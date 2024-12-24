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Круг НПФ

Круг НПФ


24.12.2024 Подтверждена совместимость Ankey SIEM Next Generation со SCADA «Круг-2000» 1
18.09.2024 Теплосети Сызрани переходят на отечественную операционную систему 1
26.02.2024 Запад обрушил цунами санкций на российские ИТ-компании. Кто под них попал 1
16.01.2024 Продолжается цифровизация водоканала города Энгельса 1
31.10.2023 НПФ «Круг» и «АМТ-груп» создали совместное решение для защиты КИИ и АСУ ТП 1
31.07.2023 «Круг» автоматизирует погрузку угля ЦОФ «Сибирь» 1
17.07.2023 Внедрена АСУ ТП битумной установки Киришского НПЗ 2
19.06.2023 «Круг» разработала проектно-конструкторскую документацию на шкаф управления ГРП Ивановской ТЭЦ-3 1
24.04.2023 «Круг» завершила техперевооружение АИИС объединенного водоподготовительного комплекса Саранской ТЭЦ-2 2
07.02.2023 Техническое перевооружение АСКУТЭ Саранской ТЭЦ-2 2
31.01.2023 Модернизация АСУ ТП парка смешения топлив Киришского НПЗ 1
13.12.2019 «Росэлектроника» оптимизирует работу системы теплоснабжения Саранска 1
01.10.2012 9 октября откроется XII Международная специализированная выставка «Передовые Технологии Автоматизации. ПТА-2012» 2
19.01.2011 В Пензе "умные" системы учета повысят собираемость платежей за ЖКХ 1
23.12.2010 Многоквартирный дом в Пензе оборудован системой учета энергоресурсов 1

Публикаций - 15, упоминаний - 19

Круг НПФ и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 1
Schneider Electric 575 1
Honeywell 282 1
Siemens AG - Siemens Group 2589 1
Emerson 84 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1160 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 1
Fastwel - Фаствел 31 1
СВД ВС - СВД Встраиваемые Системы - SWD Software - СВД Софтвер 55 1
Кварта Технологии - Quarta Technologies - Кварта Технолоджис 68 1
Газпромнефть Цифровые решения - ранее ИТСК - Информационно-технологическая сервисная компания 30 1
Johnson Controls 33 1
Ростех - Автоматика Концерн 1639 1
Ростех - Рубин МФ НПП - Научно-производственная организация 54 1
Болид НВП - Bolid 90 1
ПроСофт - ProSoft 78 1
Hyperion Group - Hyperion Systems Engineering - Иперион Системс Инжиниринг Рус 5 1
Овен 20 1
Top Systems - Топ Системы 64 1
ICL Techno - АйСиЭл Техно - Завод вычислительной техники 96 1
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 399 1
Ростелеком 9701 1
FIS - Case Studio - Кейс Студио 8 1
Softline - Софтлайн 2811 1
ТехноКонсоль 2 1
Код Безопасности 616 1
ICL ГК 381 1
Quorum - Кворум - 126 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 194 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1298 1
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 127 1
Росатом - ИнноХаб 2 1
Роскосмос - ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва 236 1
АФК Система ПАО 1797 1
Fidesys - Фидесис 21 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 400 1
АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - Спутниковые инновационные космические системы - Sputnix - Satellite Innovative Space Systems 104 1
Миран ТК - Miran - телекоммуникационная компания 32 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1012 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 197 3
Eurotek Group - Евротэк - Европейская топливно-энергетическая корпорация - ОНГС, Оренбургнефтегазстрой - Мосгазсетьстрой - Верхневолгоэлектромонтаж-НН - Кубаньэлектромонтаж - Челябинская угольная компания - Уральская нефтяная компания - ЮНГК - ТНС Энерго 25 2
Сургутнефтегаз - КИНЕФ - Киришинефтеоргсинтез - Киришский НПЗ - Киришиавтосервис 4 2
Т Плюс ПАО - Саранская ТЭЦ-2 3 2
Газпром нефть 618 1
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 157 1
Сургутнефтегаз - СНГ 269 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 317 1
Messe Frankfurt - Мессе Франкфурт РУС - Франкфуртская ярмарка 1 1
Dr. Johannes Heidenhain - Хайденхайн 4 1
Экспотроника ВК 40 1
Правительство Республики Татарстан - Алабуга ОЭЗ ППТ - Особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Елабужском районе Республики Татарстан 44 1
НСПК - Национальная система платежных карт 813 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1937 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 193 1
Visa International 1949 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
ЦИАН - CIAN 131 1
Газпром ПАО 1342 1
НАВИС КБ - Конструкторское бюро навигационных систем 43 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2724 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 577 1
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 47 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2500 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 1
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 46 1
АВОК - Ассоциация инженеров - Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике 9 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1224 10
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30689 9
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 397 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19283 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 3
HVAC - Отопление - Отопительная система - искусственный обогрев - Heating - artificial heating - Тепловентилятор - Fan heater 556 3
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5308 2
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2178 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8556 1
Умный дом - Smart home - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1736 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15856 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2782 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 1
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1435 1
BMS - Building Management System - АСУЗ - Автоматическая система управления зданием - Автоматизация зданий - Умные здания - Интеллектуальные здания - Эксплуатация зданий и помещений различного назначения 535 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2139 1
IEEE PLC - Power Line Communication - HD-PLC - High Definition Power Line Communication - Технология передачи данных по цепям питания 24 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17062 1
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2058 1
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1329 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 1
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2257 1
Встраиваемые системы - Embedded system 73 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3722 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1064 1
ModBus - Открытый коммуникационный протокол на архитектуре ведущий-ведомый (master-slave) 121 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50406 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2930 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 1
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 617 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4173 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1319 1
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1289 1
Круг НПФ - Круг-2000 ПТК ПАК SCADA 20 8
Microsoft Windows 2000 8661 3
Linux OS 9937 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
AMT Group - InfoDiode АПК 58 1
FreePik 980 1
Softline - Инферит Техника - Inferit - АКБ Барьер 230 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 916 1
Тарасов Андрей 20 1
Прокопов Олег 1 1
Угреватов Александр 1 1
Филь Александр 1 1
Ким Никита 1 1
Манкос Юлия 11 1
Молчанов Борис 11 1
Басов Алексей 115 1
Россия - РФ - Российская федерация 144213 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 2
Германия - Федеративная Республика 12682 2
Россия - ПФО - Мордовия - Саранск 300 2
Россия - ПФО - Саратовская область 726 2
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 452 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 517 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 806 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кириши 25 1
Россия - СФО - Кемеровская область 898 1
Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 317 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1314 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2448 1
Россия - Кузбасс - Кузнецкий угольный бассейн 115 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 1
Финляндия - Финляндская Республика 3604 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2490 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1014 1
Турция - Турецкая республика 2351 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1263 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика - Елабужский район - Елабуга 60 1
Южная Корея - Республика 6646 1
Казахстан - Республика 5526 1
Украина 7608 1
Индия - Bharat 5434 1
Канада 4881 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Таиланд - Королевство 816 1
Эстония - Эстонская Республика 747 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 992 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2721 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Энгельс 114 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 441 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 459 13
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4006 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5349 3
Электроэнергетика - Тепловая электростанция - теплоэнергетика, теплоснабжение - теплоэлектроцентраль, ТЭЦ 188 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3556 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4794 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 2
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 1979 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8370 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1206 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4142 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 386 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2400 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5855 1
Спорт - Шахматы - Chess 242 1
ВиВ - водоснабжение и водоотведения, канализация - Автоматизированная система передачи показаний приборов учета водоснабжения - Digital Water Solutions, DWS - рынок цифровых решений для ВиВ 135 1
Энергетика - Energy - Energetically 5085 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2334 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4812 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47990 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 659 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 886 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1947 1
Инвестиции венчурные - Venture investments 2129 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 532 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 99 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 593 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 924 1
IBS Корпоративный университет - IBS Академия - IBS Учебный центр 14 1
РАН - Российская академия наук 1870 1
ПТА - Передовые Технологии Автоматизации 39 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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