXGA-A: кинотеатр без компромиссов 1
14.09.2023 Обзор проектора Cactus PRC.04.WUXGA-A: компактный кинотеатр дома или на даче 1
01.09.2023 X-Com оснастила компьютерами и мультимедийным оборудованием аудиторию старейшего технического университета России 1
06.06.2023 «Импульс телеком» подвел итоги 2022 финансового года 1
18.05.2023 ИТ становятся главным инструментом в борьбе за покупателя 1
07.02.2022 Cactus представила новую линейку геймерских столов 1
11.11.2021 Сбербанк запустил самый мощный в России суперкомпьютер 1
12.07.2021 «Сеть компьютерных клиник» авторизована брендом Cactus 1
21.10.2020 «Ситилинк»: продажи лазерных МФУ выросли на 19,2% 1
13.08.2020 Softline оснастила площадку для шести компетенций WorldSkills в Пермском химико-технологическом техникуме 1
26.05.2020 Лучшие электросамокаты: выбор ZOOM 1
01.08.2018 Продажи электросамокатов в «Связном» увеличились на 730% 1
06.10.2015 Cactus вывела на российский рынок компактный портативный аккумулятор емкостью 2600 mAh 1
19.09.2014 Новый Citroen будет ездить на сжатом воздухе 1
19.04.2011 Вышел новый релиз открытой облачной платформы OpenStack 1
22.02.2002 Digital Life: Ноутбук с ножным приводом, граффити на CD и День цифрового защитника 1
22.02.2002 Digital Life: Ноутбук с ножным приводом, граффити на CD и День цифрового защитника 1
18.02.2002 Midbar Tech усовершенствовала защиту CD-дисков от копирования Cactus Data Shield 1
21.08.2001 Новый способ защиты аудио компакт-дисков от копирования шифрует продолжительность звучания песен 1
13.08.2001 Системы защиты аудио-CD от копирования бессильны перед полным дублированием дисков 1
06.08.2001 Sony тестирует еще одну систему порчи записи при копировании компакт-дисков 1

Публикаций - 27, упоминаний - 27

Cactus и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 10290 4
Microsoft Corporation 24671 4
Intel Corporation 12219 4
HP Inc. 5693 3
Sony 6552 3
Philips 2056 3
Macrovision 25 3
Pantum - Пантум 55 3
HPE - Hewlett Packard Enterprise 629 2
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 609 2
HiPER - High Perfomance - Хайпер Ритейл 74 2
LG Electronics 3620 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5681 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 2
HP - Hewlett-Packard 3625 2
IBM - International Business Machines Corp 9448 2
Toshiba Corporation 2931 2
Hitachi - Хитачи 1465 2
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 365 2
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 2
Sharp Corporation 1041 2
Samsung Display - Corning Inc - Corning Cable Systems - Corning Glass Inc - Corning Microoptics Co - Corning Optical Technologies 213 2
Формоза - Formoza 176 2
Philips Electronics - Royal Philips Electronics - Ройал Филипс Электроникс 334 2
Эримекс - Erimex 98 2
Brunen IT Group - Belinea 85 2
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 448 2
Pioneer Corporation 423 2
Quanta Computer 210 2
Qisda BenQ Corp - AUO - AU Optronics - Unipac Optoelectronics 93 2
Xiaomi 1753 2
Bsquare 8 2
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 271 2
Sharp Microelectronics 4 2
CHIMEI - Chi Mei Optoelectronics - Chi Mei Innolux Corporation - Chi Mei Communication Systems 64 2
Lexmark Int 294 2
Schneider Electric 575 2
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - Шнейдер Электрик Системс Россия 130 2
ADAN Technologies - Adantech 2 2
ELSA AG - Elsa Optoelectronics Technology 36 2
Yamaha - Ямаха 107 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2388 2
Связной ГК 1372 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7379 1
Евросеть 1405 1
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 63 1
Zenden Group - Дом одежды 65 1
Stellantis PSA - Peugeot Citroën - Пежо Ситрое - ПСМА Рус - Пежо Ситроен Рус 89 1
101Hotels.com 456 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 463 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
MODIS - Одежда 3000 57 1
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 187 1
Фаберлик - Faberlic 94 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1359 1
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 162 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 668 1
Unsplash 828 1
Walmart - Wal-Mart Stores 377 1
DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 119 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 204 1
Hilton Worldwide - Hilton Hotels & Resorts - Гостиничные Сети Хилтон 68 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3408 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 195 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 983 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6280 2
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 129 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1436 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24282 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12573 6
Проектор - Проекционный аппарат - Projector - Projection device 1140 6
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10018 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19625 5
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14448 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11119 5
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16202 5
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7327 4
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7114 4
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9670 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29878 4
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7639 4
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13856 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27795 4
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3349 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51002 4
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17131 4
Наушники - Headphones 4033 4
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8080 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66723 4
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6055 3
Электроника - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6403 3
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 1909 3
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4426 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11218 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13969 3
Аккумулятор литий-ионный электрический - Li-Ion 960 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24599 3
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20879 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24274 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21287 3
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7918 3
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5915 3
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3471 3
Аксессуары 3905 3
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10162 3
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 3882 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12238 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12100 3
Cactus Data Shield 6 5
Google Android 14068 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4512 3
Microsoft Edge - браузер 1996 2
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2396 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2049 2
Microsoft Skype - Microsoft Windows Live Messenger - MSN Messenger 288 2
Intel XScale - микропроцессорное ядро 244 2
ACCESS PalmSource - Garnet OS - Palm OS 468 2
Intel Celeron - Серия процессоров 963 2
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1894 2
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 592 2
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst 537 2
Sony AIBO - Sony Artificial Intelligence RoBOt - серия собак-роботов 62 2
Сбер - Cloud.ru - SberCloud ML Space - SberCloud Model Training - сервис для разработки моделей машинного и глубокого обучения 74 2
Intel Enhanced SpeedStep Deeper Sleep 106 2
Hitachi Data Systems - HDS - Hitachi PD - Hitachi P - плазменный телевизор 13 2
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 559 2
Segway Ninebot 31 2
Intel XScale PXA 167 2
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1096 2
Pokemon - Pocket Monster - Покемон 38 2
Lenovo EMC - Iomega Microdrive 3 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1599 2
Intel Pentium 4 - Intel Pentium IV 208 2
Google Android 9 - Android Pie 210 2
HP - palmOne - Handspring Treo 108 2
Intel AGP - Accelerated Graphics Port - Intel AGPset - ускоренный графический порт 259 2
TI OMAP - TI Open Multimedia Applications Platform 218 2
Apple iMac - Серия моноблоков 457 1
Brother DCP - Brother DCP Inkbenefit - серия МФУ 59 1
Blizzard - Diablo - компьютерная игра (action) 148 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 90 1
AMD EPYC - Серия микропроцессоров 146 1
МГУ Ломоносов - суперкомпьютер - Ломоносов - Чебышев 57 1
Nvidia Tesla GPU 156 1
Fujitsu A64FX 3 1
Intel Xeon Platinum - Серия процессоров 48 1
Nvidia DGX - Суперкомпьютеры 123 1
Nvidia Volta GV 31 1
Jackson Michael - Джексон Майкл 47 3
Imbruglia Natalie - Имбрулья Натали 3 3
Чубайс Анатолий 212 2
Иванова Дагмара 36 1
Поликарпов Иван 8 1
Рафаловский Давид 32 1
Кристофари Николай 6 1
Лимаренко Евгений 4 1
Кузеванов Дмитрий 17 1
Баснер Ольга 1 1
Сюртуков Игорь 1 1
Ямалеева Лилия 1 1
Наумов Владимир 17 1
Сургунд Роман 5 1
Педченко Сергей 3 1
Козерод Сергей 38 1
Мельникова Анастасия 385 1
Горбачевский Никита 9 1
Самойлов Роман 10 1
Гордиенко Ростислав 28 1
Дозорова Оксана 4 1
Уваров Сергей 36 1
Россия - РФ - Российская федерация 145419 16
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52231 7
Франция - Французская Республика 7861 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13345 4
Южная Корея - Республика 6665 4
Азия - Азиатский регион 5557 4
Израиль 2738 4
Европа 21808 3
Китай - Тайвань 4001 3
Беларусь - Белоруссия 5713 3
Япония - Токио 995 2
Франция - Канны 112 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14150 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14223 2
Япония 13307 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43403 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17134 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1471 1
Германия - Федеративная Республика 12708 1
Греция - Греческая Республика 980 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1035 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5196 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 360 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4685 6
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14477 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24249 4
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5557 4
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4038 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6993 3
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2957 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4860 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1386 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13644 2
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 662 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3053 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18671 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29304 2
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 606 2
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1759 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4492 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4980 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5892 2
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Электровелосипед - электрический велосипед - электросамокат - Electric Bicycle - e-bike - Electric Scooter 124 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2745 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4912 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51410 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4022 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5870 2
Ergonomics - Эргономика 1602 2
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Скрытый интернет 452 2
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 207 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6167 2
Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 787 2
Дача - дачники 832 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48311 1
Углерод - Сarboneum - химический элемент 329 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7038 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2612 1
Федеральный закон 171-ФЗ, 234-ФЗ, 250-ФЗ - ЗОЗПП - О защите прав потребителей 253 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1097 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1376 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2323 1
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 453 1
Inquirer 463 2
BleepingComputer - Издание 346 2
ZDnet 660 2
Коммерсантъ - Издательский дом 1897 1
The Register - The Register Hardware 1570 1
New Scientist 1448 1
CNews - ZOOM.CNews 1848 1
Ведомости 1022 1
CNews - Auto.CNews 51 1
NPD DisplaySearch 284 2
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 245 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 137 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 99 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 597 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1527 1
ПГУПС - Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I 28 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 544 1
CeBIT 612 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 932 2
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 113 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2022 1
Mondial de l'Automobile - Paris Motor Show - Парижский автосалон 12 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1342402, в очереди разбора - 766378.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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