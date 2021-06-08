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Tele2 установит оборудование 5G Ready на всей трассе М11

Tele2 договорился с инфраструктурным оператором «Сервис-телеком» о размещении новейшего оборудования на протяжении всей трассы М11 «Нева». Летом Tele2 завершит монтаж 100 высокотехнологичных станций на важнейшей магистрали. Размещение оборудования в статусе 5G Ready позволяет подготовить сеть для развития беспилотного грузового транспорта – М11 станет первым беспилотным логистическим коридором до 2024 года.

В июле 2021 года Tele2 завершит размещение 100 дополнительных базовых станций 5G Ready на автодороге М11 «Нева», связывающей Москву и Санкт-Петербург. Новейшее оборудование появится на объектах инфраструктурного оператора «Сервис-телеком», который построил антенно-мачтовые сооружения и обеспечил энергоснабжение башен. Высокоскоростной мобильный интернет LTE и качественные голосовые услуги будут доступны клиентам Tele2 на протяженности всей трассы, которая проходит по территории Московской, Тверской, Нижегородской и Ленинградской областей.

Создание новейшей телекоммуникационной инфраструктуры 5G Ready вдоль важнейшего транспортного объекта – необходимое условие для развития технологий V2X (технологий машинного взаимодействия). Трасса М-11 станет до 2024 года первым в России беспилотным логистическим коридором – соответствующее соглашение на ПМЭФ-2021 подписали Министерство транспорта России и ряд логистических компаний. Развертывание новейшей телеком-инфраструктуры указывает на полную технологическую готовность сети Tele2 к поддержке беспилотного транспорта.

Алексей Телков, заместитель генерального директора по технической инфраструктуре и информационным технологиям Tele2, отметил: «Мы делаем все возможное, чтобы обеспечить пользователей Tele2 актуальным, высокотехнологичным и качественным сервисом. Стопроцентное покрытие трассы LTE, отличные голосовые услуги на всем пути между двух столиц и максимальная готовность запустить связь по технологии 5G – это важное условие для комфорта и безопасности автомобилистов и пассажиров. Вместе с тем как инновационная компания мы подготовили технологическую базу для реализации передовых кейсов на важнейшей магистрали страны».

Владимир Бахур

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