Индексная книга CNews*
APS-C CMOS Advanced Photo System type-C формат сенсора цифровых фотоаппаратов
Публикаций - 235, упоминаний - 243
APS-C CMOS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Canon 1382 5
|Samsung Electronics 9844 4
|Fujifilm - Fuji Photo Film 325 2
|Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2637 2
|Zoom Int - Zoom Video Communications 1358 2
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2944 2
|Meta Platforms - Facebook 4357 1
|Sony 6497 1
|Olympus 467 1
|Nikon 612 1
|Ricoh Pentax 218 1
|4A Games 772 1
|М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1912 3
|USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 160 2
|3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1813 1
|CIPA - Camera & Imaging Products Association 48 1
|4CIO 739 1
|CNews - ZOOM.CNews 1764 3
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1241025, в очереди разбора - 849308.
Создано именных указателей - 122607.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1241025, в очереди разбора - 849308.
Создано именных указателей - 122607.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.