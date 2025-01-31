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Nvidia GRID FreeGRID

Nvidia GRID - FreeGRID


31.01.2025 Более 700 застройщиков в России могут свободно использовать Nvidia GRID благодаря технологии FreeGRID 1
11.11.2024 Экосистема Space от компании «ДАКОМ М» признана решением года для корпоративной виртуализации и VDI на CNews AWARDS 2024 1
29.10.2024 «Даком М» подтвердил стабильную работу платформы для виртуализации SpaceVM 6.5.1 и «Ред ОС» 8 1
18.09.2024 Подтверждена совместимость платформы виртуализации SpaceVM и универсальных серверов «Паладин» 1
03.07.2024 Отечественная виртуализация Space: инновации, меняющие правила игры 1
19.06.2024 «DатаРу» и «Даком М» представили импортонезависимое комплексное решение для виртуализации 1
14.06.2024 Вышла новая версия SpaceVM с поддержкой технологии FreeGRID 1
04.06.2024 Вышла новая версия Space Dispatcher компании «Даком М» 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Nvidia GRID и организации, системы, технологии, персоны:

Nvidia Corp 3497 6
МСК Групп - Даком М 62 4
Broadcom - VMware 2364 3
Intel Corporation 12202 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4890 1
Код Безопасности 619 1
Citrix Systems 813 1
MIND Software 19 1
Базальт СПО - BaseALT 657 1
ОТР ГК - ОТР 2000 214 1
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 112 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 489 1
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 188 1
Ред Софт - Red Soft 709 1
Delta Computers - Дельта Компьютерс 97 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 203 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 272 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 583 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 308 1
Газпром ПАО 1342 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2995 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 207 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1967 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 205 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11662 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 138 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4113 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66241 6
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6104 6
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1437 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29746 5
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3732 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19404 5
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5723 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25401 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21179 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14401 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12551 2
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2486 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7400 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11637 2
Proprietary software - Проприетарное программное обеспечение - несвободное программное обеспечение 532 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10214 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9399 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15750 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4609 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10111 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30774 2
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 473 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2715 1
BIOS IPMI - Intelligent Platform Management Interface - Интеллектуальный интерфейс управления платформой - BMC - Baseboard Management Controller 74 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2661 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10998 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12770 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3735 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5016 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3808 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3865 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50604 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2151 1
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей - ФСТЭК РФ СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации 455 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16158 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3734 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1121 1
Email - SMTP - Simple Mail Transfer Protocol - Сетевой протокол передачи электронной почты 440 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20822 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6409 1
МСК Групп - Даком М - SpaceVM - Экосистема виртуализации 49 4
Linux OS 9968 3
Microsoft Windows 15683 3
МСК Групп - Даком М - Space VDI 27 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 529 2
Nvidia GRID vGPU 50 1
Nvidia DGX - Суперкомпьютеры 123 1
МСК Групп - Даком М - Space Dispatcher VDI-брокер 8 1
Linux - Debian GNU 468 1
DатаРу - ДатаРу ПИ - серия серверов 7 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 859 1
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 325 1
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 114 1
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 250 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 927 1
Broadcom - VMware NSX - VMware Network Security Virtualization 145 1
Linux KDE Plasma 225 1
Мензовитый Алексей 15 2
Белов Руслан 5 1
Богословский Никита 1 1
Рустамов Рустам 414 1
Агеев Денис 34 1
Россия - РФ - Российская федерация 144633 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17415 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 748 1
Россия - ПФО - Самарская область 1315 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 882 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52150 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14372 5
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3162 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8440 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2354 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51151 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2169 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10959 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5778 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1209 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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