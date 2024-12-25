Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166143
ИКТ 12983
Организации 10186
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3378
Системы 24911
Персоны 70352
География 2711
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

ITG ИТ Парк Рус ИТ Гараж Ainergy Эйнерджи

ITG - ИТ Парк Рус - ИТ Гараж - Ainergy - Эйнерджи

AinergyAI-экосистема, которая включает в себя различные сегменты искусственного интеллекта, от нейросетей до сложных AI-платформ, и предоставляет конечным пользователям интегрированное решение. Основной продукт компании — программное решение на базе ESM-платформы SimpleOne, которое предназначено для умной автоматизации рабочих процессов и сочетает в себе как взаимодействие человека и ИИ, так и полностью автоматизированные процессы.


25.12.2024 Как автоматизировать бизнес-процессы с помощью ИИ? 1
21.11.2024 SimpleOne и ГК «Медиа-тел» расширяют стратегическое сотрудничество в области ИИ-решений 1
08.11.2024 Стартап-студия «ИТ Гараж» презентовала новый проект для автоматизации с использованием ИИ 1
31.10.2024 Лидеры цифровизации России и реальные кейсы: итоги SimpleOne DAY 24 в Москве 1
27.06.2024 Serverspace анонсирует новый сервис: доступ к большим языковым моделям через API из панели управления 1
21.06.2024 Искусственный интеллект в корпоративных задачах: SimpleOne и Ainergy развивают ИИ-функциональность для CRM-системы 2
22.02.2024 Itglobal.com предоставила облачные серверы с GPU для ИИ-экосистемы Ainergy 1
21.02.2024 Тренд внедрения ИИ в бизнес: SimpleOne интегрировала ИИ-инструменты Ainergy в свои решения 1

Публикаций - 8, упоминаний - 9

ITG и организации, системы, технологии, персоны:

ITG - ITglobal.com - SimpleOne - Симпл 1 110 5
ServiceNow 88 2
ITG - ITglobal.com - ИТглобалком Рус - ИТглобалком Лабс - 87 2
Devoteam Group - Devoteam Consulting - Девотим - Медиа-тел 17 2
NetApp - Network Appliance 636 1
IXcellerate - Икселерейт 125 1
OpenText - Micro Focus 108 1
Nvidia Corp 3487 1
ИИ-Технологии 104 1
ITG - ITglobal.com - Serverspace 31 1
Softline - Софтлайн 2811 1
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 228 1
Inline Group - Инлайн Груп 99 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 386 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 263 1
ITG - ИТ Парк Рус - ИТ Гараж 4 1
Outsorsa - Аутсорса 3 1
Алроса ИТ - Алроса Информационные технологии - ALROSA Technology - Алмазный ТНЦ 30 1
8213 1
Telegram Group 1983 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 480 1
Лента - Монетка - торговая сеть 55 1
ITG - ИТ Парк Рус - ITPark - ИТ-Крым Технопарк 7 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 8
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2985 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 6
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5342 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30687 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10156 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8556 3
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 735 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 3
SDLC - Systems development life cycle - Жизненный цикл разработки ПО 46 3
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 535 3
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4096 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4482 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19282 2
Кибербезопасность - CASB - Cloud Access Security Broker - Брокер безопасного доступа в облаков - Защищенное облако - ISO/IEC 27017 - стандарт безопасности, разработанный для поставщиков и пользователей облачных услуг 163 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 2
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1848 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 2
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 236 2
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1158 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1180 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 1
ЦОД Виртуальный - ВЦОД - vDC - Virtual Data Center - Совокупность виртуальных ресурсов (серверы, диски, сети) 335 1
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management 860 1
ITIL - IT Infrastructure Library - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 408 1
High-End - высочайший («элитный») класс техники 684 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3715 1
VeriSM 18 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3685 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 1
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 929 1
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1184 1
ITG - ‎‎ITglobal.com - SimpleOne B2B CRM 31 3
NetApp E-Series СХД 84 1
Nvidia DGX - Суперкомпьютеры 122 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 238 1
Nvidia GPU Cloud - NGC - стек глубинного обучения 41 1
ITG - ITglobal.com - vStack-R 2 1
OpenAI ChatGPT 339 1
ITG - ITglobal.com - SimpleOne ITAM - IT Asset Management 10 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1096 1
Microsoft Office 3734 1
JavaScript - JS - язык программирования 1187 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2030 1
Молодык Владимир 5 5
Чуканов Сергей 63 3
Белов Василий 38 1
Свидерский Евгений 25 1
Левчин Константин 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 144208 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43161 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52101 1
Казахстан - Республика 5525 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1014 1
Беларусь - Белоруссия 5638 1
Канада 4881 1
Бразилия - Федеративная Республика 2362 1
Турция - Турецкая республика 2351 1
Нидерланды 3517 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14317 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4812 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6937 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47986 2
Экономический эффект 1067 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
Английский язык 6634 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2801 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8648 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24081 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6959 1
Евросоюз - GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 244 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2305 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2400 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2755 1
Аудит - аудиторский услуги 2659 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1873 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 529 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще