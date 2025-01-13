Россия УФО ЯНАО Пуровский район Тарко-Сале
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Третьяк Константин 34 12
|Щелгачев Дмитрий 27 4
|Симайченков Сергей 9 2
|Кобылкин Дмитрий 6 2
|Колодин Антон 2 2
|Оболтин Александр 12 1
|Овсянников Максим 4 1
|Гордиенко Евгения 1 1
|Овсянников Андрей 15 1
|Романов Алексей 48 1
|Ситников Алексей 6 1
|Никифоров Николай 1136 1
|Сергеев Сергей 138 1
|Калинин Александр 154 1
|Волков Владимир 56 1
|Рыбаков Сергей 29 1
|Попов Алексей 336 1
|Иванов Евгений 42 1
|Албычев Кирилл 8 1
|Никитин Евгений 14 1
|Рыбин Александр 3 1
|Власов Владимир 2 1
|Найденков Сергей 14 1
|Бойченко Сергей 2 1
|Курилов Олег 1 1
|Исхизова Александра 81 1
|Оболтин Константин 5 1
|Фишер Юрий 1 1
|Давыдов Владимир 12 1
|Колпаков Антон 57 1
|Кучин Сергей 27 1
|Ляшенко Адриан 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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