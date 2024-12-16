Телесейлз Сервис
|16.12.2024
|«Аэрофлот» изготовился купить крупнейший российский контакт-центр. Сейчас им владеют французы 1
|19.04.2022
|«Телесейлз сервис» перевела 80 проектов на облачную версию Naumen Contact Center 1
Телесейлз Сервис и организации, системы, технологии, персоны:
|Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 124 1
|Президент РФ - Президент Российской Федерации 4511 1
|Яндекс.Директ - Yandex Direct 283 1
|Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 634 1
|Naumen Contact Center IP-АТС - Naumen CC - Naumen Phone - Naumen Skorozvon - Наумен Скорозвон - сервис для холодных продаж 152 1
|Трафимов Дмитрий 1 1
|Попов Сергей 135 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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