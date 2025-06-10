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ООО «Скай Мобайл» (торговая марка Beeline) — оператор сотовой связи Кыргызстана. Оператор покрывает территорию, на которой проживает 90% населения страны, и обслуживает пользователей, говорящих на трех языках: кыргызском, узбекском и русском.