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VIA C3
семейство x86-совместимых микропроцессоров



14.08.2019 Восемь «темных секретов» облачных услуг 1
13.11.2007 QNAP TS-401T – киномузыкальная библиотека 21 века 1
14.03.2006 VIA выпустила самую мощную системную плату серии EPIA 1
26.12.2005 Ноутбуки: хиты продаж ноября 2
24.11.2005 Ноутбуки: хиты продаж июля 1
23.09.2005 Ноутбуки: хиты продаж августа 1
31.05.2005 Самый маленький и быстрый процессор сделан на Тайване 1
28.02.2005 Продажи ПК в России побили все рекорды 1
22.12.2004 Wal-Mart распродает дешевые ноутбуки 1
22.06.2004 VIA выпустила ультратонкую материнскую плату 1
01.06.2004 В полку российских ноутбуков прибыло 1
02.04.2004 Производители процессоров диктуют свою волю 1
22.03.2004 VIA представила бесплатную утилиту для безопасности файлового обмена 2
13.01.2004 Kontron выпустил миниатюрный процессорный модуль с Pentium М 1
27.10.2003 Rover Computers вновь выпускает одношпиндельные ноутбуки 1
09.09.2003 Rover Computers представил недорогой ноутбук 1
05.03.2003 VIA приобрела центр проектирования беспроводных средств коммуникации 1
28.01.2003 Дешевые процессоры VIA С3 Nehemiah могут работать в двухпроцессорных конфигурациях 1
22.01.2003 VIA продаст в 2003 г. 6 млн. процессоров за счет добавления новой линейки Antar 1
03.12.2002 Мини-плата Via открывает простор для фантазии 1
07.10.2002 EBS 1363: миниатюрный размер, большие возможности 1
27.08.2002 Выпущены новые компьютеры на базе VIA C3 1
07.08.2002 В Голландии появилась аллергия на Pentium 1
06.06.2002 Computex 2002: VIA продолжит поддержку форм-фактора Socket370 1
05.06.2002 ADLINK представила одноплатный компьютер на чипсете 815e 1
25.04.2002 "Эксимер ДМ" начала розничные продажи новых ПК на базе процессоров VIA 1
19.03.2002 Digital Life: CeBIT 2002 - Зоопарк хитроумных устройств и полезных новинок 1
08.02.2002 "Эксимер ДМ" подвел итоги года 2
29.01.2002 NEXCOM начала выпуск новых одноплатных компьютеров 4
25.01.2002 Digital Life: Ну и гаджеты! 1
18.12.2001 Intel отозвала свои иски против Via касательно чипсетов для AMD K7 1
14.12.2001 Via представила интегрированную платформу Eden 1
07.12.2001 Intel и Via продолжают судебные разбирательства 1
21.11.2001 VIA выпустила обновленный чипсет P4X266А 1
19.11.2001 Via получит лицензию на Pentium 4 1
25.10.2001 Via: падение прибыли - печальный итог судебных тяжб 1
25.10.2001 Прибыль Via в третьем квартале упала на 62% 1
19.10.2001 Via будет сама производить материнские платы 1
11.10.2001 Intel vs Via: новый виток "патентной" войны 1
11.10.2001 Intel vs Via: новый виток "патентной" войны 1

