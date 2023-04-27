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5G RAN 5G Radio Access Network gNB Архитектура базовых станций сети радиодоступа мобильной связи 5-го поколения



27.04.2023 На ICT.Moscow собрано более 2,5 тыс. материалов ИТ-аналитики 1
26.04.2023 В России появился супердешевый сотовый оператор. Тарифы начинаются с 49 руб. в месяц 1
26.04.2023 «Ростелеком» потратит больше миллиарда, чтобы сделать бесплатным онлайн-кинотеатр Wink 1
25.04.2023 Polywell Computers расширяет линейку Android PC моделью X58-IN - экономичной системой с HDMI-IN 1
18.04.2023 В Москве строится завод телеком-«железа» 1
14.04.2023 Определены победители первого российского конкурса «Лучшие проекты по импортозамещению в сфере телекоммуникаций» 1
13.04.2023 Nexign представила решение Nexign IoT Connectivity Platform для развития IoT-бизнеса телеком-операторов 1
13.04.2023 Vivo V27 cерия уже в России 1
13.04.2023 Разработана «первая» отечественная базовая станция для сетей 5G 1
13.04.2023 В микросхемах Samsung найдено 18 «дыр», которые могут привести к автокатастрофам 1
11.04.2023 Nexign представляет линейку продуктов для монетизации и повышения эффективности сетей 5G SA 1
11.04.2023 Российской недели высоких технологий – 2023 1
07.04.2023 МТС ищет, где купить зарубежное оборудование 5G 1
04.04.2023 Импортозамещение 2023 1
28.03.2023 Конференция CNews «Импортозамещение 2023» состоится 4 апреля 1
28.03.2023 Тенденции на рынке IaaS 1
24.03.2023 Intel вынужденно продает на Тайвань важный бизнес, на который засматривалась Apple 1
17.03.2023 Xiaomi привезла в Россию топовые смартфоны 13 и 13 Pro на замену iPhone 14 Pro. Цена. Видео 1
15.03.2023 Huawei возрождает свои суперпроцессоры Kirin вопреки воле США. Они будут мощнее чипов Apple и Qualcomm 1
15.03.2023 Tele2 «простил» 480 миллионов ушедшей из России Nokia 1
15.03.2023 Конференция CNews «Импортозамещение 2023» состоится 4 апреля 1
09.03.2023 На создание в России нового индустриального ПО потратят 217 млрд рублей 1
06.03.2023 Выручка Delta Computers выросла в 2022 г. в 2,6 раза 1
03.03.2023 Oppo объявляет о старте продаж смартфона Reno8 T 5G в России 1
28.02.2023 Конференция CNews «Импортозамещение 2023» состоится 4 апреля 1
20.02.2023 Цены на интернет в России могут вырасти из-за новых пошлин на иностранное оборудование 1
17.02.2023 «М.Видео-Эльдорадо» начинает продажи смартфона Honor X9a с экраном уровня флагманов и 12-дюймового планшета Honor Pad 8 1
16.02.2023 Максим Петухов, клиника академика Ройтберга: В Институте ядерной медицины мы добились симбиоза здравоохранения и ИТ 1
10.02.2023 Конференция CNews «Импортозамещение 2023» состоится 4 апреля 1
CNews: ИТ-тренды 2022 1
09.02.2023 Базовые станции Nokia и Ericsson в России заменят индийскими и израильскими 1
08.02.2023 Смартфоны серии Realme 10 Pro поступили в продажу в России 1
06.02.2023 Nexign представила новое решение Nexign Billing and Charging Evolution для роуминговых расчетов между операторами 1
02.02.2023 На Дальнем Востоке запустили первый дата-центр уровня Tier III 1
01.02.2023 Positive Technologies помогла закрыть уязвимости в роутерах и других устройствах Zyxel 1
31.01.2023 Samsung Electronics объявляет финансовые результаты за IV квартал и за весь 2022 финансовый год 1
30.01.2023 Как в России потратят ₽84 млрд на производство оборудования 5G и 6G 1
30.01.2023 Операторов лишают поддержки «железа» Nokia, Ericsson и Huawei. Но выход найден 1
30.01.2023 Конференция CNews «Импортозамещение 2023» состоится 4 апреля 1
24.01.2023 Сервер маршрутизации Nexign Diameter Routing Agent включен в реестр отечественного ПО 1

Публикаций - 1798, упоминаний - 1818

5G RAN упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10189 224
Dell EMC 4941 27
5nine Software 1809 19
ZTE Corporation 726 4
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2974 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2834 3
Intel Corporation 11711 3
BSS - Банк Софт Системс - БСС 545 2
Qualcomm ZTE 2 2
China Mobile 398 2
AT&T Inc 1662 2
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 373 2
Orange S.A. - Orange Group 1028 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5613 2
Qualcomm Technologies 1717 2
AT&T Communications 6 1
Ситроникс - Sitronics 1092 1
Bercut - Беркут НПФ 161 1
МФИ Софт 119 1
Telefonica - Telefónica España 547 1
Протей НТЦ - Научно-Технический Центр 60 1
Wind Tre 5 1
Google LLC 11047 1
Nokia Software Business 8 1
Уральские радиостанции 2 1
Астраком - Astracom 1 1
Reliance Jio Infocomm 24 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 352 1
Sigfox 11 1
BT Group - British Telecommunications 615 1
A1 - Velcom - Велком - Белорусский оператор связи 106 1
ДОК 772 1
LMF 4 1
Открытые технологии 681 1
Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 200 1
Far EasTone Telecommunications - (FET) 4 1
WindRiver - Wind River Systems 40 1
RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 159 1
HTE CTG - HPE Communications Technology Group 2 1
Reliance Communications - Rcom 70 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2449 17
UDR Inc 9 3
GlobalData 4 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6673 2
Россети Ленэнерго 2370 2
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 330 1
SoftBank Group 250 1
Ростех - Росэлектроника - Пульсар НПП - Научно-производственная организация - технопарк Пульсар 85 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2474 9
NSSF - National Social Security Fund 4 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9356 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 619 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4625 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2745 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 245 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18289 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 335 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10526 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1801 8
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6107 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 1
TIP - The Telecom Infra Project - Telecom Infrastructure Project 6 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2979 149
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 11055 21
5G - пятое поколение мобильной связи 3493 19
5G Messages - Технология обмена сообщениями SMS 1839 19
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 54337 14
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79932 12
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25619 11
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17611 11
Gen V - кибератаки пятого поколения 1077 9
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 4392 8
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17883 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39929 8
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9650 7
RAN - Radio access network - Сеть радиодоступа в различных стандартах сотовой связи 77 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26218 6
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9486 6
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 389 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17539 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26383 5
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность 1270 5
Carrier grade - Carrier class - системы операторского класса высокого уровня надёжности 919 5
NFV - Network Functions Virtualization - VNF - Virtualized Network Functions - Виртуализация сетевых функций 201 5
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер 3285 5
MIMO - Multiple Input Multiple Output - Massive MIMO - Massive Multiple-Input-Multiple-Output - MU-MIMO - CMU-MIMO - Coordinated Multi-User Multiple Input Multiple Output - Метод пространственного кодирования сигнала увеличения полосы пропускания канала - 393 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21655 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13425 5
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 4934 5
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 15193 5
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 6784 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 12496 4
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 8776 4
O-RAN - Open RAN - OpenRAN - Open Radio Access Network - Открытые сети радиодоступа 39 4
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6110 4
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10357 4
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 2523 4
NB-IoT - Narrow Band IoT - узкополосный интернет вещей 244 4
Сетевое оборудование - Gateway - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2467 4
vRAN - virtualized RAN - виртуализованные сети радиодоступа 22 4
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 6586 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13691 4
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 653 35
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 485 3
Qualcomm Snapdragon 5G RAN - Qualcomm mmWave 5G NR 18 2
Nokia Broadband Fronthaul 19 2
9-мм пистолет Макарова 48 2
HPE Open RAN Solution Stack 2 1
Rakuten Mobile Network 4 1
Nokia Dynamic Spectrum Sharing - Nokia DSS 6 1
Qualcomm Radio Unit 1 1
Qualcomm Distributed Unit 1 1
Qualcomm Distributed Radio Unit 1 1
MediaTek Dimensity - серия мобильных платформ для смартфонов 47 1
ZTE Pre5G 10 1
HPE ProLiant DL - Серия серверов 109 1
HPE Silicon Root of Trust 3 1
HPE 5G Core Stack - HPE 5G Lab 4 1
Ericsson 5G Radio Dot - Ericsson 5G Core - Ericsson 5G RAN Slicing 5 1
Тензор СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 109 1
Dell ProDeploy 7 1
Dell Open RAN Accelerator Card 1 1
Google Android 12732 1
Dell EMC PowerEdge - Серверы и серверные платформы 175 1
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 176 1
Google Play - Google Store - Android Market 2981 1
Huawei 5G Simplified Solution 20 1
HPE ProLiant - HPE ProLiant G - HPE ProLiant Gen - Серия серверов 299 1
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 182 1
HPE GreenLake 53 1
Intel x86 - архитектура процессора 1626 1
Apple iPhone 6 6239 1
ZTE Axon - серия смартфонов и планшетов 65 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6645 1
Intel Core - Семейство процессоров 1762 1
Google Android 12 - Android Snow Cone 92 1
Космическая связь - Экспресс-РВ - Система спутников на высокоэллиптических орбитах 27 1
Роскосмос - Гонец Спутниковая система - Российская многофункциональная система персональной спутниковой связи - МСПСС 45 1
МТС Венчурный фонд - МТС Инвестиции - МТС Центр инноваций - MTS StartUp Hub 48 1
Nokia AirScale Radio Access 29 1
Ericsson Radio System - ERS 72 1
Amon Cristiano - Амон Кристиано 11 1
Lundmark Pekka - Пекка Лундмарк 4 1
Chen Tony - Чен Тони 3 1
Fuetsch Andre - Фютш Андре 1 1
Hoffman Dennis - Хоффман Деннис 2 1
Курин Дмитрий 18 1
Россия - РФ - Российская федерация 124792 8
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 982 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15275 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50444 3
Япония 13012 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3435 2
Канада 4719 2
Испания - Королевство 3615 2
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1137 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17208 2
США - Северная Каролина 312 1
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 318 1
Китай - Гуандун - Гуанчжоу 79 1
Швеция - Стокгольм 379 1
Арктика - Арктический регион 538 1
Россия - СФО - Новосибирск 3760 1
Азия - Азиатский регион 5080 1
Земля - планета Солнечной системы 9826 1
Франция - Французская Республика 7104 1
Таиланд - Королевство 729 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 998 1
Испания - Каталония - Барселона 718 1
Индия - Республика 5110 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13025 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 4329 56
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15342 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 24607 5
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10707 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 42508 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 4474 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3221 3
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2740 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 42692 3
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2481 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4379 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 1675 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14296 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5589 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3087 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4334 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4301 2
ОКР - Опытно-конструкторские работы 148 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 6927 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 20988 2
Quality of Life - Качество жизни 429 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 1776 1
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1074 1
Абонентская база - Абонентская плата 5326 1
Финансовые показатели 2098 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4568 1
GaAs - Gallium Arsenide - Арсенид галлия - химическое соединение галлия и мышьяка 44 1
Электродинамика - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3523 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1041 1
КПД - Коэффициент полезного действия 388 1
Энергетика - Energy - Energetically 4473 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 885 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2227 1
Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 1158 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры 2067 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2204 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9473 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 1994 1
КС3 - Справка о стоимости выполненных работ и затрат 59 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9407 1
9to5Mac 150 2
9to5Google 86 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7511 2
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 206 3
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 109 2
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 109 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 797 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11754 2
Короткая ссылка

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