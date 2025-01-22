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Son Masayoshi Сон Масаеси



22.01.2025 Трамп объявил о создании крупнейшего в истории проекта для развития ИИ на основе OpenAI, Oracle и SoftBank 1
16.08.2024 Из-за неспособности Intel выпускать современные чипы в больших объемах денежный суперклиент вот-вот переметнется к конкурентам 1
27.12.2023 Главный дизайнер iPhone сбежал из Apple, чтобы работать у прошлого дизайнера, который сбежал еще раньше. Опрос 1
24.04.2023 ARM создает свой первый процессор. Конкуренты уже напуганы 1
24.03.2023 ARM делает рискованный шаг: Цены для крупных клиентов повышаются в разы 1
02.03.2023 Создатель революционной архитектуры ARM бьет под дых своей родине. IPO в Лондоне отменяется и переносится в Нью-Йрок 1
16.03.2018 Изгнанный с должности глава компании Qualcomm ищет деньги, чтобы ее купить 1
21.03.2017 Apple сорвала $100 млн инвестиций в «убийцу» iPhone от «отца» Android 1
13.12.2016 Apple вложила $1 млрд в крупнейшего в мире ИТ-инвестора 1
17.10.2016 Возник крупнейший в мире ИТ-инвестор с капиталом $100 млрд 1
18.07.2016 Softbank купил самого главного в мире разработчика мобильных процессоров 1
06.06.2014 Японцы создали человекоподобного робота, умеющего шутить и танцевать. ВИДЕО 1
29.01.2008 В Японии выпустят платиновый мобильник по цене 65 тыс. евро 1
07.11.2006 MySpace может появиться в мобильниках японцев 1
31.10.2006 Softbank Mobile извинился за технический сбой 1
20.12.2005 Yahoo Japan запускает интернет-телевидение 1
27.05.2004 Softbank купил Japan Telecom за $3 млрд. 1
12.11.2002 Новый проект высокоскоростного доступа в интернет в Японии набирает популярность 1
22.07.2002 Reuters: Yahoo Japan увеличила доходы за счет предоставления ADSL-доступа 1
07.05.2002 Softbank Group откроет крупномасштабную WLAN-сеть вместе с BB и Yahoo. 1
22.06.2001 Билл Гейтс по-прежнему самый богатый 1
22.06.2001 Билл Гейтс по-прежнему самый богатый человек в мире 1
20.07.2000 Президент Softbank обвинил японское правительство в создании препятствий для свободной конкуренции телекоммуникационных компаний 1
31.05.2000 Softbank Corp. намерена вложить средства в сотни коммерческих Интернет-компаний 1
25.05.2000 Softbank Corp. вызвала сенсацию в музыкальной индустрии 1
21.02.2000 Создатель японской компании Softbank вскоре сможет стать богаче Билла Гейтса 1

Публикаций - 26, упоминаний - 26

Son Masayoshi и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 12103 7
Yahoo! 3697 5
Microsoft Corporation 24630 4
Qualcomm Technologies 1823 4
Nvidia Corp 3490 4
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 898 3
ARM Holdings 91 3
SoftBank Telecom - Japan Telecom - Softbank Mobile - SoftBank BB 90 3
Yahoo! Japan 50 3
Samsung Electronics 10258 2
Alibaba Group 422 2
Intel Corporation 12197 2
Oracle Corporation 6689 2
MediaTek - Ralink 527 2
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 404 2
Vodafone Group 1370 2
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners 1364 2
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1138 2
Dell EMC 5028 1
Huawei 3934 1
Xiaomi 1733 1
BBK OPPO Electronics 384 1
Broadcom Inc - Avago Technologies 525 1
Sony 6544 1
Sharp Corporation 1041 1
OpenAI 218 1
Essential Products Inc 5 1
Google LLC 11777 1
Android Inc 9 1
J-Phone 95 1
Aldebaran Robotics 3 1
Vodafone Japan - Vodafone K.K. - J-Phone Vodafone 19 1
AMD - Advanced Micro Devices 4231 1
SoftBank Group 259 24
Softbank Vision Fund 12 4
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1937 3
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 720 3
Unsplash 768 3
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 265 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 577 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2726 1
Barclays 120 1
Billa - Билла - Сеть супермаркетов 172 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Honda Motor Company 234 1
LoveFrom - дизайнерская студия 6 1
DiDi Chuxing Technology - Диди Мобилити Рус 26 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 467 1
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners 244 1
Morgan Stanley - E*Trade Group - E*Trade Securities - E*Trade Bank - E*Trade Asset Management - E*Trade International Capital 113 1
Aozora Bank - Nippon Credit Bank, NCB - Nippon Fudosan Bank 4 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1208 2
U.S. Department of the Treasury - CFIUS - U.S. Committee on Foreign Investment in the United States - Комитет по иностранным инвестициям в США 29 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1517 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24135 7
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20797 7
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 5
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12186 5
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8558 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13377 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24461 4
ARM64 - Архитектура процессора 535 3
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1003 3
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3010 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11617 3
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7878 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20609 3
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xDSL - ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 1102 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12015 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12541 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5297 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5344 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15720 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66005 1
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3906 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25347 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1204 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6445 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 981 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2988 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29688 1
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Apple iPhone - серия смартфонов 7084 4
Yahoo! BB 12 4
Google Android 13997 2
Apple iPad 3860 1
Apple Mac - Apple Macintosh 2978 1
Qualcomm Snapdragon Ride - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 931 1
Apple iPhone 6 4862 1
Apple iPhone 12 219 1
Apple iPod 1537 1
Microsoft Security Essentials - MSE 135 1
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 487 1
Myspace - социальная сеть 636 1
Apple Beats - Apple Beats Flex 112 1
Honda Asimo 39 1
Pixabay 129 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Yahoo! Doga 3 1
OpenAI ChatGPT 339 1
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AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 787 1
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Rubin Andy - Рубин Энди 63 1
Clinton Hillary - Клинтон Хиллари 45 1
Jacobs Paul - Джейкобс Пол 24 1
Jacobs Irwin - Джейкобс Ирвин 8 1
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Hammon Philip - Хэммонд Филип 2 1
Bullock Jonathan - Баллок Джонатан 2 1
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Китай - Тайвань 3986 5
Великобритания - Лондон 2387 4
Япония - Токио 995 4
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Южная Корея - Республика 6649 2
Азия - Азиатский регион 5531 2
США - Нью-Йорк 3098 2
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США - Калифорния 4626 1
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