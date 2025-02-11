MTS AI внедрила в сервис Audiogram возможность выбора эмоций при синтезе речи. Нейросети могут воспроизвести пять ключевых эмоций, наиболее необходимых в колл-центрах: спокойствие, радость, злость, грусть и удивление. Это повысит лояльность клиентов и их удовлетворенность при диалоге с чат-ботами, а также сократит количество тех, кто не желает разговаривать с роботами и просит перевести звонок на оператора.

Использование эмоций в синтезированной речи поможет сделать диалог с виртуальным ассистентом более естественным и логичным. Например, когда собеседник жалуется на качество услуг, голосовой бот может ответить с грустью и удивлением, а при информировании клиентов о победе в розыгрыше он может использовать радостные эмоции. Также технология синтеза эмоционального голоса будет востребована для создания виртуальных ассистентов и персонажей видеоигр.