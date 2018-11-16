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Глобус-телеком СКИТ


16.11.2018 «Глобус-Телеком» и «Сфера» создали решение для мониторинга ЧС 1
02.08.2018 «Глобус-Телеком» создал решение для мониторинга сетей Wi-Fi 2
08.06.2018 «Ростелеком» начал продажу решения «СКИТ» в Курской области 4
29.05.2018 «Ростелеком» представил «СКИТ» воронежским промышленникам 1
13.04.2018 «Глобус-телеком» представил решение для «умных» городов 3
11.04.2018 «Ростелеком» внедрил комплекс «СКИТ» в воронежском медицинском центре 1
21.03.2018 «Ростелеком» подвел итоги работы системы видеонаблюдения на выборах Президента Российской Федерации 1
08.02.2018 «Глобус-Телеком» представил универсальное решение по автоматизации 4
31.01.2018 «Ростелеком» и «Глобус-Телеком» ускорили работу ИС МФЦ ЯНАО 2
21.12.2017 САТО «Глобус-Телекома» включена в Единый реестр отечественного ПО 3
28.11.2017 «Глобус-Телеком» представил обновленную версию системы «СКИТ» 1
20.10.2017 «Глобус-Телеком» представила «СКИТ» на выставке «Интерполитех-2017» 1
03.10.2017 «Глобус-Телеком» испытал «Скит» на совместимость с платформой «Эльбрус» 1
18.09.2017 «Глобус-Телеком» создал ИТ-решение для мониторинга промоборудования 1
14.06.2017 «Глобус-Телеком» завершил внедрение системы «СКИТ» в Новосибирской области 1
21.04.2017 «Глобус-Телеком» представил мобильный комплекс СКИТ 1
19.01.2017 «Ростелеком» развивает «Систему-112» в Воронежской области 2
13.12.2016 «Ростелеком» и «Глобус-Телеком» завершили телеком-проект для сети многофункциональных центров ЯНАО 1
02.12.2016 «Глобус-Телеком» представил транзакционный мониторинг для ИТ-системы «СКИТ» 1
09.09.2016 Программный продукт от «Глобус-Телекома» включен в Единый реестр отечественного ПО 1
25.08.2016 «Глобус-Телеком» и «Ред Софт» завершили испытания ОС «Гослинукс» 2
25.07.2016 «Глобус-Телеком» заключил соглашение с МФЦ Орловской области на использование программного продукта по отраслевой экспертной лицензии 3
30.05.2016 «Глобус-Телеком» продемонстрировал в Челябинске новую версию ИТ-решения «Скит» 1
12.04.2016 «Глобус-Телеком» предложил на Сибирском форуме новый подход к информатизации госучреждений 1
09.03.2016 «Глобус-Телеком» внедрил систему мониторинга инфраструктуры для администрации Нижневартовска 1
28.01.2016 «Глобус-Телеком» поможет Центру системы мониторинга рыболовства и связи оперативно отследить вылов рыбы 1
23.12.2015 «Глобус-Телеком» запустил в эксплуатацию первый программный продукт, распространяемый по отраслевой экспертной лицензии 3
14.12.2015 «Глобус-Телеком» и «АйДи Солюшн» провели испытания системы «СКИТ» на оборудовании «ЭВМ Арбор» 1
22.10.2015 «Глобус-Телеком» предложил муниципалитетам автоматизировать учет ИТ-ресурсов 1
22.09.2015 «Глобус-Телеком» анонсировал новый подход к распространению ПО в органах государственной власти 1
24.08.2015 Система мониторинга и управления «Глобус-Телекома» и мультипротокольный маршрутизатор «НИИ Масштаб» прошли проверку на совместимость 1
01.04.2015 «Глобус-Телеком» и «Код Безопасности» прошли проверку на совместимость 1
13.02.2015 «Глобус-Телеком» продемонстрировал ИТ-систему для космодрома «Восточный» 2
12.01.2015 «Глобус-Телеком» внедрил комплекс контроля каналов связи в «Центре социальной поддержки населения» Калининградской области 1
23.12.2014 «Глобус-Телеком» модернизирует автоматизированный комплекс контроля технических средств и вычислительных сервисов Росалкогольрегулирования 2
18.08.2014 «Глобус-Телеком» обеспечит техническую поддержку Росалкогольрегулированию 3
23.12.2013 «Глобус-Телеком» организует для Росалкогольрегулирования резервные каналы доступа в интернет 1
19.09.2013 Решение «Глобус-Телекома» будет использовано в единой системе телеком-обеспечения и связи космодрома «Восточный» 2
31.10.2012 «Глобус-Телеком» автоматизирует управление ИТ-инфраструктурой Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка 1
11.07.2012 «Глобус-Телеком» презентовал новое ИТ-решение для поддержки электронного правосудия 1

Публикаций - 40, упоминаний - 63

Глобус-телеком СКИТ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 38
Глобус-телеком 152 6
Ngenix 42 1
Код Безопасности 365 1
ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 204 1
Восточный Банк 108 3
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 15
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 11
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 5
Правительство РФ 2208 1
Президент Российской Федерации 1442 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
ФГУП НТЦ Атлас - Федеральное государственное унитарное предприятие ФСБ России 55 1
МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр 60 1
МФЦ Мои документы ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа 4 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 7
Безопасный город 347 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television 151 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2906 1
Web Interface - Веб-интерфейс 178 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 1
IP-камера - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 194 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 3
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 96 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 505 1
Ред Софт GosLinux (ГосЛинукс) 38 1
Код Безопасности Континент АПКШ - программно-аппаратный комплекс 34 1
Сфера ЗАО - КоордКом (CoordCom) 7 1
Рыбаков Сергей 27 4
Титова Наталья 6 2
Ким Дмитрий 27 1
Оболтин Александр 12 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 8
Россия - СФО - Новосибирск 1980 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 3
Россия - Воронежская область 400 2
Россия - Калининградская область 542 2
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 637 2
ЦЭНКИ - Центре эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры 1 1
Россия - Лабытнанги 22 1
Россия - ЯНАО - Надым - Надымский район 30 1
Россия - Коломна 48 1
Россия - Нижневартовск 111 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 1
Россия - Астрахань 242 1
Россия - Сургут 198 1
Россия - Курск 232 1
Россия - Орёл 216 1
Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 436 1
Россия - Челябинская область 661 1
Россия - Воронеж 693 1
Россия - Новосибирская область 819 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 11
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 5
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 2
Информационное общество - Государственная программа 282 2
ТИК - Территориальные избирательные комиссии 19 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 1
Космодром Восточный - Дальневосточный космический кластер 11 1
СЭФ - Среднерусский экономический форум 1 1
Городские технологии - выставка-форум 4 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769315, в очереди разбора - 672999.
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