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Mantis Logistics Vision Suite WMS



21.01.2021 «Ант технолоджис» перевела склад Metro Group Logistics под управление WMS Logistics Vision Suite 3
01.07.2019 «АНТ Технолоджис» внедрит WMS Logistics Vision Suite на терминале DPD в России 5
03.07.2018 «АНТ Технолоджис» внедрила систему управления складом Logistics Vision Suite на складе сети магазинов «Лантис» 3
18.05.2018 «АНТ Технолоджис» автоматизировала работу склада «Кентавр-Логистики» при помощи WMS Logistics Vision Suite 2
07.03.2018 ant Technologies внедрила систему управления складом Logistics Vision Suite на складах Simple 8
14.06.2017 WMS Logistics Vision Suite управляет работой склада «Пилакос» 3
11.05.2017 WMS-система Logistics Vision Suite внедрена на складе дистрибьютора «Тарпан» 6
18.01.2017 ТД «Айсберри» автоматизировал работу склада на базе Logistics Vision Suite 3
12.09.2016 «Специальные системы и технологии» внедрили WMS-систему Logistics Vision Suite 7
12.07.2016 Складской комплекс «Практик» автоматизирован на базе WMS Logistics Vision Suite 3
06.07.2015 Dial Group Logistics внедрила WMS-систему Logistics Vision Suite 3
04.03.2015 ant Technologies выпустила модуль KPI Monitoring System для системы Logistics Vision Suite 3
16.02.2015 Narva Logistics работает под управлением Logistics Vision Suite 4
09.07.2014 «МПО Электромонтаж» управляет работой склада с помощью Logistics Vision Suite 2
05.03.2014 «Мирэкс» внедрила WMS-систему Logistics Vision Suite 2
16.10.2013 ant Technologies внедрила Logistics Vision Suite на складском комплексе «5 Элемент» 3
10.07.2013 Новый склад «Центральной Дистрибьюторской Компании» заработал под управлением WMS Logistics Vision Suite 4
01.04.2013 Logistics Vision Suite управляет работой аптечного склада «Юниверсал Лоджистик» 5
19.03.2012 «Энергосистемы и Технологии» автоматизировали работу склада на базе Logistics Vision Suite 3
18.02.2010 «Рельеф-центр» автоматизирует управление складом с помощью Logistics Vision Suite 2
16.09.2009 ant Technologies автоматизирует склад «Модного континента» 3
07.07.2009 «Лоджистикс Экспресс» автоматизировал склад на базе Logistic Vision Suite 3
24.03.2009 «ТБН Терминал» автоматизировал склад на базе WMS Logistic Vision Suite 4
13.02.2009 «Трансазия Лоджистик» внедряет Logistic Vision Suite 1
13.01.2009 FWH автоматизировал склад на базе Logistic Vision Suite 4
18.11.2008 WMS Logistic Vision Suite внедрена на складе 3PL-оператора «Бразис Логистика» 3
23.09.2008 ant Technologies автоматизировала складской комплекс «Хенкель» 6
16.09.2008 «Транс Логистик Консалт Групп» автоматизирует склады с помощью Logistic Vision Suite 5
19.08.2008 Logistic Vision Suite поможет Карагандинскому аэропорту управлять карго-терминалом 3
07.08.2008 Logistic Vision Suite внедрят в украинском складском комплексе 2
31.07.2008 ant Technologies открыла представительство в Украине 2
22.07.2008 WMS Logistic Vision Suite внедряют в складском комплексе Direct Logistics 5
15.07.2008 Logistic Vision Suite внедрили в складском комплексе «SLG-Домодедово» 5
06.06.2008 На новых складах «Русской логистической службы» внедрили Logistic Vision Suite 8
16.05.2008 РЦ «Виктория» будет управлять складом с помощью Logistic Vision Suite 2
16.04.2008 Logistic Vision Suite помогает ABX Logistics управлять складскими операциями 1
31.03.2008 SELA выбрала Logistic Vision Suite для автоматизации склада 6
23.01.2008 ant Technologies: итоги работы в 2007 г. 1
11.12.2007 Ant Technologies стала стратегическим партнером Smart Logistic Group 3
04.12.2007 Logistic Vision Suite внедряется на складе «Кредос» 2

Публикаций - 49, упоминаний - 174

Mantis Logistics Vision Suite WMS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ant Technologies - АНТ Технолоджис 51 49
Zebra Technologies 92 13
4205 11
Lenovo Motorola 1154 8
IBM 3892 3
Lenovo Motorola Symbol Technologies 14 3
SAP SE 3347 1
ЦДК - Центральная дистрибьюторская компания 11 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус 54 1
Карусель - Сеть гипермаркетов 148 1
Auchan Holding - Ашан 148 1
Metro Cash&Carry - Metro C&C 226 1
Procter&Gamble - P&G 98 1
Nestle - Нестле 70 1
Виктория - Сеть супермаркетов 45 1
Coca-Cola Company 123 1
Sela 12 1
5 элемент 3 1
WMS - Warehouse Management System - Система управления складом 244 30
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1551 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10690 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7664 4
3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) 41 3
Честный знак РФ - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 142 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 815 1
VAS - Value Added Services - Услуги, приносящие дополнительный доход 92 1
ant Technologies LVS - Logistics Vision Suite 15 11
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 305 2
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 69 1
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 297 1
Галактика ERP 75 1
Oracle JD Edwards 37 1
Ростех Швабе - InCity Навигационный комплекс 20 1
Усов Александр 7 3
Комиссаров Роман 2 2
Орловский Виктор 232 1
Бочаров Олег 27 1
Дроздовский Борис 1 1
Исаев Андрей 19 1
Смирнов Михаил 12 1
Острик Олег 1 1
Лисиченко Александр 1 1
Александров Борис 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 61456 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 18913 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 8214 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2635 7
Россия - УФО - Екатеринбург 2223 6
Казахстан - Республика 2834 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 6156 3
Беларусь - Белоруссия 2238 3
Украина 3765 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1427 3
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 655 3
Украина - Киев 545 2
Россия - ЦФО - Воронежская область 414 2
Россия - ПФО - Саратовская область 380 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1577 2
Россия - ПФО - Казань 1596 2
Россия - Московская область - Ногинск 25 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подольский район - Подольск 71 1
Литва - Литовская Республика 363 1
Австрия - Австрийская Республика 563 1
Румыния 371 1
Казахстан - Карагандинская область 5 1
Эстония - Эстонская Республика 475 1
Болгария - Республика 326 1
Чехия - Чешская Республика 531 1
Турция - Турецкая республика 1000 1
Россия - СФО - Новосибирск 2140 1
Польша - Республика 898 1
Финляндия - Финляндская Республика 864 1
Словения - Республика 119 1
Европа 4102 1
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск 226 1
Россия - ЦФО - Смоленская область 238 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область 333 1
Россия - СЗФО - Вологодская область - Вологда 211 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 300 1
Россия - ЦФО - Курская область 349 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 382 1
Россия - ЦФО - Белгородская область 388 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 425 1
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 101 2
Человеческий фактор 131 1
SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 55 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717588.
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