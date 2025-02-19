VolgaBlob Smart Monitor
Smart Monitor — универсальная платформа для сбора и анализа машинных данных, которая позволяет решать практические задачи в области информационной безопасности, мониторинга ИТ-инфраструктуры и анализа бизнес-процессов. Обеспечивает централизованный сбор, хранение и обработку событий со всех типов источников данных: серверов, сетевого оборудования, IoT, средств защиты информации, прикладных информационных систем, средств виртуализации и контейнеризации.
VolgaBlob Smart Monitor и организации, системы, технологии, персоны:
|Скакунов Александр 9 3
|Овчинников Роман 11 1
|Игнатова Людмила 31 1
|Чулков Валерий 32 1
|Силкин Иван 1 1
|Тронов Александр 2 1
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