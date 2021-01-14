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Xerox WorkCentre
серия МФУ


14.01.2021 X-Com оснастила рабочие места администрации университета ИТМО 1
12.11.2020 X-Com завершила проект развития информационной системы ТВЭЛ 1
29.10.2020 X-Com масштабировала печатную инфраструктуру филиала госпиталя Бурденко 2
03.07.2018 Xerox представил монохромные МФУ B1022 и B1025 формата A3 для бизнеса 1
20.12.2017 Xerox начинает продажи принтеров и МФУ VersaLink B600/605/610/615 1
24.05.2017 Xerox представила в России МФУ Xerox VersaLink B7025, B7030 и B7035 1
26.04.2017 Xerox запустила печатные устройства VersaLink B400/B405 и C400/С405 2
22.03.2017 ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева внедрил систему контроля печати YSoft SafeQ в комплексе с МФУ Xerox 3
19.01.2017 Xerox представила новый цветной принтер и МФУ для СМБ 6
19.10.2016 В центре образования «Кудрово» установлены ЦПМ и МФУ от Xerox 6
22.09.2016 Xerox запустила новые монохромные МФУ WorkCentre и принтер Phaser 3330 15
01.03.2016 Solopharm оптимизировала печатные процессы с установкой решений от Xerox 6
23.10.2015 Липецкий государственный технический университет установил ЦПМ и МФУ от Xerox 4
13.08.2015 Новинки от Xerox: МФУ Xerox WorkCentre 3225 и Xerox WorkCentre 6027 10
02.06.2015 Xerox продемонстрирует возможности ЦПМ Nuvera Classic Heavy 1
18.03.2015 Xerox предложила новые монохромные лазерные устройства для дома и малых рабочих групп 6
18.02.2015 Новое цветное МФУ Xerox WorkCentre 6655 поможет СМБ сократить расходы на печать 6
23.12.2014 Xerox выпустила новое МФУ WorkCentre 7970 для больших офисов 2
16.12.2014 Xerox WorkCentre 3215/3225: по-настоящему настольные многофункциональные устройства 8
04.12.2014 Xerox выпустила новые монохромные МФУ WorkCentre 3215/3225 для малых офисов 2
27.11.2014 Xerox представила новую серию монохромных МФУ формата А3 на платформе ConnectKey 5
18.11.2014 Государственная универсальная научная библиотека Красноярского края автоматизировала услуги печати и копирования с помощью Xerox 2
28.10.2014 Xerox представила новое монохромное МФУ формата A4 WorkCentre 3655 1
08.09.2014 Xerox представила новые монохромные МФУ формата A3 9
17.07.2014 «Тверской вагоностроительный завод» перешёл на печатное оборудование Xerox 1
23.10.2013 Новые монохромные устройства Xerox оптимизируют документооборот в СМБ-компаниях 1
10.10.2013 Xerox и «Астерос» построили печатную инфраструктуру для «Национального центра вертолетостроения» 5
25.09.2013 Xerox выпустила новые МФУ семейства Xerox WorkCentre 7220/7225 для небольших рабочих групп 4
12.09.2013 Лучшие современные цветные лазерные МФУ. Выбор ZOOM 8
09.07.2013 Xerox представил в России новые полноцветные МФУ WorkCentre 7845/7855 формата А3 3
27.11.2012 Компактность = светодиоды. Светодиоды = HiQ LED 1
01.11.2012 Xerox представил новый цветной принтер и МФУ для СМБ 1
23.10.2012 Xerox представила новые монохромные МФУ WorkCentre для СМБ 1
07.08.2012 Обзор Xerox WorkCentre 3045B: МФУ без компромиссов 1
01.04.2011 Промышленный печатный комплекс Xerox внедрён в Сибирской государственной геодезической академии 1
19.11.2010 Xerox выпустила новые МФУ для средних и больших рабочих групп 1
17.09.2010 Xerox представил новое монохромное МФУ WorkCentre 3550 1
19.05.2010 Xerox выпустил МФУ, способное выполнять различные задачи одновременно 1
28.04.2010 Xerox выпустил цветное МФУ для бизнеса 1
03.09.2008 МАрхИ начал учебный год с печатным оборудованием Xerox 2

Публикаций - 46, упоминаний - 145

Xerox WorkCentre упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Xerox 519 13
Xerox Россия 102 7
X-Com - Икс ком 51 3
Xerox Евразия 47 3
Dell EMC 2419 1
Apple Inc - Эппл Рус 7737 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 1223 1
Intel Corporation 4204 1
HP Inc. 2937 1
SuperWave - СуперВэйв групп 11 1
Samsung Electronics 5730 1
Microsoft Corporation 11168 1
ГВКГ ФГБУ - Главный военный клинический госпиталь имени академика Н.Н. Бурденко Министерства обороны РФ 3 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 13
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5427 10
МФУ - Многофункциональное устройство 597 8
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1709 7
Mopria - Сервис печати со смартфонов и планшетов под управлением Android 35 6
Wi-Fi Direct 159 4
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 3
ЦПМ - Промышленные Цифровые Печатные Машины 64 3
Принтер - Printer 104 3
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 500 2
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 314 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 289 2
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 385 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1010 1
IPSec VPN - IP Security - Протокол защиты сетевого трафика на IP-уровне - IKE - Internet Key Exchange 122 1
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 166 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1151 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 613 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 930 1
Google Android 10751 7
Apple AirPrint 97 7
Xerox ConnectKey 30 5
Google Cloud Print - Виртуальный принтер 52 5
Xerox Print Service 6 4
Apple iOS 5742 3
Dropbox - Файловый хостинг 390 3
Xerox App Gallery 14 3
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 3
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 223 3
YSoft SafeQ 23 2
Xerox VersaLink 10 2
Xerox Color C ЦПМ - цифровая печатная машина 9 2
HP LaserJet MFP M - серия МФУ 3 1
Microsoft Windows 10 6676 1
Microsoft Windows 856 1
Lenovo IdeaCentre - серия моноблоков 11 1
Canon i-SENSYS - МФУ 17 1
Xerox FreeFlow SIQA - Simple Image Quality Adjustment 42 1
Xerox Versant ЦПМ - Цифровая печатная машина 30 1
PostScript - Язык программирования 27 1
Microsoft Office 365 769 1
Xerox B - монохромные МФУ 6 1
Apple iMac - Серия моноблоков 224 1
Apple Mac mini 133 1
Силкин Андрей 3 1
Родюков Алексей 6 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 2
Россия - Кудрово 7 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1210 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2868 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 1
CNews - ZOOM.CNews 1109 1
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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