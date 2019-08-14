Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
VIA C3
семейство x86-совместимых микропроцессоров
Публикаций - 55, упоминаний - 69
VIA C3 упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ксенин Алекс 311 3
|Steve Jobs - Стив Джобс 981 1
|Захир Максим 22 1
|Wainer Peter - Уэйнер Питер 3 1
|Domas Christopher - Домас Кристофер 2 1
|Wayner Peter - Уэйнер Питер 3 1
|Верховод Андрей 21 1
|CNews - ZOOM.CNews 1317 2
|Inquirer 421 2
|DigiTimes - Издание 1279 1
|The Washington Post 287 1
|MTV - музыкально-развлекательный телеканал 160 1
|Silicon.com 350 1
|InfoWorld 55 1
|IDC - International Data Corporation 4515 2
|Mercury Research 60 1
|Книга рекордов Гиннесса - Guinness World Records 73 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1167105, в очереди разбора - 1046291.
Создано именных указателей - 55201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1167105, в очереди разбора - 1046291.
Создано именных указателей - 55201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru