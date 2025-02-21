СПбМТСБ - Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа

Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа (СПбМТСБ) – товарная биржа России, организующая биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, природного газа, СУГ, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также на срочном рынке. СПбМТСБ реализует задачу создания прозрачного механизма формирования справедливых цен на российские товары. Биржа создана в мае 2008 года.