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USM Holdings Удоканская медь Байкальская горная компания
«Удоканская медь» создана для реализации проекта освоения Удоканского месторождения меди. Компания входит в многопрофильную группу компаний USM (основатель – А.Б. Усманов). Удокан является крупнейшим неразработанным месторождением в России. Ресурсы месторождения в соответствии с классификацией JORC - 26,7 млн тонн меди, содержание меди в руде в соответствии с классификацией JORC - 1,05%. Месторождение находится в Каларском районе Забайкальского края в 30 км от станции Новая Чара Байкало-Амурской магистрали.
USM Holdings и организации, системы, технологии, персоны:
|Усманов Алишер 301 2
|Талдыкина Наталья 42 2
|Стрешинский Иван 38 1
|Устинов Антон 8 1
|Черепенников Антон 83 1
|Ковальчук Юрий 35 1
|Миллер Алексей 21 1
|Миронов Герман 1 1
|Калошин Александр 11 1
|Ящук Алексей 2 1
|Никитин Олег 34 1
|Зимин Вадим 4 1
|Матвиенко Роман 31 1
|Пупышева Анна 2 1
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