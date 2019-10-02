Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Omnicomm Online
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 55, упоминаний - 168
Omnicomm Online упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Omnicomm - Омникомм 148 5
|Омникомм-Сервис 28 4
|1С-Рарус 538 1
|SAP SE 3218 1
|Omnicomm - Омникомм-Урал 1 1
|Омникомм Черноземье 1 1
|Транснефть 159 2
|Роснефть НК 367 1
|Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 162 1
|Верный - Торговая сеть 16 1
|ЖелДорЭкспедиция ГК 3 1
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 659 5
|Емельянов Станислав 62 14
|Паньков Борис 15 4
|Самойлов Дмитрий 8 1
|Арсеньев Михаил 1 1
|Зудов Владимир 1 1
|Лебедь Олег 1 1
|Коржов Владлен 1 1
|Старостин Алексей 2 1
|Фонов Александр 1 1
|Frost & Sullivan 101 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767189, в очереди разбора - 670874.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767189, в очереди разбора - 670874.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru