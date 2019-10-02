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Omnicomm Online


02.10.2019 Omnicomm создал ИТ-платформу для контроля за уборкой ТКО в Калужской области 1
17.09.2018 «ДСК-177» снизила топливные расходы на 25% с помощью Omnicomm 2
27.08.2018 Omnicomm обеспечила спутниковым мониторингом торговую сеть «Верный» 1
01.08.2018 «Желдорэкспедиция» снизила топливные издержки на 11% с помощью Omnicomm 4
11.01.2018 Omnicomm внедрила систему контроля транспорта в компании «Свет Энергия» 3
22.12.2017 «Сахалин-Инжиниринг» оснастила весь автопарк спутниковым мониторингом Omnicomm Online 1
24.10.2017 «Омникомм-Сервис» обеспечит безопасность пассажиров на ЧМ 2018 3
10.10.2017 Omnicomm внедрила систему спутникового мониторинга в автопарке строителей метро 1
26.09.2017 Московские коммунальщики внедрили спутниковый мониторинг транспорта 7
19.09.2017 Omnicomm Online внедрила мониторинг транспорта в якутской компании «Oбъединение СРП» 7
17.05.2017 Оборудованием Omnicomm оснащено порядка 400 единиц техники «Мосавтодора» 3
08.02.2017 Облачный сервис Omnicomm Online обновлен до версии 3.6 1
01.02.2017 Системой спутникового мониторинга Omnicomm Online оснащено уже 1500 карет скорой помощи 4
19.01.2017 Иркутские дорожники сократили расходы на 30% с помощью Omnicomm Online 4
07.12.2016 Omnicomm Online обеспечил безопасность перевозок детско-юношеской школы олимпийского резерва 5
22.11.2016 Omnicomm обеспечил навигационными терминалами компанию «Белый ручей» в Вологодской области 4
08.11.2016 Школьные автобусы Курганской области оборудованы системой спутникового мониторинга транспорта от Omnicomm 8
20.10.2016 «Нефтемашстрой» сократил затраты на топливо с внедрением Omnicomm Online 1
07.10.2016 «Автобан» отслеживает работу техники по всей России с помощью Omnicomm Online 2
09.09.2016 В «УралАвто» интегрировали решения Omnicomm Online и «1С:Управление автотранспортом» 2
17.08.2016 Международный аэропорт Магадана «Сокол» внедрил спутниковый мониторинг транспорта Omnicomm Online 1
17.08.2016 СПК Хлеборобный сократил затраты на 30% за счет внедрения Omnicomm Online 5
22.06.2016 Внедрение мониторинга транспорта Omnicomm Online позволило «Сусуманзолото» сократить расходы топлива на 30% 3
30.05.2016 Русское Географическое Общество оценило работу Omnicomm Online на Крайнем севере 1
10.05.2016 В аэропорту Иркутска внедрен мониторинг транспорта Omnicomm Online 1
26.04.2016 В Omnicomm Online интегрирован процессинг топливных карт 3
12.04.2016 Omnicomm Online внесен в реестр российского ПО 3
23.03.2016 «Газрегион» за первый месяц эксплуатации Omnicomm Online сократил потребление топлива на 50 тонн 5
14.03.2016 «Молвест» за счет системы мониторинга транспорта Omnicomm Online на 25% сократил расходы на топливо 8
04.03.2016 Русское географическое общество протестирует решение Omnicomm на Крайнем севере 5
04.02.2016 Транспорт Группы «Разгуляй» под контролем Omnicomm 4
01.12.2015 Жители Обнинска контролируют работу коммунальщиков с помощью ГЛОНАСС 4
24.11.2015 Omnicomm расширила функционал индикатора объема топлива Omnicomm LLD 2
13.11.2015 Экскаваторы «РМ-Терекс» оснащаются мониторингом транспорта Omnicomm Online прямо на конвейере 4
08.10.2015 Omnicomm Online экономит 30% средств «Теплоозерского цементного завода» 6
02.09.2015 Omnicomm открыла представительство в Индии 1
20.08.2015 «Омникомм-Сервис» оснастил решением Omnicomm Online автопарк «ТК Волга» 1
20.08.2015 «Содействие Развитию Предпринимательства» оснастило дорожно-строительную технику системой Omnicomm Online 5
13.08.2015 «Омникомм-Сервис» оснастил системой Omnicomm автопарк «Центргазтрубопроводстроя» 1
11.08.2015 Минздрав закупает кареты скорой помощи, оснащенные мониторингом транспорта Omnicomm Online 3

Публикаций - 55, упоминаний - 168

Omnicomm Online упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Omnicomm - Омникомм 148 5
Омникомм-Сервис 28 4
1С-Рарус 538 1
SAP SE 3218 1
Omnicomm - Омникомм-Урал 1 1
Омникомм Черноземье 1 1
Транснефть 159 2
Роснефть НК 367 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 162 1
Верный - Торговая сеть 16 1
ЖелДорЭкспедиция ГК 3 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 659 5
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 323 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7334 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 686 1
Omnicomm LLS 27 4
SAP Business One - SAP B1 59 2
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1357 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 183 1
Apple iOS 5742 1
Google Android 10751 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Емельянов Станислав 62 14
Паньков Борис 15 4
Самойлов Дмитрий 8 1
Арсеньев Михаил 1 1
Зудов Владимир 1 1
Лебедь Олег 1 1
Коржов Владлен 1 1
Старостин Алексей 2 1
Фонов Александр 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 6
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1291 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1153 3
Россия - ПФО - Самара 1301 2
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 636 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 2
Россия - Ханты-Мансийск 118 2
Россия - Иркутская область 548 1
Россия - Нижневартовск 111 1
Европа 3781 1
Индия - Республика 2181 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2474 1
Россия - Амурская область 321 1
Россия - Тверская область 249 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 460 1
Россия - Калуга 298 1
Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 436 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2072 1
Россия - Свердловская область 807 1
Россия - Калужская область 574 1
ТКО - Твердые коммунальные отходы 14 1
CNews - Auto.CNews 50 1
Frost & Sullivan 101 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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