СПбМТСБ Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа
Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа (СПбМТСБ) – товарная биржа России, организующая биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, природного газа, СУГ, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также на срочном рынке. СПбМТСБ реализует задачу создания прозрачного механизма формирования справедливых цен на российские товары. Биржа создана в мае 2008 года.
СПбМТСБ и организации, системы, технологии, персоны:
|Карпов Роман 62 3
|Белоусов Игорь 13 2
|Рассказов Сергей 39 2
|Курляндчик Владимир 5 2
|Рубцов Владлен 2 2
|Васильева Ольга 22 1
|Иванов Михаил 100 1
|Грешнев Олег 35 1
|Рыбников Алексей 7 1
|Волков Георгий 2 1
|Суриков Станислав 1 1
|Матафонов Денис 1 1
|Харламов Сергей 2 1
|Виноградов Александр 60 1
|Твардовский Владимир 2 1
|Степанов Роман 9 1
|Мелузов Антон 3 1
|Кузнецов Александр 123 1
|Кахутин Павел 1 1
|Евсютин Алексей 1 1
|Можаев Евгений 1 1
|Шаповалов Артем 1 1
|Пионтик Роман 2 1
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