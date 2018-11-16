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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Глобус-телеком СКИТ
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Публикаций - 40, упоминаний - 63
Глобус-телеком СКИТ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 38
|Глобус-телеком 152 6
|Ngenix 42 1
|Код Безопасности 365 1
|ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 204 1
|Восточный Банк 108 3
|РЖД - Российские железные дороги 1081 1
|Рыбаков Сергей 27 4
|Титова Наталья 6 2
|Ким Дмитрий 27 1
|Оболтин Александр 12 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769315, в очереди разбора - 672999.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769315, в очереди разбора - 672999.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru