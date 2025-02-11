МТС ИИ MTS AI Audiogram
MTS AI внедрила в сервис Audiogram возможность выбора эмоций при синтезе речи. Нейросети могут воспроизвести пять ключевых эмоций, наиболее необходимых в колл-центрах: спокойствие, радость, злость, грусть и удивление. Это повысит лояльность клиентов и их удовлетворенность при диалоге с чат-ботами, а также сократит количество тех, кто не желает разговаривать с роботами и просит перевести звонок на оператора.
Использование эмоций в синтезированной речи поможет сделать диалог с виртуальным ассистентом более естественным и логичным. Например, когда собеседник жалуется на качество услуг, голосовой бот может ответить с грустью и удивлением, а при информировании клиентов о победе в розыгрыше он может использовать радостные эмоции. Также технология синтеза эмоционального голоса будет востребована для создания виртуальных ассистентов и персонажей видеоигр.
МТС ИИ и организации, системы, технологии, персоны:
|Калинин Андрей 32 3
|Буланцев Дмитрий 7 2
|Дулов Иван 2 2
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|Иванов Максим 10 1
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|Вишневский Константин 3 1
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|Капустина Алена 4 1
|Азбуханов Айрат 2 1
|Лисовец Валерий 2 1
|Симонова Анна 2 1
|Бийчук Андрей 18 1
|Ветроградов Владимир 1 1
|Янова Ирина 7 1
|Рыкалова Евгения 1 1
|Иронов Николай 1 1
|Пахомов Александр 63 1
|Зарубинский Игорь 12 1
|Краевская Вера 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144973 7
|Армения - Республика 2289 2
|Беларусь - Белоруссия 5686 2
|Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1673 1
|Россия - СФО - Новосибирск 4315 1
|CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 688 2
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