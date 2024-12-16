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Voxys LogiCall ЛоджиКолл контакт-центр

Voxys - LogiCall - ЛоджиКолл - контакт-центр


16.12.2024 «Аэрофлот» изготовился купить крупнейший российский контакт-центр. Сейчас им владеют французы 1
01.07.2024 Алексей Стецюк, Voxys: До 70% консультаций в контакт-центрах можно автоматизировать 3
28.04.2022 Динозавр российского телекома потратил 200 миллионов на ИИ-решения для контактных центров 1
11.02.2021 Объединившаяся четверка контакт-центров перехватила у французов многолетнее лидерство на российском рынке 1
24.04.2017 Контакт-центр «ЛоджиКолл» запустил новую площадку в Саранске 1
12.10.2016 «ТрастИнфо» и «Первый ОФД» запустили сервис по онлайн-передаче фискальных данных в ФНС 1
09.09.2015 Контакт-центр «ЛоджиКолл» обрабатывает более 93% вызовов телефонной службы «Право на здоровье» в Красноярске 1
31.08.2015 Сбербанк повысил скорость обслуживания клиентов с помощью «ЛоджиКолл» 3
28.08.2015 «ЛоджиКолл» продолжит обеспечивать поддержку корпоративных клиентов Сбербанка 3
24.08.2015 «ЛоджиКолл» начал консультировать клиентов банковской отрасли через веб-чат 2
11.08.2015 «ЛоджиКолл» организовал мобильный доступ к аналитике ДБО в режиме реального времени 3
27.02.2015 По интерфейсу встречают: как банки развивают ДБО? 1
18.02.2015 Омниканальность – главный тренд развития ДБО 1
09.02.2015 Конференция CNews: «Системы ДБО: перспективы развития» 1
18.03.2014 Контакт-центр «Лоджиколл» внедрил собственную систему корпоративного обучения 2
05.02.2014 Контакт-центр LogiCall обработал 360 тыс. вызовов абонентов «Ростелекома» на Урале 2
20.12.2013 В контакт-центре «Ай-Теко» — новый генеральный директор 3
03.12.2013 Контакт-центр «Ай-Теко» начинает предоставление услуг аутсорсинга и поддержки клиентов под брендом LogiCall 1

Публикаций - 18, упоминаний - 31

Voxys и организации, системы, технологии, персоны:

Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1012 14
Т1 Сервионика - Servionica 258 10
Теко НПК 430 8
Т1 Сервионика - ТрастИнфо 101 5
Voxys - Воксис - Инфо-контент (Beeper) - Комфортел (Comfortel) - Телеком-Экспресс - ЛоджиКолл - аутсорсинговый call-центр 35 4
BSS - Банк Софт Системс - БСС 669 3
Бифит - Bifit 84 3
Ростелеком 9702 3
Voxys - Телеком-Экспресс - аутсорсинговый call-центр 28 3
8213 2
Teleperformance - Телеперфоманс 26 2
Cisco Systems 5114 2
Ростелеком Контакт-центр - РТК КЦ - МЦ НТТ - Московский центр новых технологий и телекоммуникаций - D/O: Digital Operator 68 2
Телеконтакт 11 2
i-Free - i-Free Innovations - Айфри 126 1
Микротест 278 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 323 1
Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных 115 1
Открытые технологии 701 1
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 241 1
МегаФон 8806 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1052 1
Naumen - Наумен 626 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2894 1
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй 251 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 856 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1581 1
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 266 1
Genesys 208 1
Вестлинк - Westlink 21 1
Neovox - Неовокс - New Contact - Ньюконтакт 21 1
Телесейлз Сервис 2 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 6
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1151 3
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 2
ПСБ - Промсвязьбанк 851 2
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 210 2
Citi - Citibank - Ситибанк 319 2
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 251 2
ГПБ - Газпромбанк 1084 1
МКБ - Московский кредитный банк 558 1
Visa International 1949 1
Сбер - Сбербанк Московский банк - Московский Сберегательный Банк 84 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1880 1
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 160 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 161 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
Альфа-Банк 1769 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 111 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4957 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1374 1
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 112 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11627 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2887 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4511 1
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 124 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4022 17
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3312 11
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FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4173 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 6
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1044 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12520 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24454 4
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11616 4
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Вестлинк - Linkage - Linkage Navigator - Linkage Visual 14 1
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8372 1
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HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 1
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Коммерсантъ - Издательский дом 1860 1
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Рустелеком ТК 304 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 979 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 593 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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