Nvidia GRID FreeGRID
Nvidia GRID и организации, системы, технологии, персоны:
|Мензовитый Алексей 15 2
|Белов Руслан 5 1
|Богословский Никита 1 1
|Рустамов Рустам 414 1
|Агеев Денис 34 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1337977, в очереди разбора - 771620.
Создано именных указателей - 167327.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.