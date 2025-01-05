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VESA крепления



05.01.2025 Лучшие мониторы с защитой зрения: хиты продаж 1
21.06.2023 TONK TN1200: в трех трендах одновременно 1
20.09.2022 Анонсированы две новые модели офисных мониторов Digma 1
07.09.2022 Корпоративный сегмент: кто придет на смену уходящим вендорам 1
14.01.2022 Безопасный для зрения игровой монитор Nitro XV272M от Acer поступил в Россию 1
22.12.2021 Корпоративные ПК MSI: спектр новой классики 2
06.12.2021 Acer представит на российском рынке безопасный для зрения игровой монитор Nitro XV272M 1
17.09.2021 Aopen 27HC5RZ: доступный игровой монитор с большой диагональю и изогнутым экраном 1
10.09.2021 Acer представила на российском рынке FullHD-монитор K243Y для дома и офиса 1
01.09.2021 Acer представила на российском рынке игровой монитор начального уровня Aopen 24MV1YP 1
13.08.2021 Acer представила на российском рынке игровой 4K-монитор Nitro XV282KKV 1
15.05.2020 Лучшие широкоформатные мониторы: выбор ZOOM 2
20.07.2018 D-Link начала российские продажи терминального клиента N8000 1
29.01.2009 Монитор NEC MultiSync P221W. Для неравнодушных к цвету 1

Публикаций - 14, упоминаний - 16

VESA крепления и организации, системы, технологии, персоны:

Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2545 7
Intel Corporation 12197 4
AMD - Advanced Micro Devices 4231 3
Lenovo Group 2292 2
Acer - AOpen 53 2
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 605 2
Nvidia Corp 3487 2
LG Electronics 3614 1
Samsung Electronics 10254 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 588 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 1
HP Inc. 5685 1
D-Link - Д-Линк Трейд 361 1
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 414 1
Dell EMC 5027 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2049 1
Merlion - Мерлион 793 1
Liberum Navitas - Либерум Навитас 13 1
Stack Group - Стек Групп 159 1
Digma 185 1
ViewSonic 311 1
AMD Graphics Product Group - ATI 943 1
Промтех ГК - Цифровая мануфактура 3 1
Tonk - Тонк ГК 49 1
АЛТ Мастер 5 1
Эра HD - Эра ХД 54 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 409 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 274 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12483 12
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3817 11
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2786 9
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17062 8
Наушники - Headphones 3999 8
VESA DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 684 7
Flicker-Free - технология снижения яркости без мерцания экрана 239 7
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9981 6
MPRT - Moving Picture Response Time - Время отклика (время реакции) 1126 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24114 5
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 5
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1420 5
Контрастность 2824 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 4
VESA DisplayHDR 84 4
Black boost технология 11 4
NanoEdge - Безрамочный экран-панель 506 4
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 4
Фотокамеры - Портретный режим - Portrait mode 222 4
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3462 3
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1823 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6038 3
FTPS - FPS over SSL, по аналогии с HTTPS 558 3
Телевидение - NTSC - National Television System Committee - Национальный комитет по телевизионным системам - Система аналогового цветного телевидения 352 3
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5308 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 3
Цветопередача - Color rendering - глубина цвета 959 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 3
Joystick - Джойстик 1129 3
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1027 2
Моноблок - Monoblock PC 930 2
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3715 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12518 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 2
AMD Radeon FreeSync 186 8
Acer Flicker-less - технология, снижающая уровень мерцания экрана монитора 65 6
Acer Low Dimming 59 6
Acer ComfyView 74 5
Acer BluelightShield - Acer Blue-light Filter 92 5
AMD Freesync Premium Pro 50 4
Acer Display Widget 34 4
Acer Nitro 121 3
Acer VisionCare 50 2
Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 939 1
Microsoft Windows 10 1758 1
Microsoft Windows 11 537 1
Linux OS 9936 1
Intel Core i - Cерия процессоров 514 1
Lenovo Legion - серия ноутбуков 48 1
MSI Cubi - серия компьютер-неттопов 4 1
Sharp NEC Display Solutions MultiSync - серия мониторов 58 1
Microsoft Windows 10 IoT Core 34 1
Юнитера Лабс Оптимайзер - Optimizer 9 1
Intel HDCP - Intel High-bandwidth Digital Content Protection - защита широкополосного цифрового содержимого - технология защиты медиаконтента 202 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4033 1
Google Android 13994 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1296 1
Stack Group - M1Cloud - Дата-центр Stack.М1 129 1
Microsoft Windows 15656 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1824 1
Digma DM-MONB 6 1
Microsoft Windows Hello 199 1
Nvidia G-Sync 148 1
Acer Flickerless 34 1
Samsung BD Blu-Ray-плеер 82 1
Pantone Eye One Display - калибратор 25 1
Tonk - Тонк TN мини-компьютер тонкий клиент 10 1
Dell Wyse 48 1
ViewSonic ViewDock - ViewSonic V - ViewSonic VP - ViewSonic VX - ViewSonic VA - ViewSonic VT - ViewSonic VG - серия мониторов 55 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 378 1
Intel Gemini Lake - Intel Gemini Mini 11 1
HP EliteDisplay 28 1
Зеленков Дмитрий 3 1
Горохов Евгений 39 1
Мустафин Айрат 10 1
Ушаков Михаил 33 1
Россия - РФ - Российская федерация 144197 10
Солнце - звезда Солнечной системы 5183 5
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 639 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43159 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 837 1
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания 530 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14316 3
Ergonomics - Эргономика 1597 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51003 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 2
Импортозамещение - параллельный импорт 481 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3140 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5411 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18454 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 791 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - White-collar worker - Белый воротничок 33 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1873 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 704 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2331 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1308 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3039 1
Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 570 1
Слепые зоны 109 1
Английский язык 6634 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
CNews - ZOOM.CNews 1847 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 1
Gartner - Гартнер 3556 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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