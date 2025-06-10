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CG Corp Global Vimpelcom Kyrgyzstan ВымпелКом Билайн Кыргызстан Beeline KG Скай Мобайл оператор сотовой связи Кыргызстана
ООО «Скай Мобайл» (торговая марка Beeline) — оператор сотовой связи Кыргызстана. Оператор покрывает территорию, на которой проживает 90% населения страны, и обслуживает пользователей, говорящих на трех языках: кыргызском, узбекском и русском.
УПОМИНАНИЯ
CG Corp Global и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6307 5
|Google YouTube - Видеохостинг 2819 2
|Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 248 1
|Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1130 1
|Hisense CS - мобильный телефон 4 1
|ByteDance - TikTok 283 1
|Акаев Айдар 28 6
|Акаев Аскар 27 3
|Каримова Гульнара 92 2
|Каримов Ислам 95 2
|Евтушенков Владимир 208 2
|Утемуратов Булат 9 2
|Новицкий Евгений 32 1
|Авен Петр 59 1
|Бородкина Екатерина 1 1
|Ахмедов Бекзод 38 1
|Мадумаров Рустам 24 1
|Тихонов Александр 68 1
|Писаренко Георгий 1 1
|Брюквин Юрий 299 1
|Гончарук Александр 92 1
|Буянов Алексей 28 1
|Дроздов Сергей 34 1
|Зубов Дмитрий 12 1
|Копьев Вячеслав 12 1
|Горбатовский Александр 9 1
|Иноземцев Вячеслав 1 1
|Мамут Александр 130 1
|Шматова Елена 29 1
|Модин Алексей 6 1
|Вагабов Эльдар 11 1
|Шершнев Денис 8 1
|Кромский Дмитрий 28 1
|Головнев Роман 3 1
|Фридман Михаил 138 1
|Бакиев Максим 41 1
|Ивантер Дмитрий 35 1
|Бакиев Курманбек 50 1
|Андросик Владимир 32 1
|Винокурова Кира 5 1
|Смелков Андрей 5 1
|Липкин Юрий 1 1
|Большаков Виктор 1 1
|Макеева Екатерина 2 1
|Авакян Гаянэ 51 1
|Назарбаев Нурсултан 83 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3312 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8221 1
|Рустелеком ТК 304 1
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