Публикаций - 55, упоминаний - 69

VIA C3 упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

VIA Technologies 269 31
Intel Corporation 10778 30
AMD - Advanced Micro Devices 3487 11
Acer Group 2178 7
IBM 8661 5
ASUS - AsusTek Computer Inc 1719 5
Rover - RoverComputers 371 4
SiS - Silicon Integrated Systems 52 3
Samsung Electronics 8923 3
FSC - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 727 3
AMD Graphics Product Group - ATI 850 3
Sony 5559 2
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 468 2
MSI - Micro-Star International 474 2
AOPEN 41 2
Pirit - Пирит 75 2
Gigabyte Technology 315 2
Realtek Semiconductor 45 2
Nvidia Corp 3010 2
AMD Radeon Technology Group - ATI Technologies 154 2
HP Compaq Computer Corp 1852 2
Формоза - Formoza 152 2
ИКОС 47 2
Microsoft Corporation 20965 2
Nokia Corporation 5231 2
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 464 2
LG Electronics 3116 2
Hitachi 1278 2
Ericsson 2273 2
Dell EMC 4464 2
Apple Inc - Эппл Рус 10088 1
K-Systems - К-Системс 127 1
Iiyama 69 1
CenTaur 26 1
VAIO 175 1
BackBlaze 12 1
Sony Ericsson 1032 1
Linspire - Lindows 49 1
Dealine - Дилайн 64 1
Evolution Technologies 2 1
Rambus 231 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1579 2
Техносила 225 2
Белый Ветер 213 2
Walmart - Wal-Mart Stores 318 1
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр 404 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 91 1
Merrill Lynch 427 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 45 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12108 14
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9088 14
DDR - Double data rate 2067 8
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 3032 7
Graphics DDR SDRAM - GDDR - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 563 5
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4038 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10064 5
CD-ROM - Compact Disc Read-Only Memory - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 1018 5
RDRAM - Rambus DRAM 89 4
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1342 4
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2848 4
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6270 4
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 753 4
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3170 3
IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 486 3
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1411 3
IEEE 1394 - FireWire - i-Link - стандарт последовательной высокоскоростной шины обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами 822 3
DIMM - Dual In-line Memory Module - Двухсторонний модуль памяти - Форм-фактор модулей памяти DRAM 152 3
IDE - Integrated Drive Electronics - Параллельный интерфейс подключения накопителей 188 3
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1996 2
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 595 2
WXGA - Wide XGA - набор нестандартных разрешений дисплеев 216 2
BIOS - Basic input-output system - Базовая система ввода-вывода 529 2
Ноутбук - Notebook - Лэптоп - Laptop 677 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3164 2
3D-игры - Трёхмерная компьютерная игра - 3-dimensional 88 2
HD DVD - High-Definition-Density DVD - DVD высокой чёткости-ёмкости 455 2
Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран 157 1
S/PDIF - S/P-DIF - Sony/Philips Digital Interface (Interconnect) Format - международный стандарт передачи с помощью нескольких разъёмов и кабелей звука в цифровом виде 213 1
SVGA - Super VGA - разрешение экрана 800x600 120 1
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 712 1
Failure Rate - Интенсивность отказов - Число отказов в единицу времени 1 1
PPC - PowerPC - микропроцессорная RISC-архитектура 213 1
SHA - Secure Hash Algorithm - алгоритм криптографического хеширования - SHA-1 и SHA-2 58 1
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник 1121 1
Legacy-системы - унаследованная система 20 1
IEEE 1284 - LPT - Line Print Terminal - стандарт параллельного интерфейса для подключения периферийных устройств персонального компьютера 94 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 418 1
SOP - Same Origin Policy - Политика одинакового источника 6 1
Chipset - Чипсет - набор микросхем 12 1
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1254 20
Intel Celeron - Серия процессоров 895 9
Intel Pentium M - Серия микропроцессоров 349 6
Intel Pentium III 636 6
Rover - RoverBook Partner 19 5
Intel Centrino - Intel Sonoma 533 5
Linux OS 7164 4
Intel x86 - архитектура процессора 1269 4
Microsoft Windows XP 2284 4
AMD Athlon - серия микропроцессоров 570 4
Fujitsu LifeBook 166 3
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти 485 3
Nvidia GeForce GTX 3056 2
Intel NetBurst - Суперскалярная гиперконвейерная микроархитектура 42 2
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC 2127 2
Intel HyperThreading - Технология для процессоров на микроархитектуре NetBurst 347 2
Fujitsu Amilo 10 2
Microsoft Windows 1338 2
Microsoft Windows 10 10088 2
Roxio Creator - Roxio MyDVD - Roxio Easy CD/DVD Creator 17 1
InterVideo WinDVD Creator 10 1
AMD Duron 116 1
ACCESS PalmSource - Palm OS 428 1
Nokia 7650 62 1
Sony Memory Stick - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 484 1
DViCO TViX - серия медиаплееров 32 1
Rover - RoverBook Navigator 26 1
Nokia S40 - Nokia Series 40 68 1
id Software RAGE - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 55 1
AWS Glacier Deep Archive 15 1
SRS Labs - TruSurround XT 52 1
Intuit QuickBooks - Бухгалтерский программный комплекс 14 1
QNAP TS - серия СХД 3 1
AMD Radeon Graphics - Серия видеокарт 518 1
Acer Aspire - серия ноутбуков 106 1
Microsoft Internet Explorer (IE) - браузер 479 1
Amazon EBS - Amazon Elastic Block Store 24 1
Mozilla Thunderbird - почтовая программа 155 1
Apple iMac - Серия моноблоков 428 1
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 368 1
Ксенин Алекс 311 3
Steve Jobs - Стив Джобс 981 1
Захир Максим 22 1
Wainer Peter - Уэйнер Питер 3 1
Domas Christopher - Домас Кристофер 2 1
Wayner Peter - Уэйнер Питер 3 1
Верховод Андрей 21 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33935 26
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10852 24
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11582 23
Китай - Тайвань - Тайбэй 197 23
Китай - Тайвань 1551 23
Россия - Российская федерация - РФ 82110 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9487 8
Германия - Федеративная Республика 7774 7
Европа 7243 3
Китай - Гонконг - Специальный административный район 1228 3
Азия - Азиатский регион 3148 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26572 2
США - Техас - Остин 140 1
США - Вермонт 31 1
Германия - Нижняя Саксония - Ганновер 253 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1724 1
США - Техас 770 1
Европа Западная 1275 1
Нидерланды 1988 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1333 1
Франция - Французская Республика 4920 1
Италия - Итальянская Республика 2815 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 764 1
США - Нью-Йорк 2584 1
Швеция - Королевство 1806 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1566 1
Япония 7885 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 338 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1874 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2740 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 371 1
CNews - ZOOM.CNews 1317 2
Inquirer 421 2
DigiTimes - Издание 1279 1
The Washington Post 287 1
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 160 1
Silicon.com 350 1
InfoWorld 55 1
IDC - International Data Corporation 4515 2
Mercury Research 60 1
Книга рекордов Гиннесса - Guinness World Records 73 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 176 2
CeBIT 406 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1167105, в очереди разбора - 1046291.
Создано именных указателей - 55201.
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