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PIX Master



15.04.2025 Приносят ли роботы экономический эффект 1
15.02.2024 Система умного анализа данных PIX BI совместима с ОС Astra Linux 1
25.01.2024 «Ред ОС» совместима с продуктами экосистемы Pix Robotics 1
28.12.2023 PIX Robotics и АО «НППКТ» успешно протестировали свои продукты на совместимость 1
03.10.2023 Программные продукты экосистемы PIX Robotics полностью совместимы с процессорами Baikal-М 1
05.10.2022 Российское ПО для автоматизации востребовано в Южной Америке – «Первый бит» открыл представительство в Колумбии 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

PIX Master и организации, системы, технологии, персоны:

PIX Robotics - Пикс Роботикс 111 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1992 2
UIPath 104 2
SAP SE 5316 1
8373 1
Oracle Corporation 6745 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 415 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 828 1
Hikvision - Хиквижн 58 1
Automation Anywhere 10 1
1С Первый Бит - FirstBIT 12 1
Ред Софт - Red Soft 764 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 251 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary - Номари СиАйЭс 127 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 239 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 215 1
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 240 1
НППКТ 35 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 315 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 149 1
Salesforce.com - Tableau Software 112 1
РЖД - Российские железные дороги 1932 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2850 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1099 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3090 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11916 2
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 257 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 319 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3020 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4297 1
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20213 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30260 3
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СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9572 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1289 1
ARM64 - AArch64 - Архитектура процессора 549 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16012 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6098 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21041 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6767 1
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Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 448 1
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Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12168 1
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Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2574 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12596 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1471 1
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Linux Standard Base - LSB - ISO/IEC 23360 LSB - стандарт дистрибутивов Linux 56 1
Microsoft Windows 15829 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 552 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 311 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 162 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 357 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 284 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 303 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1009 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 252 1
Apple macOS 2093 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 270 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 245 1
PIX Robotics - PIX Robot 2 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 287 1
Mali-T ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 146 1
Qlik Sense 42 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства 208 1
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1122 1
Примо РПА - Primo RPA 37 1
Серов Кирилл 6 2
Евдокимов Андрей 82 1
Чураков Степан 1 1
Рустамов Рустам 425 1
Короленков Артем 2 1
Чернявский Леонид 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 147350 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52432 1
Казахстан - Республика 5607 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1063 1
Беларусь - Белоруссия 5776 1
Канада 4909 1
Испания - Королевство 3731 1
Узбекистан - Республика 1764 1
Америка Латинская 1830 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1372 1
Аргентина - Аргентинская Республика 589 1
Коста-Рика - Республика 94 1
Колумбия - Республика 532 1
Америка Центральная 78 1
Гватемала - Республика 58 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52034 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8860 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11129 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2357 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14799 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2469 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4928 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29743 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13901 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1972 1
Экзамены 437 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1563 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10034 1
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CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2053 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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