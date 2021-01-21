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ant Technologies
АНТ Технолоджис


21.01.2021 «Ант технолоджис» перевела склад Metro Group Logistics под управление WMS Logistics Vision Suite 1
26.11.2020 «АНТ технолоджис» интегрировала WMS Logistics Vision Suite с системой маркировки обуви на распределительном центре Metro Group Logistics 3
01.07.2019 «АНТ Технолоджис» внедрит WMS Logistics Vision Suite на терминале DPD в России 1
03.07.2018 «АНТ Технолоджис» внедрила систему управления складом Logistics Vision Suite на складе сети магазинов «Лантис» 3
18.05.2018 «АНТ Технолоджис» автоматизировала работу склада «Кентавр-Логистики» при помощи WMS Logistics Vision Suite 2
07.03.2018 ant Technologies внедрила систему управления складом Logistics Vision Suite на складах Simple 5
14.06.2017 WMS Logistics Vision Suite управляет работой склада «Пилакос» 2
11.05.2017 WMS-система Logistics Vision Suite внедрена на складе дистрибьютора «Тарпан» 2
18.01.2017 ТД «Айсберри» автоматизировал работу склада на базе Logistics Vision Suite 5
12.09.2016 «Специальные системы и технологии» внедрили WMS-систему Logistics Vision Suite 4
12.07.2016 Складской комплекс «Практик» автоматизирован на базе WMS Logistics Vision Suite 2
06.07.2015 Dial Group Logistics внедрила WMS-систему Logistics Vision Suite 4
04.03.2015 ant Technologies выпустила модуль KPI Monitoring System для системы Logistics Vision Suite 4
16.02.2015 Narva Logistics работает под управлением Logistics Vision Suite 4
09.07.2014 «МПО Электромонтаж» управляет работой склада с помощью Logistics Vision Suite 3
05.03.2014 «Мирэкс» внедрила WMS-систему Logistics Vision Suite 1
16.10.2013 ant Technologies внедрила Logistics Vision Suite на складском комплексе «5 Элемент» 5
10.07.2013 Новый склад «Центральной Дистрибьюторской Компании» заработал под управлением WMS Logistics Vision Suite 2
01.04.2013 Logistics Vision Suite управляет работой аптечного склада «Юниверсал Лоджистик» 4
19.03.2012 «Энергосистемы и Технологии» автоматизировали работу склада на базе Logistics Vision Suite 4
18.02.2010 «Рельеф-центр» автоматизирует управление складом с помощью Logistics Vision Suite 2
16.09.2009 ant Technologies автоматизирует склад «Модного континента» 4
07.07.2009 «Лоджистикс Экспресс» автоматизировал склад на базе Logistic Vision Suite 2
24.03.2009 «ТБН Терминал» автоматизировал склад на базе WMS Logistic Vision Suite 4
13.02.2009 «Трансазия Лоджистик» внедряет Logistic Vision Suite 4
13.01.2009 FWH автоматизировал склад на базе Logistic Vision Suite 5
18.11.2008 WMS Logistic Vision Suite внедрена на складе 3PL-оператора «Бразис Логистика» 4
23.09.2008 ant Technologies автоматизировала складской комплекс «Хенкель» 4
16.09.2008 «Транс Логистик Консалт Групп» автоматизирует склады с помощью Logistic Vision Suite 7
19.08.2008 Logistic Vision Suite поможет Карагандинскому аэропорту управлять карго-терминалом 1
07.08.2008 Logistic Vision Suite внедрят в украинском складском комплексе 4
31.07.2008 ant Technologies открыла представительство в Украине 5
22.07.2008 WMS Logistic Vision Suite внедряют в складском комплексе Direct Logistics 5
15.07.2008 Logistic Vision Suite внедрили в складском комплексе «SLG-Домодедово» 6
06.06.2008 На новых складах «Русской логистической службы» внедрили Logistic Vision Suite 7
16.05.2008 РЦ «Виктория» будет управлять складом с помощью Logistic Vision Suite 3
16.04.2008 Logistic Vision Suite помогает ABX Logistics управлять складскими операциями 2
31.03.2008 SELA выбрала Logistic Vision Suite для автоматизации склада 6
23.01.2008 ant Technologies: итоги работы в 2007 г. 7
31.01.2007 «Русская логистическая служба» автоматизирует 5 складских комплексов 4

Публикаций - 41, упоминаний - 152

ant Technologies упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Lenovo Motorola 1029 2
Zebra Technologies 87 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус 53 1
Metro Cash&Carry - Metro C&C 224 1
WMS - Warehouse Management System - Система управления складом 225 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7370 4
Честный знак РФ - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 142 1
Mantis Logistics Vision Suite WMS 21 7
ant Technologies LVS - Logistics Vision Suite 14 5
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 68 1
Комиссаров Роман 2 2
Дроздовский Борис 1 1
Острик Олег 1 1
Лисиченко Александр 1 1
Александров Борис 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2482 7
Россия - УФО - Екатеринбург 2081 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 5
Беларусь - Белоруссия 2104 3
Россия - ПФО - Самара 1309 3
Россия - ПФО - Казань 1526 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1478 2
Россия - Московская область - Ногинск 21 2
Казахстан - Республика 2661 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5697 1
Россия - СФО - Новосибирск 1988 1
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 97 2
Человеческий фактор 129 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770844, в очереди разбора - 674526.
Создано именных указателей - 46354.
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