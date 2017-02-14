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Intel PRO
серия адаптеров



14.02.2017 Появилась новая свободная ОС. Не Linux 1
05.03.2009 «Техносерв» протестировал VPN-шифрование по ГОСТ-28147 на экономичных платформах 2
31.05.2007 Santa Rosa: новое поколение технологии Intel Centrino Duo 1
10.05.2007 Santa Rosa: официальный запуск крупнейшего обновления 1
22.02.2007 Администрация Архангельской области закупает сетевое оборудование 2
20.09.2006 На следующей неделе состоится конференция об IP-коммуникациях 1
26.06.2006 Топ-5: Лучшие легкие ноутбуки в России 2
19.05.2006 Lenovo начинает продажи нового компактного ноутбука 1
04.04.2006 Топ-5 редакции: новый лидер в тонких и легких ноутбуках 1
30.03.2006 Samsung выпустила на российский рынок новые ноутбуки 1
26.02.2006 Proxim представила новое оборудование для WiMAX 1
26.01.2006 BenQ анонсировала ноутбук Joybook S61 1
25.01.2006 Acer выпустил ноутбуки на базе Intel Centrino Duo 3
23.01.2006 Fujitsu анонсировал двухъядерный ноутбук 1
18.01.2006 LG выпустила серию ноутбуков с Intel Centrino Duo 4
19.12.2005 Видеосвязь через бизнес-ноутбук - ASUS M9V 1
31.10.2005 Новые Wi-Fi-решения Intel будут поддерживать Cisco Compatible Extensions 1
19.08.2005 Ноутбуки Rover обрели "второе дыхание" 1
09.08.2005 Wi-Fi жил быстро, умрет молодым 1
07.06.2005 iRU выпускает первую широкоформатную модель в линейке Intro 1
30.05.2005 "К-Системс" начала производство нового ПК на базе Intel Pentium D 1
22.04.2005 Prestigio пополнила линейку широкоформатных мультимедийных ноутбуков 1
20.04.2005 MicroXperts выпустила на российский рынок ноутбуки под собственной маркой 1
19.04.2005 WiMAX изменит судьбу интернета 3
15.04.2005 iRU Brava 7154 вышел на рынок 1
23.03.2005 Asus W2V – первый тест в России 1
20.01.2005 Новое поколение ноутбуков штурмует Россию 2
20.01.2005 Argo 57W: новый ноутбук Sonoma от "Версии" 1
19.01.2005 Intel провел апгрейд чипов Centrino для ноутбуков 2
18.01.2005 iRU объявила о выпуске ноутбуков на базе Intel Centrino нового поколения 1
19.11.2004 AquaServer EX202: новое серверное решение эконом-класса от "Аквариус" 1
04.11.2004 Intel поставил заслон свинцу 2
12.10.2004 Практика: как защитить беспроводную сеть 1
15.09.2004 Третье поколение Centrino появится в 2006 г. 1
22.07.2004 Intel: новые процессоры для платформы Centrino 1
29.06.2004 Stilo 6054: первый "широкоформатник" iRU на базе Dothan 1
22.06.2004 Установлен новый рекорд скорости передачи данных в Сети 1
22.06.2004 Intel: дебют Grantsdale и Alderwood 1
07.06.2004 В России начались продажи ноутбуков с технологией Dothan 1
27.05.2004 Версия Argo 55D - еще одна новинка на рынке Dothan-ноутбуков 1

