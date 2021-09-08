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Xerox Евразия
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 47, упоминаний - 55
Xerox Евразия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Xerox 519 18
|NetApp 486 1
|Dell EMC 2419 1
|Cisco Systems 2056 1
|Microsoft Corporation 11168 1
|Huawei 2733 1
|LG Electronics 1875 1
|IBM 3557 1
|Ericsson 864 1
|Ricoh - Ricoh Rus - Рико Рус 133 1
|EFI - Electronics for Imaging 23 1
|Box inc - box.com - box.net 77 1
|Intel Security McAfee - McAfee Associates 393 1
|VK - Mail.ru Group 2487 1
|Агарков Алексей 11 5
|Кулешов Алексей 27 2
|Дубов Борис 5 2
|Родюков Алексей 6 2
|Готовцев Алексей 5 2
|Sparrow Jonathan - Спарроу Джонатан 14 1
|Клейн Константин 5 1
|Лавров Владимир 2 1
|Коробова Валерия 1 1
|Черноволенко Сергей 18 1
|Левченко Сергей 3 1
|Щербаков Борис 20 1
|Демидов Михаил 132 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769315, в очереди разбора - 672999.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769315, в очереди разбора - 672999.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru