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Вестлинк Linkage Linkage Navigator Linkage Visual



28.12.2024 Market.CNews опубликовал рейтинг решений для бизнес-аналитики «BI 2024» 2
08.07.2024 ГК «ВестЛинк» и ГК «Цифра» вместе займутся разработкой инновационных цифровых решений для промышленности 1
08.07.2024 Резиденты «Сколково» внедрят роботов в российскую промышленность 1
25.06.2024 «ВестЛинк» и «Цифра» представили цифровые инструменты по управлению эффективностью ВиВ 1
Искусственный интеллект 2023 1
05.12.2023 Market.CNews обновил рейтинг решений для бизнес-аналитики BI 2023 2
03.11.2023 Linkage Visual включен в реестр российского ПО 3
13.07.2023 Константин Козерог -

Константин Козерог, «ВестЛинк»: Искусственный интеллект не просто предлагает решение, а выдает дорожную карту, как нужно делать

 3
16.08.2022 Global Partners Program поддержит выход Linkage Navigator на международный рынок 2
28.04.2022 Динозавр российского телекома потратил 200 миллионов на ИИ-решения для контактных центров 2
28.03.2022 Представлено полностью российское ПО для работы с большими данными и внедрения ИИ – Linkage Navigator 2
29.04.2021 Резиденты «Сколково» представили платформу для бизнеса Lynkage Navigator 1
16.12.2002 Nokia и Linkage поставят маршрутизатор Redback китайскому Suzhou Telecom 1
30.08.2000 Сегодня Sony анонсирует выход портативных компьютеров на платформе Palm 1

Публикаций - 14, упоминаний - 23

Вестлинк и организации, системы, технологии, персоны:

Вестлинк - Westlink 21 8
Naumen - Наумен 625 2
Цифра ГК 2426 2
БиАЙ Про 3 2
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
МегаФон 8805 1
Ростелеком 9701 1
PIX Robotics - Пикс Роботикс 101 1
Broadcom - VMware 2359 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 1
SAP SE 5277 1
Cisco Systems 5114 1
Microsoft Corporation 24625 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1581 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 1
8213 1
Oracle Corporation 6688 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 789 1
Sony 6544 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1052 1
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 261 1
Ланит - Норбит - Norbit 368 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 856 1
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй 251 1
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 266 1
Salesforce.com - Tableau Software 110 1
Genesys 208 1
Softline - Polymatica - Полиматика 172 1
Cloudera 58 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 1
MapR 10 1
Luxms 78 1
Cloudera - Hortonworks 27 1
Voxys - LogiCall - ЛоджиКолл - контакт-центр 18 1
Teleperformance - Телеперфоманс 26 1
Voxys - Телеком-Экспресс - аутсорсинговый call-центр 28 1
Voxys - Воксис - Инфо-контент (Beeper) - Комфортел (Comfortel) - Телеком-Экспресс - ЛоджиКолл - аутсорсинговый call-центр 35 1
БАРС Груп - Analytic Workspace - ОСТ 12 1
Redback Networks 55 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 1
РТФ - Российский Технологический Фонд 7 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - МЭЦ - Московский экспортный центр 35 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 271 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 94 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19282 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 6
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4671 6
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20600 5
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2150 4
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4022 4
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Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8556 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 3
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3156 3
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2985 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10156 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 2
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1134 2
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 2
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B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4482 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1079 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3685 1
VPN - MPLS - MultiProtocol Label Switching - Многопротокольная коммутация пакетов в многопротокольных сетях по меткам 691 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 583 1
Умные платформы 1682 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1080 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9275 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1224 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3982 1
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2114 1
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1438 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30687 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 2
Цифра ГК - ЦИП - Zyfra IIoT Platform - Zyfra Industrial IoT Platform - Zyfra Industrial Internet of Things Platform - ZIIoT 41 2
Apache HTTP Server - Apache Web Server 570 1
Microsoft Office 3734 1
Microsoft Azure 1408 1
Apache Hadoop 427 1
БАРС.Alpha BI 39 1
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 160 1
Microsoft Office Excel 1197 1
Qlik Sense 41 1
SAP BI - SAP Business Intelligence - mySAP Business Intelligence 84 1
Grafana - Мультиплатформенная аналитика с открытым исходным кодом и интерактивная визуализация 48 1
Microsoft Azure HDInsight 22 1
Oracle Business Analytics - Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite - Oracle BI Applications 181 1
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 301 1
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 204 1
Luxms BI 75 1
Kibana - программная панель визуализации данных 12 1
FanRuan - FineBI 19 1
PIX BI 52 1
Megaputer Intelligence - PolyAnalyst - Платформа визуальной разработки сценариев анализа данных и текстов 9 1
OpenAI ChatGPT 339 1
Sony CLIE - creativity, lifestyle, innovation, emotion - communication, link, information and entertainment 54 1
Ланит - Норбит - Norbit BI 4 1
Softline - Polymatica Dashboards 32 1
Ericsson SmartEdge - маршрутизатор 4 1
БиАй Про - Modus BI 7 1
Козерог Константин 10 10
Емельченков Сергей 140 2
Куликов Вадим 3 1
Брюквин Юрий 299 1
Могильников Алексей 3 1
Попов Олег 51 1
Славкина Татьяна 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 144208 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43161 3
Индонезия - Республика 957 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1014 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17026 1
Азия - Азиатский регион 5528 1
Финляндия - Финляндская Республика 3604 1
Сингапур - Республика 1849 1
Индия - Bharat 5433 1
Африка - Африканский регион 3478 1
Украина 7608 1
Америка Латинская 1812 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14317 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18455 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 3
Энергетика - Energy - Energetically 5083 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3556 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24081 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51006 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47986 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 595 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2762 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3416 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4142 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1366 1
Экономический эффект 1067 1
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 504 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4475 1
Ergonomics - Эргономика 1597 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3544 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4793 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6959 1
Философия - Philosophy 445 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 659 1
Пищевая промышленность - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 993 1
Правительство РФ - Национальный центр развития искусственного интеллекта - Национальная стратегия развития искусственного интеллекта 72 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1279 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 629 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 979 1
Рустелеком ТК 304 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 320 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 332 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 593 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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