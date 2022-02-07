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Cactus представила новую линейку геймерских столов

Cactus, специализирующаяся на производстве профессионального оборудования для офиса, запустила три серии совершенно новых геймерских столов «Х, Z и Z с подсветкой», подходящих для каждого.

При выборе стола для геймеров предпочтение отдается моделям, обеспечивающим комфортную многочасовую игру и удобное расположение техники, а дополнительные функции являются плюсом в выборе продукта.

Игровые столы серии Z имеют металлическое основание, широкую игровую поверхность с текстурой, имитирующей углеродное волокно, а также достаточно пространства для размещения игровых мониторов, клавиатуры и другого игрового оборудования. Благодаря функциональному дизайну столешницы пользователь может быть уверен в комфорте игрового процесса. Держатель для наушников и подстаканник добавят свободы в управлении мышкой для самой захватывающей игры. Столы данной серии оборудованы полкой для размещения адаптеров питания и кабель-каналами внутри ножек для скрытого размещения кабелей и проводов.

Серия Z представлена следующими моделями: CS-GTZ-BKRD-Carbon, CS-GTZ-RDBK-Carbon, CS-GTZ-BKSL-Carbon.

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Cactus представила новую линейку геймерских столов

Более того, столы серии Z оснащены разной подсветкой. Они имеют RGB- или RED- двухстороннюю подсветку. Простая регулировка цвета, режима и скорости создает захватывающий процесс игры, усиливает ощущение погружения в игровую атмосферу, наполняет эмоциями. А изменение цвета придает контрастность не только самой игре, но и интерьеру комнаты.

В этой серии Cactus предлагает два цветовых решения для основания (черный или серебро) в трех моделях, которые подойдут для любого интерьера игровой зоны: CS-GTIZ-BK-Carbon-RGB, CS-GTZ-SL-Carbon-RED, CS-GTZ-BK-Carbon-RED.

Игровой стол серии X — это совмещение практичного дизайна и удобного игрового пространства с двусторонним световым эффектом RED. Основание стола выполнено из алюминия и металла, что делает его легким и позволяет идеально вписаться в любой современный дизайн комнаты. Модель в серии CS-GTX-AL-Carbon-RED является единственной.

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