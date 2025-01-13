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Россия УФО ЯНАО Пуровский район Тарко-Сале

Россия - УФО - ЯНАО - Пуровский район - Тарко-Сале


13.01.2025 МТС улучшила LTE-покрытие в самом молодом городе на Ямале 1
13.01.2025 «Ростелеком» увеличил оптическую сеть на Ямале на 150 километров 1
13.11.2024 МТС улучшила LTE-покрытие в городе Тарко-Сале на Ямале 1
18.01.2024 «Ростелеком» на Ямале обеспечит оптикой дома в самом крупном жилом комплексе Тарко-Сале 2
27.12.2023 «Ростелеком» и правительство ЯНАО завершили крупный проект по строительству оптической магистрали до Красноселькупа 1
17.05.2023 «Ростелеком» организует видеонаблюдение за ЕГЭ и ОГЭ в ЯНАО 1
25.08.2022 МТС разогнала скорость мобильного интернета в районе аэропорта города Тарко-Сале 3
15.08.2022 «Русатом Инфраструктурные решения» разворачивает платформу «Умный город» в ЯНАО 2
08.12.2020 «Ростелеком» установит более пятисот камер видеонаблюдения в городах арктического региона 1
28.01.2019 МФЦ «Мои документы» повысил качество обслуживания граждан с помощью комплекса «Аура» 1
27.06.2017 «Техносерв» обеспечит работу ИТ-инфраструктуры и систем региональной сети «Промсвязьбанка» 1
02.02.2017 «Ростелеком» подвел итоги оптического строительства на Ямале в 2016 году 2
25.01.2017 «Ростелеком» на Ямале обновил условия участия в проекте «Забота» 1
13.12.2016 «Ростелеком» и «Глобус-Телеком» завершили телеком-проект для сети многофункциональных центров ЯНАО 1
14.10.2016 «Ростелеком» подключил к скоростному интернету коттеджный поселок в ЯМАО 1
14.09.2016 МТС запустил сеть LTE-Advanced в крупнейших городах ЯНАО 1
07.06.2016 МТС и Правительство ЯНАО подписали соглашение по развитию телекоммуникационной инфраструктуры 1
14.04.2016 «Ростелеком» подвел итоги эксплуатации Северного оптического потока 1
25.03.2016 Самая северная на Урале система оповещения презентована в Салехарде 1
10.03.2016 «Ростелеком» откроет доступ к быстрому интернету еще для 10 тыс. домохозяйств Ямала 2
11.02.2016 «МегаФон» обеспечит Западно-Сибирский банк Сбербанка защищённой VPN-сетью 1
12.01.2016 «Ростелеком» модернизировал систему экстренного оповещения населения в ЯНАО 1
26.10.2015 «Ростелеком» модернизирует систему экcтренного оповещения населения на Ямале 1
21.10.2015 На Ямале открыта самая северная точка интернет-доступа в УрФО 1
06.10.2015 «Ростелеком» запустил первую точку доступа в интернет на Ямале в рамках проекта устранения цифрового неравенства 1
27.08.2015 «Ростелеком» приступил к строительству точек доступа в интернет в ЯНАО 1
11.08.2015 «Ростелеком» завершил проектные работы в рамках проекта по устранению цифрового неравенства на Ямале 1
13.01.2015 Радиолокаторы нового поколения от «ОПК» получили десятки российских аэродромов 1
17.11.2014 Запсибкомбанк приступил к выпуску и обслуживанию УЭК 1
28.02.2014 Строительство волоконно-оптической линии до Норильска завершено на 80% 1
22.10.2013 МТС инвестирует 500 млн руб. в телеком-инфраструктуру ЯНАО 1
16.12.2011 Система «АвтоТрекер» встроена в комплексную систему управления ЯНАО 1
04.06.2009 «Энера Инжиниринг» повышает надежность электроснабжения Крайнего Севера 1

Публикаций - 33, упоминаний - 39

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9700 19
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12551 6
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 241 5
Анлим-ИТ 2 1
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 324 1
МегаФон 8804 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1052 1
АвтоТрекер 99 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 1
HP - Hewlett-Packard 3623 1
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 402 1
Ростелеком - Глобус-телеком 226 1
HPE - Juniper Networks 426 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Полет ЧРЗ - Челябинский радиозавод 61 1
МТС Урал макрорегион 16 1
РНТ - Русские Навигационные Технологии 136 1
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 319 1
Ростех - Автоматика Концерн 1639 1
Минтранс РФ - ЗащитаИнфоТранс ФГБУ 58 1
Ростех - Радиозавод 68 1
Optima - Optima Engineering - Энера Инжиниринг 6 1
Росатом - РИР - Росатом Инфраструктурные - Русатом Инфраструктурные решения 107 1
Росатом РИР - Цифровые платформы и решения умного города 22 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 2
Сбер - Сбербанк Западно-Сибирский банк 25 1
Почта России ПАО 2112 1
ПСБ - Промсвязьбанк 851 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Запсибкомбанк - Западно-Сибирский коммерческий банк - ЗСКБ 24 1
Роснефть - РН-Пурнефтегаз 15 1
КАЗ - Казанский авиационный завод имени С.П. Горбунова 3 1
Газпром нефть 618 1
X5 Group - Перекрёсток 544 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 356 1
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 157 1
Сбер - Сбербанк Сибирский банк 59 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 1
Ямалавтодор ГУП ЯНАО 2 1
Норникель - Усть-Хантайская ГЭС 3 1
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго - Читаэнерго- Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт - Кузбассэнерго-РЭС - Бурятэнерго - Хакасэнерго - МЭС Сибири - Магистральных электрических сетей Сибири 82 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 110 1
Новатэк Таркосаленефтегаз 3 1
Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа - органы государственной власти 71 4
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1361 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
Федеральное казначейство России 1772 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 212 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 15
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 14
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10760 12
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20598 11
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4665 9
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 8
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9368 7
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1454 6
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8123 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12517 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27844 5
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2122 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 4
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4023 4
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6399 4
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7619 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10075 4
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6443 3
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения - Умное видеонаблюдение 1779 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 3
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2275 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 3
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2105 3
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television 1564 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 3
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6968 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8555 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8195 2
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2114 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24449 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 2
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2850 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10135 2
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1435 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11121 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3388 2
Сеть передачи данных - Data transmission network 3722 2
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2910 2
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3640 2
УУС - Универсальные услуги связи 323 2
МЧС РФ - МЧС Информ - ОКСИОН, Общероссийская комплексная система информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей - КТС КАСМО, Комплекс средств оповещения, мониторинга и локализации аварий - КСЭОН - РАСЦО - СЗИОНТ 54 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1419 2
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 316 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 968 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 305 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2748 1
Ростелеком - Глобус-телеком СКИТ.СП ПАК 50 1
Apple Локатор 80 1
Ростех - Росэлектроника - ЧРЗ Полет АОРЛ - радиолокатор 6 1
Ростелеком - Северный оптический поток - опорная магистраль связи трех уральских регионов: Свердловской области, ХМАО-Югры и ЯНАО 7 1
Обращения граждан 227 1
Apple iPhone 6 4862 1
Ростелеком - Глобус-телеком СКИТ.Трафик 10 1
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Единая система организации воздушного движения Российской Федерации - ЕС ОрВД - АУВД - автоматизированное управление воздушным движением 41 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 307 1
Третьяк Константин 34 12
Щелгачев Дмитрий 27 4
Симайченков Сергей 9 2
Кобылкин Дмитрий 6 2
Колодин Антон 2 2
Оболтин Александр 12 1
Овсянников Максим 4 1
Гордиенко Евгения 1 1
Овсянников Андрей 15 1
Романов Алексей 48 1
Ситников Алексей 6 1
Никифоров Николай 1136 1
Сергеев Сергей 138 1
Калинин Александр 154 1
Волков Владимир 56 1
Рыбаков Сергей 29 1
Попов Алексей 336 1
Иванов Евгений 42 1
Албычев Кирилл 8 1
Никитин Евгений 14 1
Рыбин Александр 3 1
Власов Владимир 2 1
Найденков Сергей 14 1
Бойченко Сергей 2 1
Курилов Олег 1 1
Исхизова Александра 81 1
Оболтин Константин 5 1
Фишер Юрий 1 1
Давыдов Владимир 12 1
Колпаков Антон 57 1
Кучин Сергей 27 1
Ляшенко Адриан 1 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 845 28
Россия - УФО - ЯНАО - Салехард 153 17
Россия - УФО - ЯНАО - Ноябрьск 110 15
Россия - УФО - ЯНАО - Надым - Надымский район 56 14
Россия - УФО - ЯНАО - Новый Уренгой 150 12
Россия - УФО - ЯНАО - Муравленковский район - Муравленко 30 10
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 384 9
Россия - УФО - ЯНАО - Губкинский 35 9
Россия - УФО - ЯНАО - Лабытнанги 37 8
Россия - РФ - Российская федерация 144195 8
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 6
Земля - планета Солнечной системы 10374 4
Россия - УФО - ЯНАО - Шурышкарский район 11 4
Россия - УФО - ЯНАО - Приуральский район 12 4
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийск 199 3
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Белоярский 36 3
Россия - УФО - ЯНАО - Красноселькупский район - Красноселькуп 11 3
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1193 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2955 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 2
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 857 2
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1536 2
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Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 745 2
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Россия - УФО - ЯНАО - Надым - Надымский район - Ямбург 17 2
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 367 1
Казахстан - Республика 5525 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17365 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7421 1
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Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2720 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 1
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51002 11
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9926 8
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5346 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 4
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1688 4
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1286 3
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 3
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4142 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2580 2
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1268 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 2
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 566 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1549 1
Геология - Вечная мерзлота - многолетняя мерзлота - многолетняя криолитозона - многолетне-мёрзлые породы - permafrost 95 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3646 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5972 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 791 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6936 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6698 1
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MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2727 1
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ЕГЭ - Единый государственный экзамен 526 1
ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация 103 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5746 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4793 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1309 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 849 1
Quality of Life - Качество жизни 32 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
КЭФ - Красноярский экономический форум 26 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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