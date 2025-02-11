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МТС ИИ MTS AI Audiogram


MTS AI внедрила в сервис Audiogram возможность выбора эмоций при синтезе речи. Нейросети могут воспроизвести пять ключевых эмоций, наиболее необходимых в колл-центрах: спокойствие, радость, злость, грусть и удивление. Это повысит лояльность клиентов и их удовлетворенность при диалоге с чат-ботами, а также сократит количество тех, кто не желает разговаривать с роботами и просит перевести звонок на оператора.

Использование эмоций в синтезированной речи поможет сделать диалог с виртуальным ассистентом более естественным и логичным. Например, когда собеседник жалуется на качество услуг, голосовой бот может ответить с грустью и удивлением, а при информировании клиентов о победе в розыгрыше он может использовать радостные эмоции. Также технология синтеза эмоционального голоса будет востребована для создания виртуальных ассистентов и персонажей видеоигр.


11.02.2025 MTS AI разработала семь ИИ-сервисов для банковской сферы 1
10.10.2024 Как ИИ увеличивает производительность программистов, менеджеров и операторов колл-центров 1
07.10.2024 MTS AI и «ВижнСервис» представили корпоративную систему для управления записями встреч Max 1
10.09.2024 МТС предоставит татарстанскому бизнесу ИИ-облако для обучения или внедрения нейросетей 1
10.09.2024 ИИ-облако МТС Web Services поможет новосибирскому бизнесу внедрить искусственный интеллект в работу 1
29.08.2024 Нейросети MTS AI научились синтезировать эмоции для голосовых ботов 1
08.05.2024 ГК Softline начинает партнерство с разработчиком российских ИИ-решений MTS AI 1
21.02.2024 MTS AI создала большую языковую модель для корпоративного сектора 1
06.09.2023 МТС создала «Секретаря» с искусственным интеллектом 1
13.07.2023 MTS AI инвестировала в компанию по созданию программных роботов Primo RPA 1
28.03.2023 Как получить экономический эффект от внедрения ИИ 1
23.01.2023 До 10 тыс. произведений, озвученных MTS AI с помощью технологий искусственного интеллекта, появится в книжном сервисе «Строки» от МТС в 2023 году 1
27.12.2022 МТС защитил свыше 5 млн абонентов от спам-звонков с помощью ИИ 1

Публикаций - 13, упоминаний - 13

МТС ИИ и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12700 12
МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 75 11
Yandex - Яндекс 7392 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 447 1
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 1
Softline - Софтлайн 2835 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8760 1
Telegram Group 2013 1
Ланит - Норбит - Norbit 370 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 327 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3935 1
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 210 1
Softline - Bell Integrator - Бэлл Интегратор 128 1
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 187 1
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 507 1
Softline - Polymatica - Полиматика 175 1
Softline - R.Partner - Хабэко-Партнер - Безопасные дороги ЕАО - Ланит-Партнёр 46 1
Softline Ecommerce - Softline Allsoft Ecommerce 102 1
Softline - Develonica - Девелоника 132 1
МТС Диджитал - MTS Digital - МТС Стрим Диджитал 28 1
Сбер - СберБизнес Софт 56 1
Softline - Sl Soft - Softline - RoboVoice - Робовойс 99 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 240 1
Softline - Sl Soft - Цитрос - Citros 71 1
RAD Academy - Русская Академия Дизайна 2 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 79 1
Neutronix - ВижнСервис 1 1
OpenAI 228 1
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Газпром нефть 620 1
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Роснефть - РН-БашНИПИнефть 9 1
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