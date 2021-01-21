Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ant Technologies
АНТ Технолоджис
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 41, упоминаний - 152
ant Technologies упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Lenovo Motorola 1029 2
|Zebra Technologies 87 1
|Комиссаров Роман 2 2
|Дроздовский Борис 1 1
|Острик Олег 1 1
|Лисиченко Александр 1 1
|Александров Борис 1 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770844, в очереди разбора - 674526.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770844, в очереди разбора - 674526.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru