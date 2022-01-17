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APS-C CMOS Advanced Photo System type-C формат сенсора цифровых фотоаппаратов



17.01.2022 Лучшие фотоаппараты 2021 года: выбор ZOOM 1

17.09.2020 Sony Electronics представила «самую маленькую и легкую в мире» систему полнокадровой съемки – камеру Alpha 7C. Фото 1

30.12.2019 Лучшие камеры 2019 года: выбор ZOOM 1

28.08.2019 Canon выпустил две новые любительские камеры линейки EOS 2

26.04.2019 Canon показал новинки в московских субтропиках 1

15.03.2019 Открыт предзаказ на Sony a6400 1

21.01.2019 Лучшие беззеркальные камеры: хиты продаж 2019 года 1

21.12.2018 Фотокамер Nikon стало меньше 1

26.03.2018 Самые интересные фотокамеры последнего полугодия. Выбор ZOOM 1

06.03.2018 Что подарить на 8 марта? Рекомендации ZOOM 1

26.02.2018 Хиты продаж: беззеркальные фотокамеры 2

06.12.2017 Хиты продаж: зеркальные фотокамеры 2017 года 1

22.08.2017 Европейские эксперты оценили Nikon D7500 1

13.04.2017 В шаге от флагмана 1

17.03.2017 Новые фотоаппараты начала 2017 года. Последняя надежда? 1

10.02.2017 Фотокамеры, которые не хочется выпускать из рук. Выбор ZOOM 2

27.01.2017 Фото 2016: ZOOM подводит итоги года 1

08.12.2016 Новая жизнь фотокамер среднего формата: первый взгляд на Fujifilm GFX 50S и Hasselblad X1D 1

14.11.2016 Новый Nikon 5600 появится в России, но не в США 1

18.10.2016 Наследник Sony a6500 переходит в новый класс 1

14.10.2016 Обзор фотокамеры Canon EOS 5D Mark IV: очень зрелое решение 1

17.08.2016 Nikon D3400 ставит на Bluetooth 1

16.08.2016 Борьба за трон топовых беззеркалок Fujifilm 1

28.03.2016 Sony а6300 - революция в формате APS-C 1

25.02.2016 В Canon EOS 80D улучшили автофокус и режим видеозаписи 1

18.02.2016 Как догнать флагман: есть ли смысл в покупке топовых фотоаппаратов? 1

05.02.2016 Sony лидирует в гонке автофокусов? 1

02.02.2016 Первый взгляд на фотоаппараты Fujifilm X70 и X-Pro2: между Sony и Leica 1

19.01.2016 Nikon ставит на флагманов 1

19.01.2016 Сделано на «Пять»: первый взгляд на фотокамеры Nikon D5 и Nikon D500 1

11.12.2015 Лучшие фотокамеры 2015 года. Итоги года по версии ZOOM 1

16.11.2015 Фотоаппарат Sony RX100M4: выбор видеоблогера 1

27.10.2015 Новинки парижской выставки Canon Expo 2015. Репортаж ZOOM 1

13.10.2015 Canon обновил линейку компактных фотокамер. Фото 1

06.10.2015 Обзор фотокамеры Sony DSC-RX10 II: универсал класса люкс 1

14.09.2015 Самые ожидаемые камеры. Озвучиваем слухи на год вперёд 1

07.09.2015 Canon создает камеру с разрешением 250 МП 1

19.08.2015 Обзор Canon PowerShot G3X: универсальный спутник в путешествии 1

11.08.2015 Меньше — значит лучше? Миниатюрные камеры со сменной оптикой: выбор ZOOM 2

26.06.2015 Лучшие фотоаппараты 2015 года. Выбор ZOOM 1


Публикаций - 235, упоминаний - 243

APS-C CMOS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Canon 1382 5
Samsung Electronics 9844 4
Fujifilm - Fuji Photo Film 325 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2637 2
Zoom Int - Zoom Video Communications 1358 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2944 2
Meta Platforms - Facebook 4357 1
Sony 6497 1
Olympus 467 1
Nikon 612 1
Ricoh Pentax 218 1
4A Games 772 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1912 3
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 160 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1813 1
CIPA - Camera & Imaging Products Association 48 1
4CIO 739 1
Фотокамеры - Цифровой зум - ультразум - масштабирование изображения - апскейлинг, upscaling - даунскейлинг, downscaling 441 39
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 12504 8
Фотокамеры - Фотоаппараты - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4486 7
Объектив - Lens 1343 7
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 5728 7
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12026 7
Автофокус - Автофокусировка 2248 7
Фотокамеры - Зеркальный фотоаппарат - Зеркалка - SLR Camera 1066 7
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 19559 6
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 5755 5
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 12965 4
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3017 4
Фотокамеры - Беззеркальный фотоаппарат - Беззеркалка - Mirrorless Camera 242 4
CMOS - Complementary metal-oxide-semiconductor - КМОП-транзистор - Комплементарная структура металл-оксид-полупроводник 842 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21990 3
Видоискатель - визир - Viewfinder - visor 729 3
Сенсоры и обработка сенсорной информации 1402 3
BSI CMOS - Back-illuminated sensor - BI CMOS Backside illumination 32 3
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8853 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11746 3
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2668 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 41137 3
APS - Advanced Planning and Scheduling - Методология синхронного планирования производства 317 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9550 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 6832 2
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5837 2
Карты памяти - Запоминающее устройство 2208 2
Фотокамеры - Скорость серийной съёмки 89 2
Информационный киоск - информационный терминал - инфокиоск - инфомат 480 2
Микрофон - Microphone 2208 2
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2037 2
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Варочные панели - Cooktops 77 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Посудомоечная машина - Посудомойки - Мойки - Dishwasher 293 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 9326 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-dri 5936 1
Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 1273 1
Фотокамеры - Баланс белого - White Balance 411 1
Освещение - яркость источника света 601 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание 9191 1
Цветопередача - Color rendering - глубина цвета 895 1
Canon EOS D - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 274 5
Canon DIGIC - серия процессоров 199 4
Samsung Galaxy NX - гибридная беззеркальная камера со сменными объективами 56 4
Canon EF - серия объективов 50 2
Panasonic Lumix - семейство цифровых фотоаппаратов 229 2
Samsung Smart TV 71 1
Samsung WaterWall 2 1
4A Games - Metro Exodus - Метро: исход - компьютерная игра (Шутер от первого лица) 723 1
Apple iPhone 6 6297 1
Samsung SUHD TV - серия ЖК-телевизоров 37 1
Sony Electronics Alpha - Sony α - серия цифровых фотоаппаратов 85 1
Nikon 1 - Nikon One - серия цифровых беззеркальных камер 45 1
Samsung Super AMOLED 144 1
Samsung Ambient 34 1
Canon EOS M Mark - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 115 1
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 236 1
Adobe RGB - Рабочее цветовое пространство 121 1
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 226 1
Fujifilm X-Trans CMOS 26 1
Google Android 12926 1
Fujifilm X - беззеркальный цифровой фотоаппарат 25 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50741 38
Россия - РФ - Российская федерация 127091 3
Европа 21533 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40328 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13432 1
США - Калифорния 4688 1
Испания - Каталония - Барселона 719 1
Солнце - звезда Солнечной системы 4956 1
Южная Корея - Республика 6357 1
Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 1167 6
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 4842 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21354 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4383 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 5007 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 11147 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4386 1
Федеральный закон 323-ФЗ - Об основах охраны здоровья граждан 224 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 43303 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Погода 1646 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 736 1
CNews - ZOOM.CNews 1764 3
Samsung Forum 14 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11891 1
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