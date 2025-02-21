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СПбМТСБ Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа

СПбМТСБ - Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа

Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа (СПбМТСБ) – товарная биржа России, организующая биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, природного газа, СУГ, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также на срочном рынке. СПбМТСБ реализует задачу создания прозрачного механизма формирования справедливых цен на российские товары. Биржа создана в мае 2008 года. 


21.02.2025 Российская товарная биржа автоматизировала совещания и заседания с системой «Ареопад» 2
26.12.2024 Инвесторы впервые могут приобрести ЦФА на топливо на платформе «Цифровые активы» Сбербанка 2
21.06.2024 АО «ТЭК-Торг» и ООО «Цифровая логистика» подписали соглашение о сотрудничестве 2
24.05.2024 «ФОРС Дистрибуция» займется Java-технологиями Axiom JDK и Libercat 1
18.04.2024 «БКС Мир инвестиций» запустил консенсус-прогнозы в мобильном приложении 1
26.03.2024 Вышел новый релиз Axiom JDK Pro 22, российской платформы Java 1
21.03.2024 МТС интегрировала данные сервиса прогнозов СПбМТСБ в приложение «МТС Инвестиции» 3
14.03.2024 Сервер Java-приложений Libercat Certified получил сертификат ФСТЭК 1
15.12.2023 СПбМТСБ и VK Tech внедряют технологии Tarantool в процессы биржевой торговли и клиринга 2
14.12.2022 СПбМТСБ завершила переход на российскую Java-платформу Axiom JDK Pro 1
28.07.2022 За первое полугодие 2022 г. объем госзакупок по 44-ФЗ в сфере ИТ увеличился на 13,5% и составил 126,54 млрд рублей 1
06.06.2019 ARQA Technologies масштабировала ИТ-инфраструктуру на базе ЦОДа Dataspace 1
22.08.2018 СПбМТСБ выбрала DataSpace в качестве дата-центра для размещения ИТ-оборудования 3
24.04.2013 Digital Design построил СЭД для «Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи» 1
14.10.2011 19 октября в Москве состоится конференция «Технологические решения для торговли финансовыми инструментами и контроля рисков» 1
18.03.2010 Leta внедрила DLP-систему на «Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой Бирже» 3
02.06.2009 «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» внедряет «Евфрат-Документооборот» 2

Публикаций - 17, упоминаний - 28

СПбМТСБ и организации, системы, технологии, персоны:

8266 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4913 3
DataSpace Partners - ДатаСпейс Партнерс 70 2
Oracle Corporation 6706 2
ARQA Technologies - АРКА Технолоджиз 7 2
Docsvision - ДоксВижн 1008 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 705 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 539 1
Leta Group - Лета Групп 278 1
Leta IT-company 133 1
Bellsoft - БеллСофт 52 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3952 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 246 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12775 1
IBM - International Business Machines Corp 9447 1
Red Hat 1315 1
Ростелеком - РТЛабс 178 1
ФОРС - Центр разработки 638 1
ФОРС Дистрибуция 37 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1640 3
Газпром ПАО 1345 3
НСПК - Национальная система платежных карт 819 3
Альфа-Банк 1778 3
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 75 3
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 155 2
СПбМТСБ - ТЭК-торг ЭТП 64 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2386 2
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 422 1
Благосостояние НПФ 51 1
Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 120 1
Holiday Inn - Холидей ИНН 85 1
BNP Paribas Equities - TKB Investment Partners - ТКБ Инвестмент Партнерс - ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс - КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент 13 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 484 1
НТЦ ЦК АНО - Национальный технологический центр цифровой криптографии 15 1
РЖД - Российские железные дороги 1911 1
Цифровая логистика 15 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7372 1
БКС Мир инвестиций - БрокерКредитСервис 65 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4161 4
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 162 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4789 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11729 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 310 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66683 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19595 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13269 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50968 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10155 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11118 3
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29868 3
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S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1074 2
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Кибербезопасность - Криптошлюз - TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 375 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5310 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21279 2
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ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7674 1
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Oracle Java Development Kit - JDK 164 4
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ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 672 3
BellSoft - LiberCat 49 3
DataSpace ЦОД - DataSpace Cloud 40 2
Oracle Java SE - Java Platform Standard Edition - Среда выполнения Java 115 2
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Cognitive Technologies - Евфрат-Документооборот 161 1
DocsVision Smart Start 17 1
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