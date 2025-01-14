Faraday Future
Faraday Future и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 1
|Yueting Jia - Юэтин Цзя 18 14
|Yuefang Jia - Юэфан Цзя 14 13
|Jobs Steve - Джобс Стив 1009 3
|Сюй Виктор 30 3
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 334 2
|Швейнов Антон 3 2
|Lirong Liu - Лоранг Лю 6 1
|Williams Sean - Вильямс Шон 2 1
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