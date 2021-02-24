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Veeam Availability Suite
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 46, упоминаний - 120
Veeam Availability Suite упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Veeam Software 250 18
|HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 13
|Microsoft Corporation 11168 12
|NetApp 486 7
|VMware 1830 6
|Lenovo Group 1641 5
|Cisco Systems 2056 5
|IBM 3557 3
|N2WS 4 3
|Nutanix 70 3
|Pure Storage 43 2
|SAP SE 3220 2
|Amazon Inc - Amazon.com 1473 2
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 1
|Oracle Corporation 3363 1
|HP - Hewlett-Packard 901 1
|МТС ИТ-Град - IT-Grad - Энтерпрайз Клауд - Enterprise Cloud 62 1
|Infinidat 24 1
|Equinix 32 1
|SolarWinds 30 1
|Google LLC 7177 1
|Kasten 5 1
|Microsoft Media and Edge 3 1
|Insight Venture Partners - венчурный фонд 22 3
|Insight Partners 6 2
|CPPIB - CPP Investment Board 4 2
|Bessemer Venture Partners 28 1
|CME Group 8 1
|ING Belgium 2 1
|Forbes - Форбс 442 1
|IDC - International Data Corporation 2729 8
|Gartner 2197 1
|Fortune Global 500 162 1
|Forrester Research 388 1
|451 Research Group 44 1
|IDC Semiannual Software Tracker 1 1
|Veeam Cloud Data Management Report 3 1
|Forbes Cloud 100 4 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769300, в очереди разбора - 672984.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
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