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USM Holdings Удоканская медь Байкальская горная компания

USM Holdings - Удоканская медь - Байкальская горная компания

«Удоканская медь» создана для реализации проекта освоения Удоканского месторождения меди. Компания входит в многопрофильную группу компаний USM (основатель – А.Б. Усманов). Удокан является крупнейшим неразработанным месторождением в России. Ресурсы месторождения в соответствии с классификацией JORC - 26,7 млн тонн меди, содержание меди в руде в соответствии с классификацией JORC - 1,05%. Месторождение находится в Каларском районе Забайкальского края в 30 км от станции Новая Чара Байкало-Амурской магистрали.


05.03.2025 Онлайн-бум в металлургии: объем закупок отрасли в 2024 г. на B2B-Center вырос на 51% 1
09.07.2024 «МегаФон» в Приморском крае возглавил новый топ-менеджер 1
22.01.2024 ГК 1520 цифровизирует железнодорожные перевозки с ГМК «Удокан» 1
13.09.2023 «Мегафон» открывает бизнес в Киргизии 1
15.05.2023 ГК Softline помогла компании «Удоканская медь» обеспечить защиту данных и информационных систем 2
22.03.2023 «Мегафон» запустил выделенную сеть LTE на крупнейшем Удоканском месторождении меди 4
03.03.2022 Алишер Усманов избавляется от ИТ-активов 1
02.12.2021 Усманов продает «Вконтакте» и Mail.ru 1
29.10.2021 Private LTE: что важно знать о выделенных сетях 2
12.03.2021 «Мегафон» развернет Private LTE на крупнейшем в Евразии месторождении меди 4

Публикаций - 10, упоминаний - 18

USM Holdings и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 8985 7
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3971 2
VK - Mail.ru Group 3461 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3227 1
ИКС - Криптонит ГК - Kryptonite 70 1
ИКС 321 1
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 217 1
МегаФон - oneFactor - Уанфактор - ЕдиныйФактор 41 1
ИКС - Форпост 74 1
МФ технологии - МФТ 34 1
ИКС - Цитадель ГК 95 1
Ростелеком 9777 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2923 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12836 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5684 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8783 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3005 1
USM Telecom - ЮэСэМ Телеком 39 1
Казахтелеком - Kcell - Кселл - Activ - GSM-Казахстан 109 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 424 1
Veon - Vimpelcom Kazakhstan - ВымпелКом - Билайн Казахстан - Beeline Kazakhstan - Кар-Тел 127 1
Протей НТЦ - Научно-Технический Центр - Протей ТЛ - Протей Технологии 87 1
Huawei Technologies 399 1
Softline - Софтлайн 2861 1
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 199 1
1520 ГК - Нацпроектстрой - НПС ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 78 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 500 1
Ростех - Автоматика Концерн 1649 1
Газпром ПАО 1346 2
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 111 2
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 179 2
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 252 1
ГПБ - Газпромбанк 1090 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 236 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7400 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1646 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 724 1
Naspers 83 1
DST Global - Digital Sky Technologies 220 1
РЖД - Российские железные дороги 1916 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 508 1
Ситимобил - Служба такси 159 1
Газпром нефть 625 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 430 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 277 1
ERG - Eurasian Resources Group - Евразийская Группа 15 1
А-Проперти - ЯТЭК - Якутская топливно-энергетическая компания - Якутгазпром ГП 6 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 248 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 98 1
РЖД БАМ - Байкало-Амурская магистраль 26 1
ЦППК МЦД - Московские центральные диаметры 130 1
1520 ГК - Нацпроектстрой - Дивизион ЖАТ - ОСК - Объединенная строительная компания 49 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 457 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - ЛГОК - Лебединский ГОК - Лебединский горно-обогатительный комбинат 16 1
Charles de Gaulle Airport - Aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle - Аэропорт Шарля де Голля - ИАТА: CDG, ИКАО: LFPG 2 1
Aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle - Международный аэропорт Париж — Шарль-де-Голль - Руасси — Шарль-де-Голль - ИАТА: CDG, ИКАО: LFPG 12 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1370 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1970 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5488 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 984 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51199 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66990 7
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8312 4
4G - pLTE - Private LTE - Выделенные сотовые сети - частные сети предприятий 68 4
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МегаФон Транкинг - MC PTT - Система профессиональной мобильной радиосвязи 6 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1798 1
МегаФон - Nexign CBSS - Nexign Converged BSS 5 1
Киберпротект - Кибер Бэкап 103 1
РЖД Транссиб - Транссибирская магистраль - Транссибирская железнодоржная магистраль - Великий Сибирский Путь 80 1
МегаФон Экология 8 1
Усманов Алишер 301 2
Талдыкина Наталья 42 2
Стрешинский Иван 38 1
Устинов Антон 8 1
Черепенников Антон 83 1
Ковальчук Юрий 35 1
Миллер Алексей 21 1
Миронов Герман 1 1
Калошин Александр 11 1
Ящук Алексей 2 1
Никитин Олег 34 1
Зимин Вадим 4 1
Матвиенко Роман 31 1
Пупышева Анна 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 145810 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14231 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43485 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14160 2
Казахстан - Республика 5575 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2513 2
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 579 2
Узбекистан - Республика 1748 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1215 2
Украина 7637 1
Африка - Африканский регион 3491 1
Россия - СФО - Новосибирск 4339 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52280 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 944 1
Дания - Королевство 1299 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1567 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 602 1
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Казахстан - Карагандинская область - Караганда 79 1
Нидерланды - Роттердам 43 1
Казахстан - Восточно-Казахстанская область 18 1
Казахстан - Атырауская область - Атырау - Гурьев 60 1
Казахстан - Мангистауская область - Актау 42 1
Россия - ДФО - Якутия - Средневилюйское газоконденсатное месторождение 4 1
Казахстан - Костанайская область - Костанай 30 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1898 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1282 1
Киргизия - Бишкек 132 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 759 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 945 1
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 720 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 828 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 862 1
Монголия 351 1
Казахстан - Шымкент - Чимкент 45 1
Европа 21818 1
Азия - Азиатский регион 5564 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1182 1
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Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4030 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2410 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6327 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1004 1
Forbes - Форбс 836 1
IDC - International Data Corporation 4912 1
Markets&Markets Research 112 1
ABI Research 234 1
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