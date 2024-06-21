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Искусственный интеллект в корпоративных задачах: SimpleOne и Ainergy развивают ИИ-функциональность для CRM-системы

SimpleOne совместно с Ainergy продолжают работу над современными решениями на базе искусственного интеллекта — в CRM-систему для компаний уровня Enterprise интегрирована ИИ-функциональность, которая помогает автоматизировать рутинные задачи. Об этом CNews сообщили представители SimpleOne.

Интеграция ИИ в продукт SimpleOne B2B CRM позволяет значительно упростить работу сотрудников, освобождая их от выполнения рутинных обязанностей. Одной из ключевых функций является Smart Filling — автоматическое заполнение карточек сделок на основе данных звонков и писем.

Благодаря интеграции с корпоративной телефонией, каждый звонок, совершенный сотрудниками, автоматически подгружается в CRM-систему, где искусственный интеллект использует данные для наполнения карточки сделки в несколько этапов: распознавание текста из аудиозаписей — ИИ обрабатывает аудиозаписи и конвертирует их в текст; диаризация — ИИ разделяет текст на реплики продавца и клиента; разнесение информации по полям — информация автоматически заносится в соответствующие поля CRM-системы на основе настроенных критериев.

Также решение от Ainergy внутри CRM может анализировать качество звонков. В SimpleOne B2B CRM можно настроить индивидуальные критерии для оценки качества общения, например, указать конкретные вопросы, которые продавец должен задать клиенту.

Компаниям не менее важно использовать защищенные инструменты, разговоры между продавцами и потенциальными клиентами в крупном сегменте — это довольно чувствительная информация. Для компании утечка данных во внешний сервис несет высокие риски. В связи с этим SimpleOne предлагает два безопасных способа интеграции ИИ.

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Защищенный облачный сервис: процессинг данных осуществляется в защищенном облаке без их хранения; подключение к защищенному облаку осуществляется через шифрованный VPN канал либо выделенный физический канал; все данные, как отправленные, так и полученные, хранятся исключительно в экземпляре системы клиента.

Программно-аппаратный комплекс Ainergy Box для ИИ процессинга: компания закупает специально настроенное оборудование, содержащее в себе собственный процессинг нейронных сетей.

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