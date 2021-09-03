Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Стрелка
Транспортная карта
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 113, упоминаний - 268
Стрелка упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Попов Алексей 313 21
|Кисляков Евгений 83 13
|Буяджи Павел 17 11
|Шадаев Максут 384 8
|Орловский Виктор 229 7
|Зайцев Александр 13 5
|Рудычева Наталья 81 3
|Яппаров Тагир 72 2
|Добрынин Владимир 32 2
|Медведев Дмитрий 1433 2
|Евдокимов Игорь 6 2
|Чурсин Дмитрий 7 2
|Путин Владимир 1824 2
|Собянин Сергей 211 2
|Воробьев Андрей 125 2
|Чекмарев Александр 2 2
|Ермилова Анастасия 2 1
|Юрченко Евгений 75 1
|Мельничук Дмитрий 2 1
|Дубинин Дмитрий 2 1
|Федотов Олег 3 1
|Шуленков Петр 3 1
|Иванов Петр 13 1
|Иванченко Сергей 3 1
|Литвиненко Дмитрий 1 1
|Болтунов Дмитрий 1 1
|Булдыменко Павел 3 1
|Решетков Александр 5 1
|Зулина Елена 3 1
|Кашевский Вячеслав 1 1
|Голов Андрей 32 1
|Немерюк Алексей 2 1
|Богомолов Андрей 19 1
|Контрабаев Артур 66 1
|Савюк Виктор 22 1
|Левашов Александр 88 1
|Баров Алексей 25 1
|Беров Иван 40 1
|Зорин Александр 49 1
|Кирсанова Светлана 54 1
|CNews - ZOOM.CNews 1093 3
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 2
|Российская газета 92 1
|CNews Analytics 1988 3
|Gartner 2190 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761966, в очереди разбора - 665655.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 761966, в очереди разбора - 665655.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru