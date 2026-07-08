В дачных поселках Саратова и Энгельса улучшили мобильную сеть С началом дачного сезона интернет-активность жителей Саратовской области сместилась за город. В садовых товариществах в пригороде Саратова и Энгельса только в июне 2026 г. объем мобильного трафика вырос на 26% по сравнению с маем 2026 г. Чтобы обеспечить стабильный сигнал при повышенной нагрузке, технические специалисты «МегаФона» м

«Энгельс» вместо Bosch: в Саратовской области возрождается производство отечественного профессионального электроинструмента Завод ООО «Энгельс Электроинструменты» вошел в состав активов холдинга АО «Е1 Групп». АО «Е1 Групп» нацелено на расширение производства профессионального электроинструмента на базе завода в г. Энгельс<

В густонаселенных районах Саратова и Энгельса улучшили связь ь в микрорайоне Юбилейный, в частности в Изумрудном парке — в популярном месте отдыха саратовцев. В Энгельсе улучшенная сеть «МегаФона» охватила микрорайон Шурова гора и городскую набережную. У

Продается бывший российский завод Bosch. Хозяева выставили его на продажу через полгода после покупки ранее принадлежавший немецкому производитель бытовой техники Bosch завод, расположенный в в городе Энгельс Саратовской области, пишет РБК, ссылаясь на информацию двух источников. ООО «Энгел

В Энгельсском районе Саратовской области подготовили связь к теплому времени года E и скорость мобильного интернета до 75 Мбит/с для жителей коттеджных поселков «Берег» и «Лесной» в Энгельсе. Работу по улучшению сети в частном секторе провел «МегаФон». Об этом CNews сообщили

В Энгельсском районе Саратовской области расширили покрытие LTE х телекоммуникационных объектов установили в селах Подстепное и Терновка, в поселке Приволжский и в Энгельсе. В частности, новое оборудование заработало вблизи жилых комплексов «Эталон», «Парко

В спальных районах Энгельса выросла скорость мобильного интернета «МегаФона» кой области Андрей Башкевич. Ранее оператор сообщил об увеличении ёмкости сети на протоке Сазанка в Энгельсе. Там находятся основные туристические базы и комплексы загородного отдыха.

Продолжается цифровизация водоканала города Энгельса а автоматизации и диспетчеризации повысительных и канализационных насосных станций (ПНС и КНС) МУП «Энгельс-Водоканал», на которую были приглашены представители поставщиков оборудования и прогр

МТС улучшила мобильную связь в дачных пригородах Саратова, Энгельса и Балакова ализ наших больших данных, многие владельцы участков предпочитают встречать Новый год и проводить каникулы за городом. Поэтому к праздникам мы усилили сеть 4G в популярных дачных пригородах Саратова, Энгельса и Балакова, чтобы наши абоненты в самую волшебную ночь года смогли поздравить всех близких и оставаться на связи на длинных выходных», — отметил директор МТС в Саратовской области Олег

МТС улучила мобильную связь в крупных жилых комплексах Саратова и Энгельса м районе увеличение скорости мобильного интернета могут почувствовать жильцы крупных жилых комплексов «Волга», «Авитатор», «Крылья» (18-этажные дома на набережной). На противоположном берегу Волги, в Энгельсе, мобильный интернет ускорился для жителей ЖХ «Шурова гора». Кроме того, МТС прокачала связь 4G в густонаселенном спальном районе Саратова Солнечный. Аналогичные работы специалисты пров

К началу учебного года МТС прокачала сеть домашнего интернета в Энгельсе до 1Гбит/с АО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о завершении модернизации сети фиксированной связи в городе Энгельс до пропускной способности 1 Гбит/с. Доступ к высокоскоростному домашнему интернету МТ

МТС разогнала мобильный интернет в популярном дачном пригороде Саратова и Энгельса %. Шумейка находится на берегу Волгоградского водохранилища в 26 километрах от Саратова и в 15 – от Энгельса. В селе постоянно проживают около 1,5 тыс. человек, здесь работают амбулатория, почт

ТТК подключил к интернету более 490 жилых домов Энгельса Компания ТТК сообщила об увеличении технического охвата сети широкополосного доступа в интернет (ШПД) в Энгельсе Саратовской области на 1,9 тыс. домохозяйств. В результате домашний интернет от «ТТК-Волга», регионального предприятия компании ТТК, стал доступен жителям 21 многоквартирного дома по у

Группа МТС расширила городскую сеть связи в Энгельсе Группа МТС объявила о завершении этапа строительства сети по технологии FTTB в городе Энгельсе Саратовской области. В результате реализации проекта жители более 7 500 домохозяйств

«ТТК-Волга» начала предоставлять услуги ШПД жителям Энгельса оящий момент услуга ШПД от «ТТК-Волга» доступна жителям более чем 80 многоквартирных домов города. «Энгельс стал вторым городом, где наша компания начала оказывать розничные услуги связи, - отм

В Энгельсе открылся центр обслуживания клиентов «Комстар-ОТС» и «Стрим-ТВ» ЗАО «Каскад-ТВ», оператор услуг платного телевидения в Саратовской области (входит в Группу «Стрим-ТВ», принадлежащую «Комстар-ОТС»), открыл новый центр продаж услуг и обслуживания абонентов в городе Энгельсе на базе существующего клиентского офиса Саратовского филиала «Комстар-ОТС». Теперь жителям города в рамках одного офиса доступен полный набор телекоммуникационных услуг, предоставляемы

«Комстар-ОТС» запустил сеть NGN в Саратове и Энгельсе а по заключению договоров о сотрудничестве с предприятиями-застройщиками. Практически мы приносим в Энгельс совершенно новое качество услуг», - прокомментировал планы «Комстар-ОТС» в Саратовско