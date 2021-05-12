Индексная книга CNews*
Правительство Московской области Стрелка Единая транспортная карта Московской области
Публикаций - 294, упоминаний - 431
Правительство Московской области упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Попов Алексей 329 21
|Кисляков Евгений 91 13
|Буяджи Павел 18 12
|Шадаев Максут 460 9
|Орловский Виктор 325 7
|Зайцев Александр 15 5
|Путин Владимир 2542 3
|Сульгин Сергей 45 3
|Рудычева Наталья 89 3
|Лаптева Марина 114 3
|Чурсин Дмитрий 15 3
|Собянин Сергей 222 3
|Воробьев Андрей 150 2
|Плотникова Наталья 8 2
|Яппаров Тагир 80 2
|Евдокимов Игорь 8 2
|Чекмарев Александр 2 2
|Медведев Дмитрий 1604 2
|Добрынин Владимир 33 2
|Добрынин Андрей 6 2
|Jansen Florian - Янсен Флориан 25 1
|Островский Святослав 43 1
|Чеглаков Андрей 50 1
|Юрченко Евгений 131 1
|Андронов Алексей 27 1
|Решетков Александр 5 1
|Кирсанов Алексей 24 1
|Басов Алексей 114 1
|Гордеев Алексей 15 1
|Савюк Виктор 38 1
|Козлов Владимир 4 1
|Иванов Петр 16 1
|Jackson Peter - Джексон Питер 31 1
|Сметанин Евгений 0 1
|Попова Мария 139 1
|Гордеева Анна 36 1
|Ксенин Алекс 311 1
|Конусов Андрей 84 1
|Щербакова Анастасия 1 1
|Хаустов Олег 4 1
|CNews - ZOOM.CNews 1609 4
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 584 2
|91Mobiles 590 2
|Nanotechweb 92 2
|CNews Games - Боевой народ - Combat folks 361 2
|New Scientist 1447 2
|CNews RND - R&D.CNews 2112 2
|Rambler - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 135 1
|The Verge - Издание 482 1
|Space Daily 528 1
|Nature 770 1
|PhysicsWorld 89 1
|Softpedia.com 7 1
|Science Advances 20 1
|AP - Associated Press 1975 1
|Российская газета 228 1
|Rambler - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 90 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 888 1
|N+1 - Издание 121 1
|The Register 1286 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 4
|Gartner - Гартнер 3301 1
|Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 120 1
|NetMarketShare Web Analytics 29 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1202277, в очереди разбора - 919556.
Создано именных указателей - 95410.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1202277, в очереди разбора - 919556.
Создано именных указателей - 95410.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.