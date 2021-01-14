Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Xerox WorkCentre
серия МФУ
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Публикаций - 46, упоминаний - 145
Xerox WorkCentre упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Xerox 519 13
|Xerox Россия 102 7
|X-Com - Икс ком 51 3
|Xerox Евразия 47 3
|Dell EMC 2419 1
|Apple Inc - Эппл Рус 7737 1
|ASUS - AsusTek Computer Inc 1223 1
|Intel Corporation 4204 1
|HP Inc. 2937 1
|SuperWave - СуперВэйв групп 11 1
|Samsung Electronics 5730 1
|Microsoft Corporation 11168 1
|ГВКГ ФГБУ - Главный военный клинический госпиталь имени академика Н.Н. Бурденко Министерства обороны РФ 3 1
|Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 1
|Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
|Россия - Российская федерация - РФ 57680 6
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 2
|Россия - Кудрово 7 1
|CNews - ZOOM.CNews 1109 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769315, в очереди разбора - 672999.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769315, в очереди разбора - 672999.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru