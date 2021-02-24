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Veeam Availability Suite


24.02.2021 Veeam выпустила платформу для современной защиты данных новой версии V11 1
04.02.2021 Как автоматизировать создание резервных копий 6
13.11.2020 Veeam представила ключевые операционные показатели за третий квартал 2020 года 1
30.07.2020 Veeam сообщила о самом прибыльном втором квартале за всю историю компании 1
19.06.2020 Veeam объявила о выпуске нового Availability Orchestrator v3 и других продуктов 2
17.06.2020 Veeam поможет организациям вывести стратегии управления данными в облаке на новый уровень 1
14.05.2020 Veeam отчиталась о сохраняющемся годовом росте и увеличении доли рынка 3
03.03.2020 Фонд Insight Partners завершил сделку по приобретению Veeam за $5 млрд 1
19.02.2020 Veeam представила новую версию Availability Suite 8
23.10.2019 Почему облачные провайдеры используют бэкап-сервисы с российскими корнями 1
25.07.2019 Квартальная выручка Veeam увеличилась на 26% 1
22.05.2019 Годовой объем заказов Veeam Software превысил $1 млрд 1
24.04.2019 Veeam начала 2019 год двузначным ростом в первом квартале 3
21.02.2019 Решение резервного копирования Veeam для SAP HANA сертифицировано SAP 2
14.02.2019 Veeam объявила рекордные результаты по итогам 2018 года 4
23.01.2019 Veeam добавила новые функции по управлению данными в облаке в Availability Suite 9.5 4
26.07.2018 Veeam Software объявила результаты второго квартала 2018 1
03.05.2018 Veeam отчиталась о росте количества заказов от крупных компаний на 58% 2
05.03.2018 Veeam представила Availability Orchestrator для послеаварийного восстановления данных 1
29.01.2018 Veeam представила решение Veeam Recovery для Microsoft Azure 1
09.08.2017 Veeam стала одним из лидеров «магического квадранта» Gartner в области решений для резервного копирования и восстановления данных 1
03.07.2017 Veeam станет главным поставщиком решений доступности данных для виртуализированных сред Nutanix 1
29.05.2017 Veeam и Microsoft расширяют сотрудничество в области хранения данных для обеспечения их высокой доступности в облаке 1
19.05.2017 Veeam представила комплекс инноваций для достижения непрерывной облачной доступности данных 11
20.02.2017 Veeam Software выделит до $200 млн на бесплатную облачную программу для клиентов 1
23.01.2017 Veeam объявила результаты работы в 2016 году 3
07.12.2016 Veeam присоединилась к программе HPE Complete 1
21.11.2016 Veeam представил Availability Suite 9.5 6
29.08.2016 Veeam представила новую версию Veeam Availability Platform для гибридного «облака» 6
26.07.2016 Выручка Veeam во втором квартале 2016 г. выросла на 38% 1
20.07.2016 Новый Veeam Availability Suite обеспечит полную поддержку Windows Server 2016 и технологий Hyper-V 2016 6
27.06.2016 Veeam — среди лидеров «магического квадранта» производителей ПО для резервного копирования данных в ЦОД 1
07.04.2016 Veeam Software анонсировала решение для управления процессом послеаварийного восстановления 3
02.02.2016 Выручка Veeam от заказов в корпоративном сегменте выросла по итогам 2015 г. на 34% 4
18.01.2016 Вышла новая версия решения Veeam Availability Suite 3
22.10.2015 Veeam Availability Suite v9 будет оснащен масштабируемым репозиторием резервных копий 1
15.06.2015 Veeam Availability Suite v9 обеспечит репликацию ВМ в «облако» и аварийное восстановление как услугу 3
21.05.2015 Veeam в первом квартале 2015 г. увеличила выручку на 22% 4
28.04.2015 В Veeam Availability Suite v8 добавлена полная поддержка VMware vSphere 6 3
04.02.2015 Выручка Veeam Software по итогам 2014 г. увеличилась на 40% 1

Публикаций - 46, упоминаний - 120

Veeam Availability Suite упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Veeam Software 250 18
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 13
Microsoft Corporation 11168 12
NetApp 486 7
VMware 1830 6
Lenovo Group 1641 5
Cisco Systems 2056 5
IBM 3557 3
N2WS 4 3
Nutanix 70 3
Pure Storage 43 2
SAP SE 3220 2
Amazon Inc - Amazon.com 1473 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 1
Oracle Corporation 3363 1
HP - Hewlett-Packard 901 1
МТС ИТ-Град - IT-Grad - Энтерпрайз Клауд - Enterprise Cloud 62 1
Infinidat 24 1
Equinix 32 1
SolarWinds 30 1
Google LLC 7177 1
Kasten 5 1
Microsoft Media and Edge 3 1
Insight Venture Partners - венчурный фонд 22 3
Insight Partners 6 2
CPPIB - CPP Investment Board 4 2
Bessemer Venture Partners 28 1
CME Group 8 1
ING Belgium 2 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 30 1
WWF - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 7 1
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга 97 5
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения 350 5
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 3
BaaS - Backup as a service- Резервное копирование как услуга 77 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1097 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 2
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура 78 2
VAS - Value Added Services - Услуги, приносящие дополнительный доход 80 2
RTO - Recovery Time Objective - RPO - Recovery Point Objective - Время, необходимое для восстановления ИТ-ресурсов после сбоя - Время максимально допустимых потерь данных до момента возникновения сбоя 57 1
Kubernetes 307 1
Veeam Instance Licensing - VIL - Лицензирование виртуальных машин Veeam 1 1
eDiscovery - Electronic discovery - Электронное обнаружение - ПО для поиска информации 18 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 223 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 549 1
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение оборудование клиента в датацентре 73 1
DevOps - Development и Operations 297 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 1
Veeam Backup&Replication 90 14
Microsoft Azure 1171 13
Microsoft Office 365 769 12
Linux OS 4276 11
Veeam Availability for the Always-On Enterprise 19 10
Microsoft Windows 10 6676 9
AWS - Amazon Web Services 569 9
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 8
Microsoft Windows 856 8
Veeam Cloud Connect 34 7
Veeam VCSP - Cloud & Service Provider 18 6
Microsoft SQL Server 798 5
Amazon EC2 - Amazon Elastic Cloud Compute 99 4
Microsoft Exchange 684 4
Veeam Agent 12 4
Veeam Availability Platform 15 4
Nutanix AHV 8 3
Veeam Availability Orchestrator - VAO 6 3
Microsoft Azure Stack 56 3
Veeam Certified - Veeam Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 5 3
Pure Storage FlashArray 20 2
VMware vCloud Director - VMware vCD 98 2
NetApp ONTAP 34 2
Apple macOS 934 2
Microsoft Azure Storage 10 2
Veeam ExaGrid Backup 4 2
Microsoft Azure Blob storage 9 2
HPE StoreOnce Systems - серия СХД 18 2
Veeam Availability Console 4 2
Microsoft Office 1950 2
IBM Cloud 84 2
Cisco HyperFlex Systems - HCI 23 2
Veeam DataLabs - Veeam Virtual Labs 4 2
SAP DW - SAP Data Warehouse Cloud 6 1
NetApp AFF - NetApp All Flash FAS 40 1
HPE Storage 4 1
Dell EMC VNX 32 1
IBM Storwize 16 1
IBM Cloud Object Storage 3 1
AWS S3 Object Lock 1 1
McKay Peter - Маккей Питер 20 11
Danny Allan - Дэнни Аллан 23 8
Тимашев Ратмир 58 6
Largent Bill - Ларджент Билл 7 4
Goodwin Phil - Гудвин Фил 10 2
Brockway Tad - Броквей Тед 6 2
Strelzick Paul - Стрельцик Пол 1 1
Мягков Денис 1 1
Jackson Jim - Джексон Джим 1 1
Mike Vencel - Венсел Майкл 1 1
Langner Thomas - Лангнер Томас 1 1
Del Prete Crawford - Дель Прете Кроуфорд 2 1
Devor Ross - Девор Росс 1 1
Ayers Nick - Айерс Ник 1 1
Vega Gil - Вега Гил 1 1
Hinkle Ryan - Хинкл Райан 1 1
Baltazar Henry - Бальтазар Генри 1 1
Bell William - Белл Уильям 1 1
Владов Иван 1 1
Калинкин Антон 4 1
Kruger Jim - Крюгер Джим 5 1
Triplett Michael - Триплетт Майкл 4 1
Largent William J. - Ларджент Уильям 6 1
Баронов Андрей 8 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 8
Россия - Российская федерация - РФ 57680 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 6
Европа 3788 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1098 3
США - Лас Вегас - Las Vegas 405 2
Чехия - Прага 68 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 762 2
США - Колорадо 55 1
Колумбия - Республика 137 1
Япония 2811 1
США - Вашингтон 335 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 520 1
Россия - Краснодар 1041 1
Чехия - Чешская Республика 500 1
Россия - Владивосток 866 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1472 1
Россия - СФО - Новосибирск 1980 1
Россия - ПФО - Самара 1304 1
Ближний Восток 1479 1
Африка 1499 1
Австралия - Австралийский Союз 1130 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 1
Америка 466 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 4
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 4
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2868 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС 33 1
Forbes - Форбс 442 1
IDC - International Data Corporation 2729 8
Gartner 2197 1
Fortune Global 500 162 1
Forrester Research 388 1
451 Research Group 44 1
IDC Semiannual Software Tracker 1 1
Veeam Cloud Data Management Report 3 1
Forbes Cloud 100 4 1
JCU - James Cook University in Queensland - Университет Джеймса Кука 1 1
VeeamON Forum 9 4
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 116 1
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Ключевых фраз выявлено - 769300, в очереди разбора - 672984.
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