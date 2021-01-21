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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Mantis Logistics Vision Suite WMS
Публикаций - 49, упоминаний - 174
Mantis Logistics Vision Suite WMS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ant Technologies - АНТ Технолоджис 51 49
|Zebra Technologies 92 13
|1С 4205 11
|Lenovo Motorola 1154 8
|IBM 3892 3
|Lenovo Motorola Symbol Technologies 14 3
|SAP SE 3347 1
|ЦДК - Центральная дистрибьюторская компания 11 1
|Усов Александр 7 3
|Комиссаров Роман 2 2
|Орловский Виктор 232 1
|Бочаров Олег 27 1
|Дроздовский Борис 1 1
|Исаев Андрей 19 1
|Смирнов Михаил 12 1
|Острик Олег 1 1
|Лисиченко Александр 1 1
|Александров Борис 1 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717588.
Создано именных указателей - 46635.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717588.
Создано именных указателей - 46635.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru