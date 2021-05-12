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Правительство Московской области Стрелка Единая транспортная карта Московской области

Правительство Московской области - Стрелка - Единая транспортная карта Московской области


12.05.2021 Delivery Club и КБ «Стрелка» запустили образовательную программу для велокурьеров
11.10.2018 КБ «Стрелка» и Cisco займутся локализацией решений «умный город» в России
10.08.2016 Visa Qiwi Wallet интегрирован в личный кабинет и мобильное приложение «Стрелки»
09.06.2016 Моментально пополнить карту «Стрелка» теперь можно в салонах связи «Мегафона»
25.03.2016 Пополнить транспортную карту «Стрелка» теперь можно с помощью кошелька WebMoney
23.12.2015 «Стрелку» можно пополнить с мобильного счета МТС
22.12.2015 Мобильные терминалы «Стрелка» начнут принимать социальные карты
17.12.2015 «Стрелка» стала самым популярным и экономичным средством проезда
16.12.2015 "Стрелка" станет единственным средством оплаты проезда в Подмосковье
12.12.2015 Число поездок на электричке по карте «Стрелка» увеличилось на 9%
08.12.2015 «Стрелка» признана лучшим транспортным решением в сфере пассажирских перевозок
07.12.2015 Павел Буяджи: «Стрелка» доказала свою эффективность и показала первые результаты
04.12.2015 Легкое метро можно будет оплатить «Стрелкой»
30.11.2015 Целевой показатель по сети распространения «Стрелки» выполнен на 119%
27.11.2015 Благодаря «Стрелке» граждане сэкономили около ₽90 млн
12.11.2015 Торговые сети будут предоставлять скидки владельцам «Стрелки»
06.11.2015 Число пользователей «Стрелки» превысило 900 тысяч человек
02.11.2015 В интернет-банке «Альфа–Клик» и мобильном банке «Альфа-Мобайл» можно пополнить карту «Стрелка»
30.10.2015 К концу 2015 г. 60% пассажиров «Мострансавто» будут пользоваться «Стрелкой»
26.10.2015 «Стрелка» - пример эффективного государственно-частного партнерства
21.10.2015 Число точек пополнения «Стрелки» превысило 37 тысяч
05.10.2015 Число пользователей карты «Стрелка» превысило 780 тыс.
30.09.2015 О «Стрелке» расскажут на МИФ «Сочи-2015»
22.09.2015 По карте «Стрелка» можно будет ездить в долг
16.09.2015 Федеральная транспортная карта может быть создана на базе «Стрелки»
10.09.2015 «Стрелкой» пользуются более 700 тыс. жителей Подмосковья
03.09.2015 В системе «Стрелка» работает 100 перевозчиков Подмосковья
02.09.2015 Более 30% всех перевозчиков Подмосковья принимают карту «Стрелка»
22.08.2015 «Стрелка» обеспечит льготный проезд для учащихся Подмосковья
17.08.2015 Сеть пополнения карты «Стрелка» расширилась на 230 банкоматов Мособлбанка
10.08.2015 Картой «Стрелка» пользуется более 40% пассажиров автобусов Подмосковья
04.08.2015 Карту «Стрелка» можно пополнить с мобильного счета «Билайн»
28.07.2015 Транспортные карты «Стрелка» и «Тройка» могут объединиться
15.07.2015 Через 3 месяца «Стрелка» заработает на коммерческом транспорте
06.07.2015 Купить и пополнить карту «Стрелка» теперь можно в отделениях Почты России
02.07.2015 Карту «Стрелка» можно пополнить более чем 10 способами
01.07.2015 «УЭК» усиливает технический контроль за оборудованием по приему «Стрелки»
25.06.2015 Пополнить транспортную карту «Стрелка» теперь можно в терминалах «Европлат»
19.06.2015 В Санкт-Петербурге может появиться аналог «Стрелки»
18.06.2015 Пополнить транспортную карту «Стрелка» теперь можно с помощью WebMoney

