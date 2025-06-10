Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 176652
ИКТ 13755
Организации 10711
Ведомства 1465
Ассоциации 1002
Технологии 3463
Системы 25748
Персоны 75769
География 2871
Статьи 1524
Пресса 1223
ИАА 700
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2644
Мероприятия 855

CG Corp Global Vimpelcom Kyrgyzstan ВымпелКом Билайн Кыргызстан Beeline KG ‎Скай Мобайл оператор сотовой связи Кыргызстана


ООО «Скай Мобайл» (торговая марка Beeline) — оператор сотовой связи Кыргызстана. Оператор покрывает территорию, на которой проживает 90% населения страны, и обслуживает пользователей, говорящих на трех языках: кыргызском, узбекском и русском.

УПОМИНАНИЯ


10.06.2025 Veon не смог уйти из постсоветской страны: Не выпустили власти 1
27.03.2024 Veon избавился от скандального постсоветского актива 1
05.12.2022 «Инфосистемы джет» внедрила омниканальную платформу для крупнейшего сотового оператора Beeline в Кыргызстане 3
13.09.2022 «Билайн» получил кусочек постсоветского оператора 1
20.07.2022 Новый тариф-конструктор от «билайна» заменит основную линейку тарифов оператора 1
30.06.2021 В Кыргызстане мобильный интернет в 330 раз дешевле, чем в Экваториальной Гвинее 2
07.04.2016 «Билайн» не дал другу Назарбаева заработать на себе $600 млн 1
01.08.2014 МТС возвращается в Узбекистан. Конфликт окончен 1
02.10.2013 МТС назначила вице-президента по зарубежным компаниям 1
20.09.2012 Alcatel-Lucent трансформирует региональные сети «ВымпелКом Лтд» 2
16.02.2012 МТС отсудит сама у себя $400 млн 1
01.02.2011 Евтушенков не оплатит долг МТС, оставшийся от его дочери 1
31.01.2011 В Англии арестованы активы МТС 1
13.01.2011 МТС заплатит $176 млн за несуществующий актив 1
05.10.2010 Роман Головнев назначен генеральным директором «Скай Мобайл» 1
06.07.2010 «Скай Линк – Екатеринбург» выпустил коробочный продукт для голосовой связи «СкайМобайл» 1
27.05.2010 В отчете «Билайна» обнаружилась «дочка» МТС 1
16.04.2008 Дочка «ВымпелКома» будет управлять операциями «Скай Мобайл» в Киргизстане 4
09.01.2008 "ВымпелКом" приобрел киргизского сотового оператора "Скай Мобайл" 7

Публикаций - 19, упоминаний - 32

CG Corp Global и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8911 16
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13291 9
Bitel - Бител - МобиКард - сотовый оператор Киргизии 98 8
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 775 6
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 383 6
Veon - Vimpelcom Kazakhstan - ВымпелКом - Билайн Казахстан - Beeline Kazakhstan - Кар-Тел 129 5
Альфа-Телеком ГК - Megacom 227 3
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1807 3
Киевстар - Kyivstar 544 3
Veon - Beeline - Sky Mobile 57 3
НУР Телеком - NUR Telecom 12 3
МегаФон 9323 2
Питерская группа связистов 435 2
БиМоКом Лтд - бренд MegaCom 56 2
Yandex - Яндекс 7776 2
Huawei 4033 1
Telegram Group 2237 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2968 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1154 1
Кыргызтелеком - Кыргызстандагы эң ири телекоммуникациялык компания - Киргизтелеком 31 1
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1037 1
UCell - Coscom - Узбекский оператор сотовой связи 87 1
UMS - Universal Mobile Systems - Уздунробита - Uzdunrobita - МТС-Узбекистан 109 1
SAS Institute 996 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2642 1
Gtel 25 1
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 742 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 907 1
Ростелеком - Связьинвест 1708 1
PIH - Мобайл Телеком Сервис - Neo - Tele2 Казахстан - Altel - Алтел - Dalacom - Далаком - телекоммуникационная компания Казахстана 74 1
Tele2 AB 62 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1417 1
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 366 1
ВымпелКом - Билайн Узбекистан - Beeline Uzbekistan - Unitel - Daewoo Unitel 145 1
Tcell - Индиго-Таджикистан - Somoncom JV - Индиго Сомонком - оператор мобильной связи в Таджикистане 31 1
ADV Consulting - АДВ Консалтинг 25 1
Финансист 64 1
CG Corp Global - CG Cell Technologies 5 1
Visor 69 1
Т2 - Т2 Мобайл - Vostok Mobile North-West B.V. - Архангельские мобильные сети - Новгородские Телекоммуникации 18 1
Альфа-Групп 718 5
АТФБанк 22 4
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 495 4
George Resources 20 4
LetterOne Holdings - L1 Technology - Letterone Investment Holdings 101 2
Альфа-Банк 1800 1
Евросеть 1412 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7638 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1121 1
Fellowes 32 1
Hyundai Motor Company 401 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 522 1
Исток ГК - Исток Трейдинг 10 1
Dirol Cadbury - Дирол Кэдбери 6 1
ETH - Eventis Telecom Holdings 89 1
Востокцентрсервис 1 1
Takilant 51 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 393 1
Рольф ГК - Рольф Холдинг - Рольф тех - Рольф Retail - Рольф Иншуренс - Рольф-Сити - Rolf SCS 93 1
Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 155 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1160 1
Президент Киргизии - Президент Киргизской Республики - Кабинет министров Киргизской Республики - Правительство Кыргызской Республики - органы государственной власти 118 7
LCIA - the London Court of International Arbitration - Лондонский Суд Международного арбитража 26 3
Судебная власть - Judicial power 2345 2
UK High Court of Justice - Supreme Court of the United Kingdom - Верховный суд Великобритании 35 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1560 1
Президент Узбекистана - Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti 87 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 736 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5581 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6307 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28309 14
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21177 7
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8676 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68477 3
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6553 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8655 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24952 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10273 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11439 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4179 1
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1307 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24917 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5895 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8299 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8163 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14643 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13848 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7844 1
IVR - Interactive Voice Response - Interactive Voice Control - Интерактивное голосовое меню 694 1
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1032 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4114 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5367 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9472 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24759 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10836 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3691 1
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2677 1
Пропускная способность - Bandwidth 1783 1
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1873 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1716 1
VPN - MPLS - MultiProtocol Label Switching - Многопротокольная коммутация пакетов в многопротокольных сетях по меткам 692 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3847 1
Carrier Ethernet - Ethernet операторского класса 34 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3209 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5713 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10613 1
Backhaul - MBH - Mobile Backhaul - распределительные транспортные сети 15 1
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1393 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4915 1
Видеокамера - Camcorder 2293 1
Google YouTube - Видеохостинг 2819 2
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 248 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1130 1
Hisense CS - мобильный телефон 4 1
ByteDance - TikTok 283 1
Акаев Айдар 28 6
Акаев Аскар 27 3
Каримова Гульнара 92 2
Каримов Ислам 95 2
Евтушенков Владимир 208 2
Утемуратов Булат 9 2
Новицкий Евгений 32 1
Авен Петр 59 1
Бородкина Екатерина 1 1
Ахмедов Бекзод 38 1
Мадумаров Рустам 24 1
Тихонов Александр 68 1
Писаренко Георгий 1 1
Брюквин Юрий 299 1
Гончарук Александр 92 1
Буянов Алексей 28 1
Дроздов Сергей 34 1
Зубов Дмитрий 12 1
Копьев Вячеслав 12 1
Горбатовский Александр 9 1
Иноземцев Вячеслав 1 1
Мамут Александр 130 1
Шматова Елена 29 1
Модин Алексей 6 1
Вагабов Эльдар 11 1
Шершнев Денис 8 1
Кромский Дмитрий 28 1
Головнев Роман 3 1
Фридман Михаил 138 1
Бакиев Максим 41 1
Ивантер Дмитрий 35 1
Бакиев Курманбек 50 1
Андросик Владимир 32 1
Винокурова Кира 5 1
Смелков Андрей 5 1
Липкин Юрий 1 1
Большаков Виктор 1 1
Макеева Екатерина 2 1
Авакян Гаянэ 51 1
Назарбаев Нурсултан 83 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1306 16
Россия - РФ - Российская федерация 149593 13
Казахстан - Республика 5658 12
Узбекистан - Республика 1787 8
Великобритания - Остров Мэн 80 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14268 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13415 5
Украина 7675 4
Великобритания - Лондон 2390 4
Киргизия - Бишкек 133 3
Таджикистан - Республика 883 3
Великобритания - Уэльс 117 3
Швеция - Стокгольм 390 2
Грузия 1256 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7755 2
Армения - Республика 2326 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52628 2
Норвегия - Королевство 1814 2
Молдавия - Республика Молдова 715 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1625 1
Беларусь - Белоруссия 5850 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2572 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4013 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4080 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17890 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44306 1
Европа 24405 1
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 319 1
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 336 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 690 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1229 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1022 1
Земля - планета Солнечной системы 10476 1
Израиль 2754 1
Экваториальная Гвинея - Республика 8 1
Азия Средняя - Среднеазиатский регион 281 1
Туркмения - Туркменистан 437 1
Люксембург Великое Герцогство 436 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2506 1
Нидерланды 3561 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52775 5
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5899 5
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7107 5
Судебная власть - Арбитраж - Арбитражный суд 447 4
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6569 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16752 3
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1172 3
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3608 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30297 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49349 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11277 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7644 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6181 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6298 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10204 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2575 2
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1214 2
Опцион 102 2
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks 638 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5120 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1779 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14184 1
Английский язык 6751 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11150 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6375 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2821 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5737 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7051 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8247 1
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 458 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6117 1
Аудит - аудиторский услуги 2829 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7979 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3396 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1770 1
Увлечения и хобби - Hobbies 373 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3581 1
Нефтегазовый сектор экономики - Дизель - дизельная энергетика - дизельное топливо - солярка 431 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6881 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2348 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11311 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1988 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3312 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8221 1
Рустелеком ТК 304 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 183 1
НовГУ - Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого 33 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1365115, в очереди разбора - 751756.
Создано именных указателей - 176652.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Самые безопасные вентиляторы в 2025 году: выбор ZOOM

Как компания Dreame приближает будущее: от пылесосов для бассейнов до сверхскоростных двигателей

Самые легкие 14-дюймовые ноутбуки стоимостью до 50 000 рублей: хиты продаж

Показать еще

Наука

Создано устройство, которое поможет обнаружить жизнь за пределами Земли — оно блокирует звездный свет

Найден ответ на один из вопросов тысячелетия — откуда взялось самое древнее золото во Вселенной

Выкованные в огне: как гамма-всплески создали самые тяжелые элементы во Вселенной
Показать еще