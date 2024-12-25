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Сервис-Телеком

Сервис-Телеком


25.12.2024 Продав «Билайн», Veon потерял $3,76 млрд 1
12.07.2024 В «Билайне» новый гендиректор. Кресло освободил основной владелец компании 1
13.05.2024 МТС, «Билайн», «Мегафон» и Tele2 вернулись к темпам роста сети до начала СВО 1
16.02.2024 Veon заработал $100 миллионов на продаже сотовых вышек 1
13.09.2023 Распространение мобильной связи в России застопорилось из-за «беспрецедентного» дефицита оборудования 2
28.04.2022 «Билайн» продал свою башенную инфраструктуру 7
03.02.2022 «Райффайзен банк»: рынок связи вырастет на 2-3% в 2022 году 1
10.01.2022 Бывший гендиректор «Мегафона» стал крупнейшим в России владельцем сотовых вышек 2
02.12.2021 VEON закрыл сделку по продаже башенных активов в России 3
27.10.2021 «Мегафон» продает сотовые вышки компании своего бывшего директора 2
21.10.2021 Tele2 обеспечила М11 связью 5G Ready 3
01.10.2021 Сотовые башни и ЦОДы МТС вырвались на свободу 2
06.09.2021 «Билайн» продал все свои сотовые вышки 2
06.09.2021 Veon объявил о продаже своих башенных активов в России 7
08.06.2021 Tele2 установит оборудование 5G Ready на всей трассе М11 1
22.06.2009 «Мультирегион»: рейдеры захватили 8 наших «дочек» 1

Публикаций - 16, упоминаний - 37

Сервис-Телеком и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 12
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 769 9
НБК - Национальная башенная компания 13 9
МегаФон 8805 8
Новые башни ГК - ПБК - Первая башенная компания 25 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 6
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 6
Новые башни ГК - Русские башни ГК 37 6
Kismet Acquisition One - Kismet-I 40 4
Ростелеком 9701 3
Новые башни ГК 16 3
МТС - БИК - Башенная инфраструктурная компания 3 3
Сервис-Телеком - НБК - Независимая башенная компания 3 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3003 2
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 74 2
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 255 1
Nexters Global - Nexters Studio, Некстерс студио - NX Studio, Эникс студио - NX Online, Эникс онлайн - Nexters Online, Некстерс онлайн - Lightmap Studio, Лайт мэп - Gamepositive, Гейм-позитив 44 1
МТС - Мультирегион - Мультинэкс 57 1
Kismet Acquisition Three - Kismet-III 10 1
Kismet Acquisition Two - Kismet-II 11 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 194 1
РИК - Русская инфраструктурная компания 3 1
Huawei 3933 1
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 741 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 288 1
Киевстар - Kyivstar 539 1
Yandex - Яндекс 7340 1
Kismet Capital Group - KCG - Кисмет Капитал Груп 14 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2724 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 2
Т2 - Т2 Мобайл - Пилар - башенная компания 7 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 1
UFG Private Equity 36 1
Sumitomo Group - Sumitomo Corporation - Сумитомо Корпорэйшн - Сумитрейд 49 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 162 1
Ceecat Capital 1 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 1
Capital Group 73 1
ГПБ - Газпромбанк 1084 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 1
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Медиа-1 33 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 82 1
Mubadala Investment - Mubadala Capital - Mubadala Development 31 1
S8 Capital - Gislaved - Кордиант - Cordiant - Сибур-Русские шины - Ярославский шинный завод - Омскшина - Интайр НТЦ - Интайр-Нео НТЦ - Технотайр РЦ - Bridgestone CIS - Бриджстоун СНГ 64 1
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 140 1
Техноресурс 9 1
Альфа-Групп 696 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 664 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 1
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 117 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 244 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 46 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 195 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 14
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27846 9
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20600 8
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Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 237 1
FreePik 980 1
Таврин Иван 117 4
Бердин Николай 3 3
Торбахов Александр 94 2
Terzioglu Kaan - Терзиоглу Каан 35 2
Телков Алексей 25 2
Чермашенцев Евгений 18 2
Егоров Игорь 43 1
Брюквин Юрий 299 1
Николаев Вячеслав 102 1
Дмитриев Сергей 33 1
Помбухчан Хачатур 22 1
Акопьян Артур 24 1
Средин Дмитрий 6 1
Борнобаев Сергей 1 1
Лавровский Леонид 1 1
Ушакова Светлана 2 1
Гуринов Вадим 1 1
Гуринова Галина 1 1
Теремецкий Александр 2 1
Борнобаева Тамара 1 1
Чуб Александр 42 1
Соков Дмитрий 1 1
Бердина Ольга 1 1
Насретдинов Ренат 6 1
Зайков Максим 25 1
Biden Joe - Байден Джо 127 1
Анохин Сергей 64 1
Aas Erik - Аас Эрик 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144208 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52101 5
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43161 4
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 675 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7423 2
Италия - Итальянская Республика 4352 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2414 2
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Земля - планета Солнечной системы 10374 2
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 333 2
Украина 7608 2
Россия - СФО - Новосибирск 4291 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1111 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1005 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 857 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1872 1
Россия - УФО - Челябинская область 1210 1
Россия - СЗФО - Новгородская область 643 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 911 1
Россия - УФО - Челябинская область - Магнитогорск 281 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 1
Европа 21767 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3092 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1314 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1368 1
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Малайзия 865 1
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Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 532 1
Forbes - Форбс 817 3
Коммерсантъ - Издательский дом 1859 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 629 1
Ведомости 996 1
Рустелеком ТК 304 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 115 1
ИнфоКом 102 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 562 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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