Публикаций - 294, упоминаний - 431

Правительство Московской области упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Apple Inc 10683 28
Microsoft Corporation 22497 19
Yandex - Яндекс 5015 19
Samsung Electronics 9333 18
Элемент ГК - Elementec 1523 18
Intel Corporation 11262 13
LG Electronics 3372 10
Webmoney 513 9
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 298 8
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 7
6072 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 7
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 7
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 6
Nvidia Corp 3118 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 5
Lenovo Group 2077 5
Автодория 41 5
Huawei 3222 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 4
Yota - Скартел - WiMAX Holding 778 4
Vocord - Вокорд 127 4
IBM - International Business Machines Corp 8941 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 3
Neoline - Неолайн 13 3
Sony 6145 3
Расчетные решения АО 18 3
Галактика - Корпорация 1077 3
Meta Platforms - Facebook 4267 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1573 3
Oracle Corporation 6035 3
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2311 3
Google LLC 10352 3
Программный продукт ГК 3960 3
Amazon Inc - Amazon.com 2650 3
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 1039 2
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 681 2
Red Hat 1183 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 865 2
Fujitsu 1898 2
УЭК - Универсальная электронная карта - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 612 56
Мострансавто 65 52
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 42
Евросеть 1393 33
Почта России ПАО 1853 13
Qiwi 878 11
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 339 8
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 48 8
Лента - Сеть розничной торговли 912 5
Самолёт ГК 216 5
Связной ГК 1190 5
Альфа-Банк 1476 4
РЖД Москва - Павелецкий вокзал - Москва-Павелецкая 14 3
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 285 3
РЖД - Российские железные дороги 1458 3
Сокольники - Парк культуры и отдыха 98 2
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 476 2
LEGO 202 2
X5 Group 709 2
Камчатскэнерго ПАО - Паужетская ГеоЭС - Мутновская ГеоЭС - геотермальная электростанция 14 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 2
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 273 2
Юнипро ПАО - Э.ОН Россия - ОГК-4 - Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Э.ОН Инжиниринг 39 2
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 258 2
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 111 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 2
Аэрофлот - Aeroflot - авиакомпания 648 2
Совкомбанк ПАО 171 2
КБ Стрелка 5 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 311 2
Visa International 1809 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 447 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1710 2
РЖД МЖД - Московская железная дорога 38 1
Сургутнефтегаз - СНГ 193 1
НСПК - Национальная система платежных карт 401 1
Сбер А - Сбербанк АСТ SberB2B - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 74 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 155 1
РСХБ - Россельхозбанк 228 1
Почта Банк 319 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 23
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 11
Правительство Московской области - Губернатор Московской области 102 10
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 8
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 8
Президент Российской Федерации 3770 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 7
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1028 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 4
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 767 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 471 3
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 2
Таможня - Таможенная служба 421 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3300 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 2
Мосгортранс ГУП 88 2
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 49 2
Музеон - парк искусств 13 2
Почта России УФПС - Управления федеральной почтовой связи 75 2
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 480 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 745 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 293 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 2
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 512 2
U.S. Department of Defense - Missile Defense Agency - Агентство по противоракетной обороне США 110 1
UK MI6 - Military Intelligence - Secret Intelligence Service MI6 - Секретная разведывательная служба Великобритании МИ-6 17 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент 146 1
ООН ПРООН - Программа развития ООН - UNDP - United Nations Development Programme 0 1
Верховный суд Российской Федерации 709 1
U.S. Department of Defense - U.S. Army - Вооружённые силы США 110 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 61 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 61 1
Минтранс РФ - Росгранстрой ФГКУ - Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы - Федеральное агентство по обустройству государственной границы Российской Федерации 34 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 562 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 214 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 62 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 172 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 106 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 104 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9347 61
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 44
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 4966 41
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 41
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 4447 37
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5287 36
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 35
Эквайринг - acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 735 34
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6473 30
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 28
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4476 26
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3713 22
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) 277 20
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3109 19
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 18
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 20003 18
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2021 17
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер 1812 16
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 16
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3482 15
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 15
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 3940 15
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2024 15
TRS - TRRS - Tip, Ring, Sleeve - mini-jack - Audio jack - Аудиовыход 491 15
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 14
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 5821 14
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 1590 14
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 4844 14
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 14
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 2023 12
LED-вспышка - светодиодная вспышка 1095 12
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 571 11
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 11
5G - пятое поколение мобильной связи 2529 10
Website - Вебсайт - веб-ресурс 9736 10
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 10
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 10
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 669 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 11108 9
Google Android 11959 64
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 177 41
Apple iOS 6422 26
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 25
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 703 23
Сбер - Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 551 20
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1431 14
Microsoft Windows 2000 2856 14
Microsoft Office 3247 13
Linux OS 7669 11
Microsoft Windows 7 1780 9
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone 1546 9
Apple macOS 1457 7
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 829 7
УЭК ЕЦПиБ - Единый центр процессинга и биллинга 63 6
Microsoft Windows XP 2291 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 6
Технологии Распознавания - АвтоУраган АПК 9 5
VK - Mail.ru Одноклассники 1228 5
1С Кодекс войны - компьютерная игра 37 5
Microsoft Windows 10 11713 4
Neoline X-COP - серия радар-детекторов 10 4
Mozilla Firefox - браузер 1738 4
Сбер - ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса 111 3
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 427 3
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 165 3
ONYX BOOX - серия букридеров - электронная книга 78 3
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 260 3
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 198 3
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 3
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3896 3
Microsoft Office Excel 818 3
Google Play - Google Store - Android Market 2732 3
Apple - App Store 2437 3
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 366 2
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 256 2
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 240 2
Webmoney Transfer 147 2
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2302 2
Apple Pay 427 2
Попов Алексей 329 21
Кисляков Евгений 91 13
Буяджи Павел 18 12
Шадаев Максут 460 9
Орловский Виктор 325 7
Зайцев Александр 15 5
Путин Владимир 2542 3
Сульгин Сергей 45 3
Рудычева Наталья 89 3
Лаптева Марина 114 3
Чурсин Дмитрий 15 3
Собянин Сергей 222 3
Воробьев Андрей 150 2
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Басов Алексей 114 1
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Савюк Виктор 38 1
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Сметанин Евгений 0 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 100
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Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 264 5
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