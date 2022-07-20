Новый тариф-конструктор от «билайна» заменит основную линейку тарифов оператора

«билайн» запускает новый тариф UP, который заменит собой основную линейку тарифов оператора для новых продаж и переходов. Внутри тарифа «живут» пять персонажей, их зовут Апперы — это пчела Базя, дракон Юнг, котик Пуш, робот Пинг и панда Тапа. Каждый из них обладает своей уникальной суперспособностью, с помощью которой клиент «билайна» сможет «прокачивать» свой тариф и каждый месяц получать дополнительные минуты разговоров, гигабайты интернета, скидки и специальные предложения.

UP — это продолжение тарифа-конструктора, который появился у «билайна» в октябре 2021 г. вместе с обновлением бренда. Тогда 54% аудитории оператора позитивно восприняло изменения в бренде оператора, включая визуальный стиль и новый слоган «На твоей стороне».

Новый тариф заменил собой более 20 продуктов, которые были ранее доступны для подключений. Представители оператора утверждают, что взяли лучшее, что было в «билайне»: продукты для семьи и гибкость тарифа «Твое решение», добавили к этому геймификацию пользовательского опыта — и получили Тариф UP.

Какие суперсилы есть у Апперов:





пчела Базя дает возможность делиться своими минутами и Гб с номерами членов семьи абнента со скидкой 50%;

дракон Юнг дарит неограниченный доступ к YouTube и TikTok;

котик Пуш обеспечивает приоритетное обслуживание в службе поддержки клиентов «билайна» и дает в 1,5 раза больше интернета в роуминге без доплаты;

робот Пинг дарит дополнительные 30 минут голосовых вызовов на номера Узбекистана, TCELL Таджикистана, Beeline Кыргызстана и Beeline Армении;

панда Тапа защитит от подключения нежелательных подписок в интернете и дает скидку 20% на абонентскую плату для клиентов старше 60 лет.





Для пользователя каждый из Апперов представляет собой заранее собранный набор настроек тарифа, который оптимален для того или иного сегмента аудитории. При этом у каждого клиента остается возможность дополнительно настроить тариф UP под себя: добавить гигабайты, минуты, SMS, подключить дополнительные сервисы, как от «билайна», так и от его партнеров, например «Яндекса» и IVI.

Каждый из пяти Апперов имеет 36 вариантов настроек. В итоге получается 180 вариантов базового наполнения тарифа UP и более 1000 комбинаций с дополнительными опциями.