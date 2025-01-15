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Axelot WMS



15.01.2025 Axelot WMS впервые в Туркменистане: автоматизирован складской комплекс компании USSAT Engineering 1
28.12.2024 Склад продукции P.I.T. автоматизирован с помощью Axelot WMS 1
20.12.2024 Axelot WMS подтвердила совместимость с продуктами «Группы Астра» 2
16.12.2024 «Белый Раст» управляет складской логистикой терминально-логистического центра с помощью Axelot WMS 1
06.12.2024 «Технониколь» тиражировал Axelot WMS на новой производственной площадке в Казахстане 1
05.12.2024 Внедрение Axelot WMS позволило компании «Бубль-Гум» модернизировать технологии грузообработки 1
29.11.2024 Компания «Юг-Инструмент» внедрила Axelot WMS 1
19.11.2024 Автоматизация позволила Records Trading Group ускорить отгрузку товаров клиентам 1
08.11.2024 KSLux внедрил Axelot WMS 1
29.10.2024 «Стройтерминал Центр Красок» внедрил Axelot WMS 1
19.09.2024 Axelot автоматизировал таможенный склад Logistics Orient 1
17.09.2024 Логистический консалтинг помог «Патио» и «Прадиус Нова» сэкономить средства путем оптимального перераспределения товаров 1
13.09.2024 «Аквариус» выбрала российскую WMS для управления складами 1
11.09.2024 Российское представительство Ravenol автоматизирует складскую логистику вместе с Axelot 1
14.08.2024 Axelot автоматизировала распределительный центр Desport 1
09.08.2024 Крупнейший FMCG-оператор на рынке Кыргызстана ОсОО «Умай Групп» продолжил тиражирование системы Axelot TMS в своих подразделениях 1
12.07.2024 Компании Derjava и Axelot завершили проект автоматизации склада за 42 дня 1
11.07.2024 «Технониколь» продолжает автоматизацию складской логистики – Axelot WMS внедрена в еще одном бизнес-подразделении Корпорации в Рязани 2
05.07.2024 ГК «Спецобъединение» заменила старую систему управления складом на Axelot WMS 1
05.07.2024 Axelot TMS как новый инструмент для развития внутригородской логистики компании Ravenol 1
17.06.2024 Axelot WMS внедрена на распределительном региональном центре «Технониколь» в Юрге 1
10.06.2024 Axelot WMS внедрена на складе 3Pl-оператора «РРК Логистик» 1
27.05.2024 Система Axelot WMS внедрена на складе крупнейшего производителя растворимых напитков Fes Product 1
14.05.2024 Ведущий производитель картонной упаковки в России «Упаковочные системы» завершил внедрение Axelot WMS на складе запчастей и материалов 1
06.05.2024 Компания GDM перевела еще один склад под управление Axelot WMS 1
26.03.2024 Компания «Керамик Солюшнс Рус» завершила пилотный проект внедрения Axelot WMS на складе в Самарской области 1
04.03.2024 Axelot помогла автоматизировать склад при заводе Estel в Санкт-Петербурге 1
28.02.2024 Новый этап сотрудничества: как Lazurit и AXELOT совместно автоматизировали распределительный центр в Софьино 1
08.02.2024 Profit Logistic продолжает развивать логистику с Axelot 1
06.02.2024 Группа компаний «Черноголовка» перешла на новое поколение Axelot WMS 1
02.02.2024 GDM переходит на новый уровень автоматизации логистики с Axelot 1
16.01.2024 Axelot внедрила систему управления складом во «ФрешФрост» 1
11.01.2024 AXELOT и ЗАО «Азия Ритейл» в Кыргызстане завершили проект внедрения AXELOT TMS 1
04.12.2023 «Технониколь» тиражировала Axelot WMS на новом складе в Рязани 1
30.11.2023 На складе Reaton в Риге теперь используется Axelot WMS 1
24.11.2023 «Адмикс спорт» модернизировала склад совместно с Axelot 1
11.10.2022 Российский рынок систем управления складом увеличился до 2,5 млрд рублей 1
07.07.2022 Компания «Металл-профиль» своими силами внедрила Datareon ESB 1
18.03.2022 Axelot WMS X5 запущена одновременно на двух складах компании ООО «Упаковка и Сервис» 2

Публикаций - 39, упоминаний - 42

Axelot WMS и организации, системы, технологии, персоны:

