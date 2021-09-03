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Стрелка
Транспортная карта


03.09.2021 Лучшие приложения для автомагнитол на Android: выбор ZOOM 1
09.08.2021 Российских водителей завалят новыми штрафами. Их начала выписывать умная нейросеть 1
25.03.2021 «Магнит» запустил оплату услуг связи, ТВ и транспорта через Magnit Pay 1
15.10.2020 Собянин отменил еженедельные отчеты о сотрудниках на удаленке, но ввел принудительную регистрацию в ночных клубах 1
13.10.2020 ИТ-компании: Сбор персональных данных по указу Собянина нарушает закон 1
03.08.2020 7 полезных приложений для автомобилистов: выбор ZOOM 1
17.12.2019 В базу эффективных кейсов «Цифровой экономики включены 20 новых цифровых решений 1
26.11.2019 Лучшие видеорегистраторы с радар-детектором: выбор ZOOM 2
06.11.2019 Сбербанк представил технологию виртуальной транспортной карты 2
01.07.2019 «Системный софт» обеспечил «Расчетные решения» инструментами для управления проектами 1
27.05.2019 «Первый Бит» и «Технезис» создали решение для пассажирских перевозок в рамках 192-ФЗ 1
19.02.2019 Прогноз CNews сбылся. Минкомсвязи избавилось от руководства своей структуры, координирующей ИТ в министерствах 1
25.12.2018 Новогодние подарки для автомобилистов: выбор ZOOM 1
06.12.2018 ВТБ и МТ ППК запустили сервис покупки билетов на электрички Ленинградского направления через мобильное приложение 1
03.12.2018 Лучшие ИТ-проекты и технологии 2018 г. получили награды CNews AWARDS 1
28.11.2018 Обзор гибрида NEOLINE X-COP 9100s: умная защита от проблем в пути 1
08.11.2018 Билетная ИТ-система ЦППК признана лучшей по версии CNews 1
26.03.2018 «Ростелеком» обеспечил безопасность в «Сколково» 1
04.04.2017 Выручка Maykor за 2016 год составила 10,2 млрд руб. 1
17.08.2016 Maykor в 2015 г. направил более 5,3 млн руб. на благотворительность 1
10.08.2016 Visa Qiwi Wallet интегрирован в личный кабинет и мобильное приложение «Стрелки» 3
09.06.2016 Моментально пополнить карту «Стрелка» теперь можно в салонах связи «Мегафона» 4
31.03.2016 Выручка Maykor по итогам 2015 г. превысила 10,6 млрд руб. 1
25.03.2016 Пополнить транспортную карту «Стрелка» теперь можно с помощью кошелька WebMoney 5
18.03.2016 «Банк Москвы» реализовал в банкоматах новые возможности для оплаты услуг в Подмосковье 1
25.12.2015 Главные события 2015 г. в отрасли ИКТ. Голосование 1
23.12.2015 «Стрелку» можно пополнить с мобильного счета МТС 3
22.12.2015 Мобильные терминалы «Стрелка» начнут принимать социальные карты 2
17.12.2015 «Стрелка» стала самым популярным и экономичным средством проезда 1
16.12.2015 "Стрелка" станет единственным средством оплаты проезда в Подмосковье 1
12.12.2015 Число поездок на электричке по карте «Стрелка» увеличилось на 9% 1
08.12.2015 «Стрелка» признана лучшим транспортным решением в сфере пассажирских перевозок 5
07.12.2015 Павел Буяджи: «Стрелка» доказала свою эффективность и показала первые результаты 7
04.12.2015 Легкое метро можно будет оплатить «Стрелкой» 3
30.11.2015 Целевой показатель по сети распространения «Стрелки» выполнен на 119% 1
27.11.2015 Благодаря «Стрелке» граждане сэкономили около ₽90 млн 5
12.11.2015 Торговые сети будут предоставлять скидки владельцам «Стрелки» 4
06.11.2015 Число пользователей «Стрелки» превысило 900 тысяч человек 5
02.11.2015 В интернет-банке «Альфа–Клик» и мобильном банке «Альфа-Мобайл» можно пополнить карту «Стрелка» 2
30.10.2015 К концу 2015 г. 60% пассажиров «Мострансавто» будут пользоваться «Стрелкой» 1

Публикаций - 113, упоминаний - 268

Стрелка упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 4101 8
Webmoney 330 7
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 6
Maykor - Мэйкор 259 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4678 3
Neoline - Неолайн 10 3
Расчетные решения АО 14 3
Ланит ГК 1156 3
АйТи 751 2
3738 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 2
Yota - Скартел 623 2
Программный продукт ГК 92 2
БФТ - Бюджетные и Финансовые Технологии 200 1
Ramax - Рамакс 62 1
Автодория 37 1
Акадо Телеком - Комкор 609 1
Lenovo Group 1636 1
Inspur - Inspur Power Systems - Инспур 59 1
Ростелеком Связьинвест 696 1
SimbirSoft - СимбирСофт 19 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 218 1
RedSys - РедСис 67 1
ITG - INLINE Technologies Group 126 1
Ланит Урал 18 1
Технезис 3 1
ЗащитаИнфоТранс ФГУП 31 1
Saprun - Сапран групп 38 1
ЦЭКИ ФГБУ - Центр экспертизы и координации информатизации 19 1
Ростелеком Центр - макрорегиональный филиал 1 1
Ростех Электронный паспорт 15 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 153 1
NDC Technologies 28 1
Инфосистемы Джет 675 1
СКБ Контур 416 1
Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 77 1
Intel Corporation 4175 1
Softline - Софтлайн 1474 1
УЭК - Универсальная электронная карта 512 54
Мострансавто 59 48
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 37
Евросеть 885 30
Qiwi 783 9
Почта России ПАО 1572 8
Единая транспортная карта 12 7
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 38 7
CyberPlat - КиберПлат 202 7
Альфа-Банк 1123 3
Сокольники - Парк культуры и отдыха 20 2
ВТБ Банк Москвы 371 2
Магнит - Сеть магазинов 269 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 2
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 101 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс 119 2
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 185 2
Связной ГК 878 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
Аэрофлот 493 2
Сбербанк Среднерусский банк 18 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Мособлбанк 17 1
American Airlines 20 1
ОВК ВСЗ - Тихвинский вагоностроительный завод 12 1
SkyScanner 17 1
Finnair - Авиакомпания 3 1
Локотех - Локомотивные технологии 40 1
Почта Банк 289 1
Сбербанк Управление благосостоянием - SberGraduate 16 1
Социальные гарантии 7 1
АПТ - АстраханьПассажирТранс 1 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Мосэнергосбыт АО 77 1
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 1
Aviasales - Jetradar 47 1
British Airways - British Midland International 39 1
Deutsche Lufthansa AG 43 1
Балтика - Пивоваренная компания 111 1
РСХБ - Россельхозбанк 183 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 10
Правительство Московской области 48 9
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 3
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 34 2
Музеон - парк искусств 9 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1369 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1332 2
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство 40 1
Мэр города Москвы 13 1
Политех - Политехнический музей 9 1
Правительство Москвы - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы - Дептранс Москвы 41 1
Мосгортранс ГУП 68 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 255 1
Правительство РФ 2203 1
Росгранстрой ФГКУ 9 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 427 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1588 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 526 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 917 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Президент Российской Федерации 1439 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
Руссофт - Russoft 250 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 42 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3056 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2892 4
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2960 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 4
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5332 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3679 2
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1202 2
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2447 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 2
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2356 2
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 831 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 1
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 772 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1341 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 1
Эквайринг - acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 51 1
SCO - self-checkout, self-shopping - КСО - Касса самообслуживания - Кассовая система самообслуживания - Выручай-касса - Устройство для самостоятельной оплаты товаров - Цифровые кассиры 33 1
ИТ-аутсорсинг 670 1
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк - Автоплатеж 101 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - TouchPad - Тачпад - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 212 1
Network Edge - Защита сетевой периферии - Защита сетевой инфраструктуры 4 1
ODT - OpenDocument Format - OASIS Open Document Format for Office Application - открытый формат документов для офисных приложений 20 1
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала 112 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1094 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) 84 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 1
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary 421 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1030 1
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 51 1
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 253 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 284 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2047 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1251 1
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 100 32
Google Android 10751 20
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 19
Apple iOS 5742 19
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 16
Microsoft Windows Phone OS 1472 9
УЭК ЕЦПиБ - Единый центр процессинга и биллинга 53 6
Neoline X-COP - серия радар-детекторов 9 4
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 4
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 157 3
ЮKassa - Яндекс.Касса 96 3
Тройка - транспортная карта 34 2
Apple iTunes Store 571 2
Visa payWave 55 2
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 664 2
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 44 1
Symantec NetBackup 49 1
Электронное здравоохранение - Программа 19 1
Groovy - Объектно-ориентированный язык программирования 15 1
Qiwi Терминалы 100 1
Альфа-Мобайл 63 1
Код Безопасности Континент АПКШ - программно-аппаратный комплекс 34 1
Microsoft Windows Phone Store 54 1
Магнит Magnit Pay 6 1
Nikon Coolpix - серия компактных камер 11 1
Brocade SAN Fabric 7 1
Apple Mac App Store 77 1
Apple macOS X 901 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1356 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 1
Apple Pay 385 1
Samsung Pay 238 1
Google Pay - Google Android Pay 297 1
Atlassian Jira - Система отслеживания ошибок 48 1
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 81 1
Попов Алексей 313 21
Кисляков Евгений 83 13
Буяджи Павел 17 11
Шадаев Максут 384 8
Орловский Виктор 229 7
Зайцев Александр 13 5
Рудычева Наталья 81 3
Яппаров Тагир 72 2
Добрынин Владимир 32 2
Медведев Дмитрий 1433 2
Евдокимов Игорь 6 2
Чурсин Дмитрий 7 2
Путин Владимир 1824 2
Собянин Сергей 211 2
Воробьев Андрей 125 2
Чекмарев Александр 2 2
Ермилова Анастасия 2 1
Юрченко Евгений 75 1
Мельничук Дмитрий 2 1
Дубинин Дмитрий 2 1
Федотов Олег 3 1
Шуленков Петр 3 1
Иванов Петр 13 1
Иванченко Сергей 3 1
Литвиненко Дмитрий 1 1
Болтунов Дмитрий 1 1
Булдыменко Павел 3 1
Решетков Александр 5 1
Зулина Елена 3 1
Кашевский Вячеслав 1 1
Голов Андрей 32 1
Немерюк Алексей 2 1
Богомолов Андрей 19 1
Контрабаев Артур 66 1
Савюк Виктор 22 1
Левашов Александр 88 1
Баров Алексей 25 1
Беров Иван 40 1
Зорин Александр 49 1
Кирсанова Светлана 54 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2462 69
Россия - Российская федерация - РФ 57350 46
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 39
Россия - Тульская область 752 14
Россия - Калужская область 571 11
Россия - Иркутская область 543 11
Россия - Орловская область 132 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 7
Россия - Астраханская область 371 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 6
Россия - Чувашская Республика - Чувашия 342 6
Россия - Балашиха 68 5
Россия - Химки 88 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 4
Россия - СФО - Ленинградская область 1113 4
Россия - Красноярский край 663 3
Россия - Электросталь 35 3
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 412 3
Россия - Астрахань 240 3
Россия - Коломна 48 3
Украина 3365 3
Россия - Кемеровская область 467 3
Россия - Пензенская область 346 3
Россия - Московская область - Подольск - Подольский район 69 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 3
Казахстан - Республика 2629 3
Россия - Тюменская область 582 3
Россия - Раменское 37 3
Россия - Краснодарский край 914 3
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 654 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 3
Россия - Самарская область 558 3
Россия - Республика Коми 411 3
Россия - Свердловская область 806 3
Россия - Омская область 383 3
Россия - Пушкино - Пушкинский городской округ 49 2
Россия - Мытищи 85 2
Россия - Республика Марий Эл 203 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 2
Россия - Серпухов 40 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 8
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 657 2
НКО - Некоммерческая организация 91 2
Транспорт 62 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1160 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе 84 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2849 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Технет - Technet - Передовые производственные технологии - умные фабрики 67 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 252 1
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 70 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
Космодром Байконур 97 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2231 1
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 58 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1204 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
CNews - ZOOM.CNews 1093 3
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 2
Российская газета 92 1
CNews Analytics 1988 3
Gartner 2190 1
МАМИ - Московский государственный машиностроительный университет 2 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 118 1
ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности 38 1
НГУЭУ - Новосибирский государственный университет экономики и управления 4 1
Foxford - Фоксфорд - онлайн-школа 12 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 4
CNews AWARDS 291 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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