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Xerox Евразия


08.09.2021 Xerox выпустила принтер C230 и МФУ C235 с поддержкой цветной печати 1
01.09.2021 Xerox выпустила черно-белый сетевой принтер Xerox B310 1
14.11.2019 Xerox открыла фирменный интернет-магазин в России 1
31.05.2017 Xerox начинает продажи принтеров и МФУ на обновленной платформе ConnectKey 1
11.05.2017 Электронные отходы в России: подходы есть, культуры нет 1
21.02.2017 Xerox представила новую модификацию полноцветных ЦПМ Xerox Color C60/C70 1
19.01.2017 Xerox представила новый цветной принтер и МФУ для СМБ 1
17.01.2017 Xerox подвел итоги-2016 на рынке бумаги и специальных материалов для цифровой печати 1
15.11.2016 Abbyy LS и Xerox научили МФУ переводить документы при копировании. Видео 1
20.10.2016 Xerox выпустила новый протяжной сканер DocuMate 6440 1
06.10.2016 «Эй Пи Трейд» планирует увеличить объём печати с установкой двух ЦПМ Xerox iGen 5 Press 1
28.09.2016 Типография «Эталон» ускорила подготовку заказов к печати с установкой Xerox Versant 2100 Press 1
26.04.2016 Борис Дубов возглавил Департамент по маркетингу и Департамент по операциям в странах СНГ в «Xerox Евразия» 2
01.03.2016 Solopharm оптимизировала печатные процессы с установкой решений от Xerox 1
17.02.2016 Новая опция позволит ЦПМ Xerox Versant 80 обрабатывать материалы длиной до 660 мм 1
09.02.2016 Xerox продемонстрирует в России ЦПМ Versant 80 с опцией печати на длинном формате 1
17.11.2015 Xerox выпустила ПО PrintSafe с базовым функционалом безопасной печати 1
14.10.2015 Xerox представил приложение для управления МФУ с мобильных устройств 1
08.09.2015 Xerox выпустила комплект модернизации для ЦПМ Xerox Versant 80 Pro 1
28.08.2015 Впервые главой Ricoh Rus назначен российский топ-менеджер 1
12.08.2015 Xerox запустила продажи CCM-платформы GMC Inspire в России 1
29.07.2015 Xerox выпустила конструктор персонализированных приложений для МФУ 1
09.07.2015 Xerox выпустила ЦПМ Xerox iGen 5 Press для промышленной полноцветной печати 1
01.07.2015 Xerox выпустила сервер печати Xerox FreeFlow для полноцветных ЦПМ Xerox Color C60/C70 1
18.06.2015 Xerox выпустила новую версию решения «Полнотекстовая электронная библиотека Xerox» 1
02.06.2015 Xerox продемонстрирует возможности ЦПМ Nuvera Classic Heavy 1
21.05.2015 Новый плагин Xerox Print Service упрощает печать документов с Android-устройств 1
15.05.2015 Типография «Борус» установила ПО M-Photo и ЦПМ Xerox Colour C75 PRO для печати фотокниг 1
16.04.2015 ЦПМ Xerox Nuvera 288 установлена в универсальной типографии «Альфа Принт» 1
01.04.2015 Xerox анонсировала печатные машины Color 800i/1000i 1
29.01.2015 Xerox выпустила на российский рынок новые цветные МФУ формата A3 1
21.01.2015 Типография «АльфаЕ» установила ЦПМ Xerox Colour J75 Press 1
13.01.2015 Экс-глава Cisco в России возглавил «Xerox Евразия» 3
23.12.2014 Xerox выпустила новое МФУ WorkCentre 7970 для больших офисов 1
02.12.2014 Xerox обновила программно-аппаратную платформу для промышленных машин Xerox Nuvera 1
27.11.2014 Xerox представила новую серию монохромных МФУ формата А3 на платформе ConnectKey 1
07.10.2014 Иван Иванов возглавил департамент дистрибуции малой офисной техники и бумаги «Xerox Евразия» 2
19.09.2014 «Череповецъ» расширил ассортимент выпускаемой продукции благодаря установке ЦПМ Xerox Color 800 Press 1
09.09.2014 Xerox оснастила печатным оборудованием московский офис Mail.Ru Group 1
21.08.2014 Xerox запустила новую версию ECM-системы DocuShare 1

Публикаций - 47, упоминаний - 55

Xerox Евразия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Xerox 519 18
NetApp 486 1
Dell EMC 2419 1
Cisco Systems 2056 1
Microsoft Corporation 11168 1
Huawei 2733 1
LG Electronics 1875 1
IBM 3557 1
Ericsson 864 1
Ricoh - Ricoh Rus - Рико Рус 133 1
EFI - Electronics for Imaging 23 1
Box inc - box.com - box.net 77 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates 393 1
VK - Mail.ru Group 2487 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Технополис Москва ОЭЗ - Особая экономическая зона 112 1
МТПП - Московская торгово-промышленная палата 7 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 121 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1437 1
ЦПМ - Промышленные Цифровые Печатные Машины 64 5
МФУ - Многофункциональное устройство 597 3
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 385 2
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 500 2
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 613 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5427 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1709 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1010 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 929 1
TIFF - Tagged Image File Format - формат хранения растровых графических изображений 138 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 1
Xerox Versant ЦПМ - Цифровая печатная машина 30 6
Apple iOS 5742 4
Xerox FreeFlow SIQA - Simple Image Quality Adjustment 42 4
Google Android 10751 4
Xerox FreeFlow Print Server 11 3
Xerox Emulsion Aggregation - EA-тонер 19 3
Xerox WorkCentre - серия МФУ 46 3
Xerox Color C ЦПМ - цифровая печатная машина 9 3
Xerox ConnectKey 30 3
Pantone Validated 48 3
Xerox iGen Press ЦПМ - Цифровая печатная машина 4 2
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 1
Xerox Print Service 6 1
Microsoft Windows 7 1662 1
ПриватБанк Приват24 113 1
Xerox Easy Translator 5 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Microsoft Office 1950 1
Microsoft Windows 856 1
Evernote 178 1
Microsoft Office 365 769 1
Xerox AltaLink 12 1
Xerox VersaLink 10 1
PostScript - Язык программирования 27 1
Dropbox - Файловый хостинг 390 1
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 223 1
Dell OptiPlex - серия настольных моноблоков 20 1
Агарков Алексей 11 5
Кулешов Алексей 27 2
Дубов Борис 5 2
Родюков Алексей 6 2
Готовцев Алексей 5 2
Sparrow Jonathan - Спарроу Джонатан 14 1
Клейн Константин 5 1
Лавров Владимир 2 1
Коробова Валерия 1 1
Черноволенко Сергей 18 1
Левченко Сергей 3 1
Щербаков Борис 20 1
Демидов Михаил 132 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 19
Казахстан - Республика 2650 5
Украина 3398 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 5
Беларусь - Белоруссия 2099 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 3
Европа Западная 618 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 2
Европа 3788 1
Россия - СФО - Новосибирск 1980 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 1
Прибалтика - Балтия 597 1
Туркмения - Туркменистан 196 1
Монголия 172 1
Таджикистан - Республика 439 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 501 1
Япония - Токио 291 1
Грузия 693 1
Узбекистан - Республика 827 1
Азия - Азиатский регион 1525 1
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 256 1
Турция - Турецкая республика 956 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 762 1
Израиль 725 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 597 1
Южная Америка 313 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1156 1
Восточная Европа 1691 1
Норвегия - Королевство 434 1
Земля - планета Солнечной системы 881 1
Армения - Республика 690 1
Япония 2811 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1210 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 193 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769315, в очереди разбора - 672999.
Создано именных указателей - 46354.
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