Публикаций - 75, упоминаний - 133

Intel PRO упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Intel Corporation 10381 63
Microsoft Corporation 20288 9
ASUS - AsusTek Computer Inc 1654 7
Nvidia Corp 2824 6
IBM 8247 6
Dell EMC 4360 6
Sony 5126 5
Cisco Systems 4542 5
Acer Group 2082 5
Merlion iRU - Деловой офис 176 5
AMD - Advanced Micro Devices 3372 4
Samsung Electronics 8405 3
HP Compaq 1791 3
HP Inc. 4843 3
Rover Computers 324 3
LG Electronics 2885 3
Aquarius - Аквариус 412 3
FSC - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 720 3
AMD Graphics Product Group - ATI 835 3
Gigabyte Technology 303 2
TI - Texas Instruments Incorporated 722 2
Fujitsu 1525 2
HP - Hewlett-Packard 3333 2
AT&T Inc 1500 2
Millicom International Cellular SA 49 2
Lumen Technologies - CenturyLink - Qwest Communications 275 2
Huawei 3016 2
Toshiba Corporation 2554 2
ZTE Corporation 612 2
Lenovo Group 1872 2
Dell Technologies - Dell Computer 736 2
АСВТ 90 1
TDK 86 1
Transmeta 182 1
Allied Telesis 89 1
Nortel Networks 1259 1
Eastman Kodak 431 1
Kometa - Комета 16 1
Samsung SDI 78 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1064 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 483 1
DuPont 77 1
Ferrari NV 120 1
ТНК-ВР Холдинг 226 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7155 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 538 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 8366 23
DDR - Double data rate 1954 21
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 9222 18
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 5603 17
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 930 15
IEEE 1394 - FireWire - i-Link - стандарт последовательной высокоскоростной шины обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами 804 15
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 2944 11
Gigabit Ethernet 802 10
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 545 10
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2737 10
ExpressCard - NewCard - PCCard - PCMCIA - Personal Computer Memory Card International Association - Интерфейс подключения к ноутбуку периферийных устройств 468 7
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 4323 7
WXGA - Wide XGA - набор нестандартных разрешений дисплеев 149 6
CD-ROM - Compact Disc Read-Only Memory - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 995 6
IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 476 5
S-Video - Separate Video - раздельный видеосигнал- компонентный аналоговый видеоинтерфейс 658 5
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 940 5
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 3257 5
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 11633 5
ТВ-тюнер - TV tuner 386 5
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1941 4
Graphics DDR SDRAM - GDDR - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 478 4
XGA - Extended Graphics Array - Стандарт мониторов и видеоадаптеров, введённый IBM в 1990 году: 1024x768, 256 цветов 242 4
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3063 4
Dolby Digital - система цифрового многоканального звука 353 4
Fast Ethernet - 100BASE-X - стандарт передачи данных в компьютерных сетях по технологии Ethernet со скоростью до 100 Мбит/с 281 4
S/PDIF - S/P-DIF - Sony/Philips Digital Interface (Interconnect) Format - международный стандарт передачи с помощью нескольких разъёмов и кабелей звука в цифровом виде 210 3
BIOS - Basic input-output system - Базовая система ввода-вывода 519 3
WPA - WPA2 - Wi-Fi Protected Access 195 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1418 3
JBOD - just a bunch of disks 66 2
IDE - Integrated Drive Electronics - Параллельный интерфейс подключения накопителей 182 2
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 418 2
IEEE 1284 - LPT - Line Print Terminal - стандарт параллельного интерфейса для подключения периферийных устройств персонального компьютера 92 2
IPMI - Intelligent Platform Management Interface - Интеллектуальный интерфейс управления платформой 45 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - TouchPad - Тачпад - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 262 2
TPM - Trusted Platform Module - Криптопроцессор криптографических ключей для защиты информации 129 2
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1462 2
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 2956 2
RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 314 2
Intel Centrino - Intel Sonoma 510 26
Intel Pentium M - Серия микропроцессоров 271 19
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1206 16
Microsoft Windows XP 2171 9
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1048 9
Intel HyperThreading - Технология для процессоров на микроархитектуре NetBurst 335 8
Intel Core 2 Duo 525 7
Nvidia GeForce GTX 2864 6
Futuremark 3DMark - серия компьютерных тестов производительности 183 4
Sony Memory Stick - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 428 4
Microsoft Windows 2000 939 4
Intel Pentium III 624 3
Linux OS 6986 3
Intel Celeron - Серия процессоров 879 3
WEP - Wired Equivalent Privacy - Алгоритм обеспечения безопасности сетей Wi-Fi 127 2
Intel AMT - Intel Active Management Technology 50 2
Delta Electronics Ultron DPS - серия ИБП 26 2
Microsoft Windows 1312 2
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 264 2
Microsoft Windows 10 9805 2
Acer TravelMate - Серия ноутбуков 73 2
Quake - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 47 1
Microsoft Windows Server 2003 342 1
GNU Compiler Collection - GCC 33 1
NetBSD - Свободно распространяемая операционная система 29 1
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 2011 1
Intel Evo 40 1
AMD Radeon Graphics - Серия видеокарт 494 1
Microsoft DirectX 566 1
Linux ToaruOS 1 1
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти 467 1
SCO UnixWare 38 1
Micro Focus - Novell NetWare OS 280 1
VK - Mail.ru Combo 19 1
Python - Высокоуровневый язык программирования 415 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1278 1
Intel x86 - архитектура процессора 1230 1
Dell Inspiron - Серия ноутбуков 93 1
Intel Core - Семейство процессоров 921 1
ICQ 777 1
Ксенин Алекс 310 3
Кузовкин Алексей 152 2
Алексеев Алексей 8 1
Солонин Виталий 82 1
Россия - Российская федерация - РФ 76278 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 28291 4
Украина 5153 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 25112 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2798 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11693 2
Азия Средняя - Среднеазиатский регион 215 2
Европа Восточная 2685 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11017 2
Закавказье 112 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 8092 2
Казахстан - Республика 3735 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 10550 2
Европа 6447 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 983 1
Колумбия - Республика 302 1
США - Калифорния 2306 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1208 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 891 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 828 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 334 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 809 1
Европа Западная 1190 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 519 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 554 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 658 1
США - Калифорния - Сан-Хосе 327 1
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 326 1
Россия - ЦФО - Московская область - Люберцы 92 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Таганрог 132 1
Азербайджан - Баку 99 1
Аргентина - Аргентинская Республика 414 1
Украина - Киев 862 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1128 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1523 1
Южная Корея - Республика 2839 1
Швеция - Королевство 1526 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3587 1
Индия - Республика 3429 1
Америка 906 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 285 1
AAA - класс высокобюджетных компьютерных игр 123 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3432 1
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 96 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 288 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 7888 2
Thomson Reuters - Рейтер 5128 1
DigiTimes - Издание 1185 1
The Inquirer 354 1
New Scientist 630 1
Открытые системы ИД 102 1
IDC - International Data Corporation 4388 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2499 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 808 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 86 1
Fortune Global 100 46 1
PCMark 103 1
Gartner Dataquest 316 1
In-Stat 76 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 413 1
Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 71 1
UMD - University of Maryland College Park - Мэрилендский университет в Колледж-Парке 12 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1083046, в очереди разбора - 982514.
Создано именных указателей - 48308.
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