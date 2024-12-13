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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 166239
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Кречет множественное значение



13.12.2024 «МегаФон» ускорил интернет на участке федеральной трассы Р-21 «Кола» 1
08.05.2022 Лучшие приложения для автомагнитол на Android: выбор ZOOM 1
22.07.2019 Павел Фрумкин -

Крупные ИТ-производители осваивают новые ниши

 1
25.12.2018 Новогодние подарки для автомобилистов: выбор ZOOM 1
28.11.2018 Обзор гибрида NEOLINE X-COP 9100s: умная защита от проблем в пути 1
15.06.2017 Разработка «Росэлектроники» обеспечивает контроль взлета-посадки корабельной авиации 1
18.04.2013 Простые цифры: Как Office 365 позволил компании сэкономить на ИТ 1
29.05.2007 На острове Вайгач будет организован природный заказник 1
08.06.2005 Дружба Sun и MS докатилась до России 1
08.06.2005 В Москве открыт центр компетенции по системам Sun и Microsoft 1
21.11.2002 Рынок дирижаблестроения обретает новое дыхание 1
17.06.2002 "Крок" получила статус золотого партнера Microsoft 1
09.10.2001 Учебный Центр Alesta провел тренинг по SharePoint Portal Server 2001 1
03.08.2001 Компания "Кречет" создала информационную систему ЗАО "ЮВиСи Восточная Европа" 1
22.04.1999 Microsoft впервые открыла в СНГ бесплатную техническую поддержку для партнеров 1
31.03.1999 "Кречет" стала первым в СНГ авторизованным системным интегратором Microsoft Windows CE 1

Публикаций - 16, упоминаний - 16

Кречет и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24625 9
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс 2218 2
AMD - Advanced Micro Devices 4231 2
Vocord - Вокорд 183 2
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 818 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 448 1
Крок - Croc 1777 1
Yandex - Яндекс 7340 1
Lenovo Group 2292 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1160 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 1
Intel Corporation 12197 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1179 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 449 1
Dropbox 498 1
Cisco Systems - Splunk 67 1
Код Безопасности 616 1
Автодория 44 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 538 1
3M - Три Эм - Minnesota Mining and Manufacturing Company 250 1
Ростех - Азимут 65 1
CA Technologies - Computer Associates 386 1
Google LLC 11775 1
Visor 69 1
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 319 1
Neoline - Неолайн 14 1
Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция - Verysell Distribution - Вериселл Дистрибуция 97 1
HP Compaq Computer Corp 1916 1
Буревестник ИЦ НПП 17 1
OsmAnd 3 1
SLAVINTODRON 1 1
Max MP 1 1
Apps Lab Studio 1 1
AlterGames 1 1
IVolk 1 1
Крис-С 1 1
Кварта Технологии - Quarta Technologies - Кварта Технолоджис 68 1
Verysell ОБИНКО - Объединенная Интеграторская Компания 33 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 200 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 1
ЮКОС НК - ЮКОС Нефтяная компания 162 1
Волга-Днепр - авиакомпания 45 1
Газпромнефть - Сибнефть - Сибирская Нефтяная Компания 40 1
Авгуръ ВЦ - Аэростатные Системы - Воздухоплавательный Центр - РосАэроСистемы 21 1
Славнефть НГК - Ярославнефтеоргсинтез - Славнефть-ЯНОС - Мегионнефтегаз - Красноярскнефтегаз 57 1
СБ Банк - Судостроительный банк 58 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 664 1
Лукойл Пермь - Лукойл ПНОС - Лукойл Пермнефтеоргсинтез - Лукойл Пермнефтепродукт - Пермский НПЗ - Лукойл Коми - Лукойл Коминефтепродукт 43 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Luftschiffbau Zeppelin - Zeppelin Luftschifftechnik 1 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 4
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1774 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 1
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 101 1
Гамма НПП ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие - Научно-производственное предприятие 23 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1160 1
Администрация Ненецкого автономного округа - Губернатор Ненецкого автономного округа - органы государственной власти 13 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 263 1
Правительство Индии - Министерство обороны Индии - Ministry of Defence, MoD - Вооружённые силы Индии - Indian Armed Forces 87 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2500 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
Русское воздухоплавательное общество - Межрегиональная общественная организация 8 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65968 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 4
РЛС - Радиолокационная станция - Радар детектор - радарные системы - радарные комплексы - radio detection and ranging - радиообнаружение и измерение дальности - Радиопеленгация 353 4
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1310 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5297 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7298 2
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6041 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6038 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24118 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9598 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19286 2
Web-server - WEB-сервер - Веб-сервер - HTTP-сервер 833 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12520 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6968 2
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 612 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11349 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12515 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9329 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 2
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 816 2
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1739 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27363 1
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity incident response plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 712 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2139 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 1
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1546 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3771 1
W3C XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1660 1
Электроника - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6395 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2786 1
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 804 1
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1049 1
Авиационная промышленность - Дирижабль - Airship - Дирижаблестроение 83 1
Типоразмеры гальванических элементов 25 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 1
Microsoft Windows 15657 3
Microsoft SQL Server - MS SQL 1659 3
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2391 3
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 224 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4970 3
Технологии Распознавания - АвтоУраган АПК 11 3
AMD Opteron - SledgeHammer (K8) 403 2
Oracle - Sun Fire 113 2
Google Android 13994 2
Microsoft Office 3734 2
Microsoft Windows 2000 8661 2
Neoline X-COP - серия радар-детекторов 10 2
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1338 1
Apple iOS 7809 1
Linux OS 9937 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1098 1
Microsoft Office 365 940 1
Microsoft Exchange 1714 1
Яндекс.Навигатор 101 1
Яндекс.Маршрутизация 35 1
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 249 1
Google Play - Google Store - Android Market 3291 1
Nokia Symbian OS 1400 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 994 1
Microsoft Edge - браузер 1995 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 621 1
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 129 1
Промтех ГК - Цифровая мануфактура - Макс САПР 235 1
Google Maps - Карты Google - GMaps 663 1
ALP Group - СЦМК Аргус - Сервис централизованного мониторинга и контроля ИС 8 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 498 1
Укроборонпром - ГП Антонов - АНТК Антонов - ОКБ имени О.К. Антонова - Ан-124 Руслан - транспортный самолет-гигант 69 1
Microsoft Exchange Online 30 1
КСОР - Антисон - контроль бдительности водителя 20 1
OpenText - Micro Focus - Novell NetWare OS 286 1
Google Play Services 12 1
Дуся - голосовой помощник 2 1
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 405 1
Radarbot 1 1
PowerAmp 3 1
Любовный Николай 3 2
Филатов Андрей 114 1
Дергунова Ольга 119 1
Ходос Юрий 21 1
Щемелев Роман 21 1
Клопков Александр 1 1
Бендин Сергей 10 1
Солохин Евгений 1 1
Фрумкин Павел 1 1
Циолковский Константин 45 1
Буйдов Александр 11 1
Остапенко Виктория 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144219 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 5
Европа 21768 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2875 2
Израиль 2730 2
Европа Восточная 3075 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3526 2
Турция - Турецкая республика 2351 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Япония 13282 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7424 1
Украина 7608 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 876 1
Саудовская Аравия - Королевство 584 1
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 388 1
США - Колумбия - Вашингтон 1389 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 926 1
Ближний Восток 2943 1
Азия - Азиатский регион 5529 1
Америка Южная 850 1
Германия - Федеративная Республика 12682 1
Африка - Африканский регион 3478 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 934 1
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 503 1
США - Вашингтон - Редмонд 228 1
Россия - ЦФО - Московская область - Долгопрудный 78 1
Бразилия - Рио-де-Жанейро 89 1
Россия СЗФО - Архангельская область - Северодвинск 129 1
Индия - Bharat 5446 1
Франция - Французская Республика 7846 1
Северный Ледовитый океан - Баренцево море - Мурманское море - Русское море - Студенц 80 1
Земля - планета Солнечной системы 10375 1
Сатурн - Титан (спутник) 468 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 745 1
Россия - Крайний Север 265 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18459 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51009 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 3
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 807 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5654 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8636 2
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 654 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14320 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29019 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5095 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6153 2
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон 1026 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2334 1
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 562 1
Красная книга - аннотированный список редких и находящихся под угрозой исчезновения или исчезнувших животных, растений и грибов 42 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1206 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4813 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8372 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1576 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1722 1
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 503 1
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 726 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6961 1
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 562 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3487 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5349 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2471 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4006 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1204 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 944 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5747 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2438 1
CNews - ZOOM.CNews 1847 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2705 1
23ABC News 170 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 3
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 192 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Телевидения 33 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 113 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335654, в очереди разбора - 773242.
Создано именных указателей - 166239.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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