Axelot - Акселот - Axelot Logistics - Axelot Consult 160 38
8213 2
Корус Консалтинг ГК 1217 1
Microsoft Corporation 24624 1
Oracle Corporation 6687 1
Manhattan Associates 59 1
LogistiX - Логистикс-Тех 71 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 847 1
5 элемент - Патио - Прадиус Нова 4 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1876 1
P.I.T. 2 1
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 87 4
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 2
Ravenol - Равенол Руссланд - 4 2
Novaroll - Нова Ролл - Упаковка и Сервис 2 1
Упаковочные системы - Тетра Пак - Tetra Pak 20 1
Lazurit - Лазурит ТД 6 1
Derjava 1 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 356 1
Kimberly-Clark - Кимберли-Кларк 24 1
Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 141 1
Cersanit - Церсанит Трейд 20 1
Pridex Group - Прайдекс констракшн 11 1
KSLux 1 1
AkzoNobel - АкзоНобель 9 1
SPAR - EuroSpar - InterSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 65 1
Umai Group - Умай Групп 2 1
Ant Yapi 2 1
Белый Раст ТЛЦ - терминально-логистический центр 4 1
ГУМ - Государственный универсальный магазин - Верхние торговые ряды 58 1
Бубль гум - Сеть детских магазинов 4 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1037 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 977 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2364 37
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 28
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 19
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 14
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3064 13
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11944 10
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3838 10
ТСД - Терминал сбора данных - Portable data terminal - Мобильные терминалы 497 8
Автоматизация склада - Warehouse automation - Автоматизация складской деятельности, распределительного центра - Складская техника - Automation of warehouse activities 434 6
ESB - Enterprise Service Bus - Сервисная шина предприятия - Корпоративная шина данных - Корпоративная интеграционная шина 258 5
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 5
Маркировка - Marking 1054 5
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19279 4
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3837 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 3
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 451 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10961 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11345 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 3
Логистика - Логистические информационные системы - LogisticsTech - Logistics Systems - Управление логистическими процессами - Системы управления заказами - Order Management System, OMS 365 3
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1091 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11121 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9374 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2150 2
Оцифровка - Digitization 4540 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25335 2
Транспорт - Управление автопарком - Fleet management 298 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 1
Заказная разработка - Custom development - разработка индивидуальных ИТ-решений - заказные информационные программные системы 201 1
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1416 1
ТОРГ - Унифицированная форма товарной накладной 132 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3416 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2065 1
Аксессуары 3881 1
HRM - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 951 1
Axelot - Datareon ESB Platform - корпоративная сервисная шина данных 67 23
Axelot TMS 21 6
Axelot SCM 6 4
Axelot Maps 5 2
Linux OS 9936 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2271 1
NVision Барьер 648 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 1
Axelot SCAP 4 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 262 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства 194 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1081 1
Носов Павел 1 1
Синьков Кирилл 40 1
Тимашов Алексей 12 1
Россия - РФ - Российская федерация 144195 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7421 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 3
Беларусь - Белоруссия 5638 3
Узбекистан - Ташкентская область - Ташкентский вилоят - Ташкент - Ташкентская агломерация 261 3
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 639 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1263 2
Грузия 1240 2
Грузия - Тбилиси 100 2
Грузия - Кутаиси 8 2
Казахстан - Республика 5525 2
Россия - СФО - Новосибирск 4290 2
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 609 2
Германия - Федеративная Республика 12682 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1952 2
Узбекистан - Республика 1726 2
Россия - ЦФО - Московская область - Электросталь 94 1
Россия - ЦФО - Московская область - Ногинск 102 1
Латвия - Латвийская Республика 815 1
Азия - Азиатский регион 5528 1
Эстония - Эстонская Республика 747 1
Литва - Литовская Республика 651 1
Латвия - Рига 96 1
Россия - ЦФО - Московская область - Черноголовка 77 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1574 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1466 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17365 1
Россия - ПФО - Самарская область 1307 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Новокузнецк - Новокузнецкая агломерация 296 1
Ближний Восток 2943 1
Европа 21767 1
Армения - Республика 2280 1
Россия - ПФО - Самарская область - Сызрань 67 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1110 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2448 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 934 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 528 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6958 15
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18452 11
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2400 9
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 8
Автоматизация склада - SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 181 6
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5346 5
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14315 3
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) - 4PL - LLP 310 3
Минтранс РФ - ЭПЛ - электронный путевой лист - ГИС ЭПД - государственная информационная система электронных перевозочных документов - ЭТрН - электронная транспортная накладная 297 2
ГСМ - Горюче-смазочные материалы 238 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5746 2
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 503 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 2
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Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 289 1
ИТ-аналитика 45 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8368 1
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 582 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 1
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Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2388 1
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Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3039 1
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День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 1
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