Voxys LogiCall ЛоджиКолл контакт-центр
Voxys и организации, системы, технологии, персоны:
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
|Кацоев Алексей 17 9
|Евдокимов Максим 27 3
|Рудковский Михаил 7 3
|Пиляр Елена 21 3
|Шилов Станислав 9 3
|Никушин Илья 8 3
|Гуров Дмитрий 4 3
|Новиков Александр 35 2
|Макаров Владимир 73 2
|Шестаков Александр 38 2
|Скурятина Елена 20 2
|Ломоносов Алексей 4 2
|Брюквин Юрий 299 2
|Чирков Георгий 3 2
|Кирьянова Александра 135 1
|Леушев Андрей 73 1
|Мосунов Алексей 1 1
|Гнездилов Дмитрий 7 1
|Кондратьев Владислав 7 1
|Щепилов Евгений 36 1
|Луковников Михаил 20 1
|Шилов Сергей 91 1
|Кирпичев Станислав 1 1
|Заяшников Денис 4 1
|Козерог Константин 10 1
|Овсянникова Инна 1 1
|Стецюк Алексей 2 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 629 3
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1860 1
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