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VolgaBlob Smart Monitor


Smart Monitor — универсальная платформа для сбора и анализа машинных данных, которая позволяет решать практические задачи в области информационной безопасности, мониторинга ИТ-инфраструктуры и анализа бизнес-процессов. Обеспечивает централизованный сбор, хранение и обработку событий со всех типов источников данных: серверов, сетевого оборудования, IoT, средств защиты информации, прикладных информационных систем, средств виртуализации и контейнеризации.


19.02.2025 Выручка VolgaBlob выросла более чем на 30% 1
06.12.2023 R-Vision выпустила обновление платформы анализа данных киберугроз R-Vision TIP 1
09.10.2023 Российский разработчик внедрил новую систему лицензирования платформы мониторинга и SIEM с публичным прайс-листом 1
06.04.2023 Александр Скакунов -

Почему комплексный мониторинг лучше, чем SIEM

 1
08.02.2023 VolgaBlob и «Т1 интеграция» заключили партнерский договор 1
26.12.2022 Security Vision и VolgaBlob объединили возможности своих продуктов для обеспечения кибербезопасности 1
13.07.2022 «Ланит» и Volgablob подписали партнерское соглашение 1
13.11.2019 Россияне нашли замену бежавшему из России знаменитому разработчику ПО для анализа данных 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

VolgaBlob Smart Monitor и организации, системы, технологии, персоны:

VolgaBlob - ВолгаБлоб 13 7
Cisco Systems - Splunk 67 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4911 1
Cisco Systems 5122 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1485 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2164 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 196 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1465 1
R-Vision - Р-Вижн 158 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 660 1
Связной ГК 1372 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2383 1
Роснефть НК - нефтяная компания 514 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 480 1
Благосостояние НПФ 51 1
ВТБ - ТрансКредитБанк 104 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1184 1
РЖД - Российские железные дороги 1911 1
Газпром ПАО 1345 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4783 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3149 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1911 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 187 1
ASF - Apache Software Foundation 207 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66651 8
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2225 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27733 4
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7455 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6619 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1902 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5804 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6135 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30935 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29856 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19578 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5349 2
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2157 2
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1907 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 387 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2186 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12804 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7058 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8500 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3557 1
REST - Representational state transfer - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети - RESTful API 336 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10152 1
Оповещение и уведомление - Notification 4667 1
Proprietary software - Проприетарное программное обеспечение - несвободное программное обеспечение 532 1
Кибербезопасность - UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 397 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16008 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15802 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21267 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4746 1
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2559 1
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  665 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10277 1
Кибербезопасность - Киберустойчивость - Cyber resilience 60 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 1998 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1085 1
Лоскутная автоматизация - "Зоопарк" ИТ-систем - Лоскутная цифровизация 315 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2492 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9431 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4248 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2177 1
Elastic Stack - ELK - Elastic X-Pack 4 1
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 137 1
Kibana - программная панель визуализации данных 12 1
Logstash 8 1
Apple Beats - Apple Beats Flex 112 1
Apache Hadoop 432 1
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 143 1
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 469 1
Kaspersky Security Network - KSN 92 1
Kaspersky United Monitoring and Analysis Platform - Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform - KUMA SIEM-система 62 1
R-Vision TIP - R-Vision Threat Intelligence Platform - R-Vision TI Feed - R-Vision Threat Intelligence Feed 27 1
Ideco UTM - Ideco ICS - Ideco Internet Control Server ПК МЭ - межсетевой экран (firewall) - шлюз безопасности 37 1
Скакунов Александр 9 3
Овчинников Роман 11 1
Игнатова Людмила 31 1
Чулков Валерий 32 1
Силкин Иван 1 1
Тронов Александр 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 145281 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52214 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14220 1
Иран - Исламская Республика Иран 1087 1
Сирия - Сирийская Арабская Республика 267 1
Куба - Республика 363 1
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 553 1
Нидерланды 3529 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 910 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14458 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51360 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48252 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3185 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6987 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1376 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13626 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4857 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8537 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 886 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5889 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 725 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1954 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10995 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 699 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3438 1
Энергетика - Energy - Energetically 5113 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1890 1
Fortune Global 100 140 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3222 1
ВолгГТУ ВО ФГБОУ - Волгоградский государственный технический университет - Институт архитектуры и строительства - Сталинградский тракторный институт 21 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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