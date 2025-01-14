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Faraday Future



14.01.2025 США запретили ездить по своим дорогам автомобилям с бортовыми ИТ-системами российского и китайского производства 1
24.06.2022 Начались продажи супердешевого клона iPhone от возрожденного легендарного бренда. Цена 1
31.05.2022 Производитель дешевых и качественных смартфонов вернулся из небытия с бюджетным клоном iPhone 1
19.05.2021 Безвременно погибший производитель дешевых и качественных смартфонов выпускает «Суперфон» и «супертелевизор» 1
13.05.2021 Возвращается к жизни безвременно погибший производитель дешевых и качественных смартфонов 1
10.04.2019 Мир лишился крупного производителя смартфонов, потому что его основатель проиграл в карты $1,4 миллиарда 1
02.01.2018 «Китайский Стив Джобс и Илон Маск» стал невозвращенцем 1
02.08.2017 LeEco закрыла единственный магазин в России 1
04.07.2017 Счета «китайского Стива Джобса и Илона Маска» в одном лице арестованы судом 1
06.04.2017 Перекупленные LeEco топ-менеджеры Samsung бегут с новой работы 1
16.01.2017 Тонущая LeEco нашла $2,44 млрд инвестиций 1
15.11.2016 «Убийца Apple» из-за долгов остановил стройку своего «завода будущего» 1
07.11.2016 Взлет китайского «убийцы Apple» захлебывается 1
13.09.2016 Новый «убийца» iPhone привез в Россию смартфоны и пообещал электромобиль. Фото 1
06.09.2016 LeEco: Экосистема – следующий этап в борьбе за потребителя 1

Публикаций - 15, упоминаний - 15

Faraday Future и организации, системы, технологии, персоны:

LeEco - LeTV 61 14
Le.com - Leshi Internet Information and Technology Corp 13 8
Alibaba Group 422 6
Apple Inc 12100 6
Tencent 157 6
LeEco Russia and Eastern Europe - LeRee 26 5
Samsung Electronics 10254 4
CGN Dasheng Electron Accelerator Technology Company 4 4
Xiaomi 1732 3
Google LLC 11775 3
Gionee 22 2
Huawei 3933 2
Qualcomm Technologies 1822 2
LeeCo Coolpad 13 2
Tsinghua Holdings - UNISOC - Spreadtrum Communications - Китайская фаблесс-компания 71 2
Vizio Holding Corp 23 2
HTC Corporation 1499 1
Gionee India 2 1
BBK OPPO Electronics 384 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3003 1
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 300 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 840 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 698 1
MediaTek - Ralink 527 1
BBK OnePlus 216 1
Meizu Technology - DreamSmart Group 163 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12551 1
Intel Corporation 12197 1
Alphabet - Waymo - Google-мобиль - система беспилотных автомобилей 32 1
Tesla Motors 396 11
Sunac China 5 4
Netflix - онлайн-кинотеатр 478 3
Uber 330 1
BMW Group 446 1
LinkedIn 635 1
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 96 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 387 1
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 384 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 163 1
Tata Motors - Jaguar Land Rover 91 1
AECOM 10 1
Automobili Lamborghini S.p.A. 58 1
Ferrari NV 157 1
Chevrolet 39 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
LeEco - Le Ran Investment and Management Partners 2 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 1
Huaxia Bank - Банк Хуася - Huaxia Securities - Huaxia Insurance 6 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 467 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 5
Китай - Верховный народный суд КНР - Supreme People's Court - Шанхайский финансовый суд - Shanghai Financial Court - Суд особой юрисдикции КНР - Beijing Intellectual Property Court 8 2
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 314 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24120 14
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7090 10
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12186 6
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 5
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3982 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27844 5
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7380 5
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3462 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4751 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8123 3
USB Type-C - USB-C - USB 3 1897 3
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1003 3
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2477 3
Наушники - Headphones 3999 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11121 3
Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электрический транспорт 474 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25335 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9981 2
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6041 2
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2786 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12483 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9329 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9598 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10495 2
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1604 2
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2910 2
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1558 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11944 2
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 975 1
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1027 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6399 1
MEMS - MicroElectroMechanical Systems - МЭМС - Микроэлектромеханические системы 163 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9275 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8555 1
Baidu 283 6
Apple iPhone - серия смартфонов 7082 4
Google Android 13994 3
LeEco Le - LeEco Y - серия смартфонов 26 3
Apple iPhone 13 142 2
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 786 2
Google Android 11 - Android Red Velvet Cake 205 2
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 364 2
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 429 1
Samsung Galaxy M - Серия смартфонов 38 1
Google Android 8 - Android Oreo 194 1
MediaTek MT - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 227 1
Sina Weibo - китайский сервис микроблогов 95 1
Gionee F - серия смартфонов 2 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1555 1
Google Pixel - гуглофон - серия смартфонов 390 1
Apple iPad Pro 295 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1789 1
Apple AirPods - Наушники 133 1
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 774 1
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 259 1
LeEco My - LeEco Mой 4 1
Сбер - СберЗвук - Zvooq.ru (Звук) - Muzlab - Музлаб 88 1
Yueting Jia - Юэтин Цзя 18 14
Yuefang Jia - Юэфан Цзя 14 13
Jobs Steve - Джобс Стив 1009 3
Сюй Виктор 30 3
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 334 2
Швейнов Антон 3 2
Lirong Liu - Лоранг Лю 6 1
Williams Sean - Вильямс Шон 2 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 13
Россия - РФ - Российская федерация 144195 10
США - Невада 209 7
США - Калифорния 4625 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 4
Индия - Bharat 5432 3
Китай - Пекин - Beijing 1001 3
Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 157 2
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 788 2
Китай - Шанхай 787 2
Китай - Тайвань 3984 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 991 1
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 333 1
Таиланд - Королевство 816 1
Филиппины - Республика 564 1
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 231 1
Нигерия - Федеративная Республика 316 1
Непал - Федеративная Демократическая Республика 134 1
Мьянма - Республика Союз - Бирма 117 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1732 1
Земля - планета Солнечной системы 10374 1
Европа 21767 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1005 1
Европа Восточная 3075 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 8
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5093 7
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14315 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 5
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1176 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 3
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2925 3
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 654 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5072 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2253 2
Аренда 2416 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6170 2
Кредитование - Сrediting - Заём 6698 2
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1944 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5746 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4006 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2727 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18452 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3646 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1187 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4811 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2304 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51002 1
Азартные игры - Казино 320 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1061 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 829 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Электровелосипед - электрический велосипед - электросамокат - Electric Bicycle - e-bike - Electric Scooter 120 1
Фотокамеры - Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 226 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 704 1
Химическая промышленность - Chemical industry 272 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4654 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 851 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4949 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 1
Bloomberg 1286 4
GizmoChina 134 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 959 2
Jiemian 4 1
IBT - International Business Times 14 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2705 1
Business Insider - Бизнес инсайдер 240 1
GSM Arena 72 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 562 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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