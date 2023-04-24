ARM создает свой первый процессор. Конкуренты уже напуганы

ARM объявила о разработке прототипа чипа собственного производства. Компания не планирует лицензировать и реализовывать продукт, однако, новость о нем уже вызвала конкурентные опасения в отрасли. Основная цель разработки – демонстрация технологических возможностей ARM. Созданием этого решения производитель микрочипов занимался с конца 2022 г.

IPO требует жертв

Британский разработчик архитектуры микросхем ARM Ltd объявил о создании прототипа процессора собственной разработки. Новый чип претендует на статус «более продвинутого» аналога продуктам нынешних топ-производителей полупроводников и уже вызывает конкурентные опасения в отрасли.

Для ARM, которая известна, как разработчик знаменитый одноименной архитектуры мобильных процессоров, это будет первый случай создания физического процессора.

Работа над новым процессором обусловлена планами компании привлечь новых клиентов на фоне первичного публичного размещения акций (IPO) к концу 2023 г., сообщает Financial Times. В будущем для разработки нового полупроводника компания объединится с другими производителями.

С этой целью ARM собрала рабочую группу по «разработке новых решений», ее возглавляет экс-руководитель Snapdragon SoC и Technology Qualcomm Кеворк Кечичян (Kevork Kechichan).

ARM не планирует продавать или лицензировать продукт и работает только над прототипом полупроводника для демонстрации своих технологических возможностей. Отмечается, что новый чип ARM, который начали создавать в конце 2022 г., является самой продвинутой разработкой компании.

«Слухи о первых шагах ARM в области производства чипов вызвали опасения в полупроводниковой отрасли. Если компания сделает достаточно хороший чип, она может попытаться продать его в будущем как полноценный продукт. Так она станет конкурентом некоторым из своих крупнейших клиентов, включая MediaTek и Qualcomm», – пишет Financial Times.

Привлекательность повышается

ARM является основным поставщиком интеллектуальной собственности для многих производителей микросхем, особенно для смартфонов, и имеет партнерские отношения с крупными контрактными производителями микрочипов. Помимо смартфонов, процессоры на основе архитектур ARM задействованы в планшетных компьютерах, а также умных телевизорах. Находят применение ARM-чипы и в серверном оборудовании, автомобильной электронике и устройствах интернета вещей.

В марте 2023 г. японский конгломерат SoftBank заявил, что рассчитывает повысить инвестиционную привлекательность перед IPO принадлежащей ей ARM за счет новой схемы лицензирования технологий. Она предусматривает выплату процентов с продаж каждого смартфона, а не чипа, как это происходит сейчас. Стратегическая цель, которую преследует руководство компании, заключается в повышении инвестиционной привлекательности актива преддверии IPO.

ARM – одна из наиболее значимых британских технологических компаний. Ее бизнес-схема основана на разработке полупроводниковых платформ с последующей продажей интеллектуальных прав на разработку и производство готовых чипов на базе различных архитектур ARM.

ARM и Nvidia

SoftBank приобрела ARM в 2016 г. за $32 млрд. В течение последующих пяти лет компания росла весьма умеренными темпами – в среднем на 3,1% в год. Лишь в 2021 г. на фоне пандемии covid-19 и ажиотажного спроса на компьютерную технику британский разработчик чипов сумел нарастить выручку к предыдущему году на внушительные 35%, до $2,7 млрд.

CNews, ВТБ и «Сколково» объявили победителей премии Data Fusion Awards

В 2020 г. ARM всерьез заинтересовалась Nvidia, а у SoftBank, наконец, появилась возможность избавиться от ценного, но не демонстрирующего выдающихся результатов актива, причем с приличной выгодой. Сделка, в соответствии с которой ARM переходила под полный контроль американского разработчика графических ускорителей за $40 млрд, была анонсирована в сентябре 2020 г.

Однако состояться сделке было не суждено – антимонопольные регуляторы сочли ее угрозой конкуренции на рынке, и в феврале 2022 г. Nvidia окончательно отказалась от идеи приобретения ARM.

Примерно в то же время стало известно о планах SoftBank по проведению IPO ARM. SoftBank в лице ее учредителя и главного исполнительного директора Масаеси Сона (Masayoshi Son) с самого начала рассматривал Нью-Йоркскую фондовую биржу (NYSE) в качестве приоритетной площадки – по его мнению, она способна привлечь большее число инвесторов и гарантирует более высокую оценку активов.

Изображение Tobias Dahlberg с сайта Pixabay

Андрей Балякин, HubEx: Автоматизация в 2 раза повышает эффективность и сокращает затраты сервисной компании Бизнес

https://pixabay.com/images/id-424812/